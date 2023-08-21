Шестой Медиафорум БРИКС: Урепление диалога между СМИ во имя общего справедливого будущего

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Xinhua News Agency

21 Aug, 2023, 01:48 ET

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- В субботу в Южно-Африканской Республике стартовал Шестой Медиафорум БРИКС, призванный усилить голоса развивающихся стран.

Около 200 представителей из примерно 100 СМИ, аналитических центров и международных организаций из 30 стран провели дискуссии на тему "БРИКС и Африка: Укрепление диалога между СМИ ради общего и справедливого будущего".

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President of Xinhua News Agency Fu Hua, also executive chairman of the BRICS Media Forum, speaks at the opening ceremony of the Sixth BRICS Media Forum in Johannesburg,South Africa, Aug.19, 2023.
President of Xinhua News Agency Fu Hua, also executive chairman of the BRICS Media Forum, speaks at the opening ceremony of the Sixth BRICS Media Forum in Johannesburg,South Africa, Aug.19, 2023.

СМИ стран БРИКС несут большую ответственность в эту эпоху и имеют широкие возможности для сотрудничества, заявил на церемонии открытия форума Фу Хуа (Fu Hua), исполнительный председатель Медиафорума БРИКС.

Для качественного развития сотрудничества между СМИ странами БРИКС, г-н Фу, являющийся также президентом информационного агентства Xinhua News Agency, предложил также продвигать общие ценности человечества, совместно содействовать построению более справедливого и равноправного международного порядка, более подробно освещать историю БРИКС в новую эпоху, а также совместно содействовать культурным обменам и взаимному обучению между странами.

На открытии форума выступил Дакота Легоете (Dakota Legoete), член Национального исполнительного комитета Африканского национального конгресса. "С момента своего создания в 2015 году, Медиафорум БРИКС стал важной платформой для выражения мнения стран БРИКС", - заявил он.

Генеральный директор российского информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов отметил, что за последнее десятилетие форум стал своеобразной и знаковой площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере СМИ между странами-участницами. Он призвал средства массовой информации стран БРИКС к сотрудничеству в противодействии дезинформации и защите интересов развивающихся стран.

Хосе Хуан Санчес (Jose Juan Sanchez), руководитель CMA Group, занимающейся предоставлением финансовой и сельскохозяйственной информации в Бразилии, подчеркнул важность надежных и беспристрастных новостей. "Коммуникация между СМИ стран БРИКС имеет большое значение, и страны-участницы должны стремиться к устойчивому развитию в экономической, экологической и социальной областях", - сказал он.

Медиафорум БРИКС внес значительный вклад в усиление международного голоса стран-участниц и продвижение глобализации, главными целями которой остаются мир и сотрудничество, отметил Хелио Дойл (Helio Doyle), президент Бразильской коммуникационной компании.

Многообразие культур стран БРИКС способствует глобальному обмену мнениями, а СМИ стран БРИКС выступают за инклюзивный, совместный и справедливый новый мировой порядок, считает Икбал Сурве (Iqbal Surve), исполнительный председатель Independent Media of South Africa.

Форум проливает свет на проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, предоставляя им платформу для выражения своих взглядов и стремлений, отметил Сурве.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2189809/image.jpg

SOURCE Xinhua News Agency

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