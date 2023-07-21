يساعد اعتماد GHA في وضع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر كوجهة موثوقة للسفر الطبي

بالم بيتش غاردنز، فلوريدا, 21 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- في إنجاز مهم يؤكد بقوة التزامها بأعلى معايير الرعاية الصحية، حصلت مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر، المملكة العربية السعودية ، على الاعتماد المتميز لخدمات السفر الطبي من قبل الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) . يؤكد هذا التكريم على تفاني HMG في الخبر في تقديم رحلة سفر طبية استثنائية للمريض، من التفاعل الأولي حتى النتائج السريرية المتفوقة والرعاية ما بعد العلاج.

تشتهر مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية (HMG) بخدمات الرعاية الصحية الاستثنائية في 9 مستشفيات رائدة تقع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. إن مستشفى HMG في الخبر هو أول مستشفى من مستشفيات HMG يتم اعتماده من قبل GHA، ومن المتوقع أن يبدأ العديد من المستشفيات الأخرى عملية الاعتماد قريبًا.

اكتسبت HMG في الخبر سمعة رائعة داخل المجموعة الطبية المتميزة، كما يتضح من اعتماداتها الدولية العديدة. حصل المستشفى بنجاح على اعتماد HIMSS EMRAM من المرحلة 7 من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقييم المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى التابع لمنظمة الصحة العالمية ((WHO، والكلية الأمريكية للأشعة ((ACR، وكلية علماء الأمراض الأمريكيين ((CAP، وجمعية النهوض بالدم والعلاج الحيوي ((AABB، بالإضافة إلى CBAHI. كما أنه معترف به كأول مشروع صحي رقمي متكامل بالكامل في المنطقة.

تُعرف GHA بأنها رائدة عالمية في السياحة العلاجية والسياحة الصحية، حيث طورت معايير دولية معتمدة من ISQua/IEEA ومعايير مهنية للسفر الطبي بالتشاور مع خبراء عالميين رائدين في الصناعات التي تمثلها، بما في ذلك مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين وأصحاب العمل. يساعد الحصول على ختم اعتماد GHA على بناء الثقة من خلال الإثبات للمرضى والدافعين الدوليين أن المؤسسة الطبية التي قصدوها نفذت إجراءات وسياسات مصممة للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها مرضى السفر الطبي وتعزيز تجربة المريض في كل خطوة من خطوات رحلة المريض.

وقال السيد عبد الله عبد العزيز التركي، المدير العام لـ HMG في الخبر: "مع الآلاف من قصص النجاح من مرضانا الكرام وعائلاتهم، مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر، اكتسب سمعة طيبة كمقدم رعاية صحية عالمي المستوى. خدمات المستشفى الفريدة جذبت المرضى الدوليين، وتأثيرها على البلد والمجتمع كبير. يعد الحصول على اعتماد GHA لحظة فخر بالنسبة لنا، مما يشير إلى التزامنا العميق بالنهوض بتجارب المرضى ونتائجهم للمرضى المحليين والدوليين".

تكرس GHA جهودها لتعزيز جودة الرعاية الصحية والسلامة في صناعة السياحة الطبية. من خلال اعتمادها ومصادقتها وتدريبها وتطويرها وتحسينها وخدماتها الاستشارية ، تهدف GHA إلى تعزيز الشفافية والرعاية التي تركز على المريض والتحسين المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية اعتماد GHA تضع مقدمي الرعاية الصحية في موضع لجذب وخدمة مرضى السفر الطبي، وبالتالي تحسين ليس فقط النتائج السريرية ورضا المرضى ولكن أيضًا التأثير بشكل إيجابي على أداء أعمال المنظمة.

وأكدت السيدة Renée-Marie Stephano، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لـ GHA، على الدور التحويلي لاعتماد هيئة GHA، قائلة: "يعد الاعتماد من قبل GHA بمثابة شارة للثقة والجودة في الرعاية الصحية، مما يضمن للمرضى والحكومات وشركات التأمين والميسرين وأصحاب المصلحة الآخرين أن المستشفيات المعتمدة من GHA، مثل HMG في الخبر، ملتزمة بأعلى معايير رعاية المرضى والنتائج الطبية الناجحة. علاوة على ذلك، من خلال تأمين اعتماد GHA، أكدت HMG في الخبر على تفانيها في تحقيق هدف رئيسي من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهو تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها وكفاءتها. ونهنئ HMG في الخبر على تحقيق هذا التقدير الموقر".

لتعزيز الوعي بأهمية اعتماد GHA للسلامة وتجربة المريض، أطلقت Global Healthcare Accreditation حملة تسويق واسعة النطاق للمستهلكين والمشترين ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية). الهدف هو تثقيف السوق حول الفوائد الكبيرة لاختيار المستشفيات التي حصلت على اعتماد GHA لبرامج السياحة العلاجية الخاصة بها.

وتابع السيد عبد الله عبد العزيز التركي قائلًا: "إن تحقيق اعتماد GHA لخدمات السفر الطبي يوفر لنا الفرصة للانضمام إلى شبكة مقدمي الخدمات المعترف بها دوليًا التابعة لـ GHA، بالإضافة إلى زيادة الرؤية من خلال مبادرات التوعية للمستهلكين التابعة لـ GHA والتي تصل إلى جمهور عالمي. يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المهمة، مما يعزز وصولنا إلى المرضى على مستوى العالم ويؤكد مكانتنا كمقدم رعاية صحية موثوق به".

وأشارت السيدة ستيفانو، "تود GHA وفريقنا من المساحين أن نعرب عن تقديرنا العميق والثناء على فريق تحسين الجودة وسلامة المرضى في HMG في الخبر لتفانيهم الذي لا يتزعزع والتزامهم الذي لا مثيل له وعملهم الجماعي الاستثنائي الذي أدى إلى اعتمادهم بنجاح. لقد أدى عملكم الجاد وجهودكم الدؤوبة إلى رفع مستوى الجودة حقًا، ونحن فخورون بأن نكون مرتبطين بهذا الفريق المتميز".

يعد إنجاز HMG في الخبر في الواقع لحظة بارزة لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، مما يسلط الضوء على التزام المنطقة بتوفير رعاية عالمية المستوى للمرضى. يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية الأخرى في المنطقة وخارجها أن تستلهم هذا الإنجاز، مع إدراك أن اعتماد GHA لا يعزز سمعتها فحسب، بل يهيئها أيضًا لنمو الأعمال وزيادة الطلب.

نبذة عن HMG في الخبر:

HMG في الخبر هو واحد من أحد عشر مستشفى تابعة لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية. وبفضل كونها واحدة من شبكات الرعاية الصحية الرائدة في الشرق الأوسط، تلتزم المؤسسة بتطوير حدود الرعاية الصحية من خلال الاستثمار المستمر في أحدث التقنيات الطبية وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والابتكار. يمكّنهم هذا التفاني للبقاء في طليعة التطورات الطبية من تزويد المرضى بأحدث أدوات التشخيص والعلاجات المتقدمة والاختراقات الطبية الرائدة.

نبذة عن الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA):

الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) هو السلطة العالمية المعترف بها في الاعتماد وإصدار الشهادات التي تركز على السفر الطبي والعافية والسياحة الصحية والسلامة والرفاهية. تأسست GHA في عام 2016، وتركز هدفها التجاري الأولي على تحسين تجربة المرضى للمسافرين الطبيين ودعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة، وزيادة الرؤية، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام للسفر الطبي. منذ ذلك الحين، أصبحت GHA رائدة في مجموعة متنوعة من البرامج للمنظمات والأفراد، والتي تغطي كامل نطاق سلسلة الرعاية وتقدم الشهادات والاعتماد في جميع جوانب الصحة والرفاهية.

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