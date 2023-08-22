يدعو المنتدى الإعلامي السادس لبريكس إلى تعزيز الحوار الإعلامي من أجل مستقبل مشترك غير متحيز

جوهانسبرج, 22 غشت 2023 /PRNewswire/ -- انطلق المنتدى الإعلامي السادس لبريكس يوم السبت هنا في جنوب إفريقيا، داعيًا إلى تعزيز أصوات الدول النامية.

عقد حوالي 200 نائب من حوالي 100 وسيلة إعلامية ومراكز أبحاث ومنظمات دولية من حوالي 30 دولة مناقشات تحت شعار "البريكس وأفريقيا: تعزيز الحوار الإعلامي من أجل مستقبل مشترك وغير متحيز".

قال فو هوا، الرئيس التنفيذي للمنتدى الإعلامي لبريكس، في حفل افتتاح المنتدى، إن المنافذ الإعلامية لدول البريكس تتحمل مسؤوليات كبيرة في هذا العصر وتتمتع بمجال واسع للتعاون.

President of Xinhua News Agency Fu Hua, also executive chairman of the BRICS Media Forum, speaks at the opening ceremony of the Sixth BRICS Media Forum in Johannesburg,South Africa, Aug.19, 2023

اقترح فو، لتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون بين وسائط بريكس، وهو أيضًا رئيس وكالة أنباء شينخوا، تعزيز القيم المشتركة للإنسانية، والمضي قدمًا بشكل مشترك في بناء نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافًا، وسرد قصص بريكس بشكل أفضل في العصر الجديد، والعمل المشترك على تعزيز التبادلات الثقافية والتعلم المتبادل بين الحضارات.

تحدث داكوتا ليجويتي، عضو اللجنة التنفيذية الوطنية للمؤتمر الوطني الأفريقي، في افتتاح المنتدى. وقال "منذ إنشاء المنتدى في عام 2015، أصبح المنتدى الإعلامي لبريكس منصة مهمة لتعزيز صوت دول البريكس".

وقال أندري كوندراشوف، المدير العام لوكالة الأنباء الروسية TASS، إنه على مدار العقد الماضي، أصبح المنتدى منصة مميزة ومبدعة لمناقشة التعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء. ودعت وسائل الإعلام التابعة لمجموعة بريكس إلى التعاون في مواجهة المعلومات المضللة وحماية مصالح الدول النامية.

شدد خوسيه خوان سانشيز، رئيس مجموعة CMA المزودة للمعلومات المالية والزراعية في البرازيل، على أهمية المعلومات الإخبارية الموثوقة والحيادية. وقال:"إن الاتصال بين وسائل الإعلام التابعة لبريكس أمر بالغ الأهمية، ويجب على الدول الأعضاء السعي لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية".

قال هيليو دويل، رئيس شركة البرازيل للاتصالات، قدم المنتدى الإعلامي لبريكس مساهمات كبيرة في تضخيم الصوت الدولي للدول الأعضاء وتعزيز العولمة، مع بقاء السلام والتعاون أهدافه الرئيسية.

وقال إقبال سيرف، الرئيس التنفيذي لشركة Independent Media في جنوب إفريقيا، إن الثقافات المتنوعة لمجموعة البريكس تثري المحادثات العالمية، وتدعو وسائل الإعلام في مجموعة البريكس إلى نظام عالمي شامل وتعاوني وجديد.

وأشار سيرف إلى أن المنتدى يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الدول النامية، ويوفر لها منصة للتعبير عن وجهات نظرها وتطلعاتها.

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