Шестой Медиафорум БРИКС: Урепление диалога между СМИ во имя общего справедливого будущего
21 Aug, 2023, 01:48 ET
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- В субботу в Южно-Африканской Республике стартовал Шестой Медиафорум БРИКС, призванный усилить голоса развивающихся стран.
Около 200 представителей из примерно 100 СМИ, аналитических центров и международных организаций из 30 стран провели дискуссии на тему "БРИКС и Африка: Укрепление диалога между СМИ ради общего и справедливого будущего".
СМИ стран БРИКС несут большую ответственность в эту эпоху и имеют широкие возможности для сотрудничества, заявил на церемонии открытия форума Фу Хуа (Fu Hua), исполнительный председатель Медиафорума БРИКС.
Для качественного развития сотрудничества между СМИ странами БРИКС, г-н Фу, являющийся также президентом информационного агентства Xinhua News Agency, предложил также продвигать общие ценности человечества, совместно содействовать построению более справедливого и равноправного международного порядка, более подробно освещать историю БРИКС в новую эпоху, а также совместно содействовать культурным обменам и взаимному обучению между странами.
На открытии форума выступил Дакота Легоете (Dakota Legoete), член Национального исполнительного комитета Африканского национального конгресса. "С момента своего создания в 2015 году, Медиафорум БРИКС стал важной платформой для выражения мнения стран БРИКС", - заявил он.
Генеральный директор российского информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов отметил, что за последнее десятилетие форум стал своеобразной и знаковой площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере СМИ между странами-участницами. Он призвал средства массовой информации стран БРИКС к сотрудничеству в противодействии дезинформации и защите интересов развивающихся стран.
Хосе Хуан Санчес (Jose Juan Sanchez), руководитель CMA Group, занимающейся предоставлением финансовой и сельскохозяйственной информации в Бразилии, подчеркнул важность надежных и беспристрастных новостей. "Коммуникация между СМИ стран БРИКС имеет большое значение, и страны-участницы должны стремиться к устойчивому развитию в экономической, экологической и социальной областях", - сказал он.
Медиафорум БРИКС внес значительный вклад в усиление международного голоса стран-участниц и продвижение глобализации, главными целями которой остаются мир и сотрудничество, отметил Хелио Дойл (Helio Doyle), президент Бразильской коммуникационной компании.
Многообразие культур стран БРИКС способствует глобальному обмену мнениями, а СМИ стран БРИКС выступают за инклюзивный, совместный и справедливый новый мировой порядок, считает Икбал Сурве (Iqbal Surve), исполнительный председатель Independent Media of South Africa.
Форум проливает свет на проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, предоставляя им платформу для выражения своих взглядов и стремлений, отметил Сурве.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2189809/image.jpg
SOURCE Xinhua News Agency
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