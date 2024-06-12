يستعرضان ابتكارات جديدة في معرض ELFBAR وLOST MARYالشركتان العملاقتان في عالم السجائر الالكترونية

في دبيWorld Vape Show 2024

سيتم إطلاق أكثر من 20 منتجاً جديداً لأول مرة للسوق العالمية، مع تسليط الضوء على أربع توجهات صناعية صاعدة

من المقرر أن تدفع أحدث تقنيات QUAQ وتيرة الابتكار في الصناعة إلى آفاق جديدة

الإعلان عن إطلاق برنامج " GreenAwareness " لإعادة تدوير السجائر الإلكترونية المستعملة وبرنامج " Lighthouse " لحماية صغار السن على الصعيد العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تكشف شركتي ELFBAR وLOST MARY الرائدتين في عالم السجائر الإلكترونية عن أحدث ابتكاراتهما في مجال تطوير المنتجات ومجال البحث والتطوير R&D خلال معرض World Vape Show 2024 بمدينة دبي.

ستوفر الشركتان العملاقتان، خلال المعرض الذي يُعد الأكبر للسجائر الإلكترونية بين الشركات في العالم والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو، منصة لتبادل الأفكار والحوار مع أصحاب المصلحة في الصناعة على مستوى العالم وذلك في جناحيهما رقم 2150 (الخاص بشركة ELFBAR) ورقم 2100 (الخاص بشركة LOST MARY).

كما ستستفيد الشركتان العملاقتان من المعرض لاستكشاف فرص شراكة جديدة مع الموزعين والبائعين حول العالم.

يأتي المعرض تزامناً مع افتتاح مكتب شركة LOST MARY لأول مرة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر شركة LOST MARY في الوقت الحالي واحدة من العلامات التجارية الرائدة المتخصصة في صناعة السجائر الإلكترونية في العالم وتنتشر في عشرات الأسواق.

فمنذ تأسيسهما في عامي 2018 و2021 على التوالي، كانت ELFBAR وLOST MARY في طليعة الابتكار في صناعة السجائر الإلكترونية. لطالما لعبت العلامتين التجاريتين دورًا رياديًا في دفع عجلة النمو المستدام لصناعة السجائر الإلكترونية، وذلك من خلال التزامهما برفع المعايير باستمرار، مع التركيز الأساسي على تلبية احتياجات المستخدمين البالغين الراغبين بالإقلاع عن التدخين.

خلال معرض World Vape Show لهذا العام، ستكشف علامتا ELFBAR وLOST MARY النقاب عن أربعة توجهات صناعية ناشئة تشمل تقنيات التبخير وتصميم المنتجات وميزات المنتجات والنكهات - تهدف كل هذه التطورات إلى بناء أفضل تجربة ممكنة للمستخدم من خلال مجموعتهما الواسعة من المنتجات.

وعلى صعيد المنتجات، سيتم عرض مجموعة تضم أحدث 20 منتج. فشركة ELFBAR ستقدم نظام ELFX وELFX PRO ذو حجرة الزيت المفتوحة، وهي أولى المجموعات التي تعتمد في تصميمها على حجرة الزيت القابلة لإعادة الملء في الصناعة والمزودة بتقنية DUAL MESH - وهي خطوة مهمة في جهود شركة ELFBAR لتنويع مجموعة منتجاتها لتلبية الطلب المتغير باستمرار.

وستسلط شركتي ELFBAR وLOST MARY الضوء في جناحهما على إنجازاتهما في برامج إعادة تدوير السجائر الإلكترونية المستعملة "GreenAwareness" وبرنامج "Lighthouse" لحماية صغار السن. ومن المقرر أن توسع هذه المبادرات تأثير الشركتين، لتقدما حلولاً عملية في المزيد من الأسواق العالمية.

وبحسب منظمي المعرض، من المتوقع أن يجذب معرض World Vape Show هذا العام أكثر من 15000 زائر من 96 دولة، بما في ذلك المصنعين والموردين وتجار التجزئة والجملة والموزعين.

نبذة عن شركة ELFBAR

تعتبر ELFBAR من رواد صناعة السجائر الإلكترونية على مستوى العالم. فمنذ إنشائها عام 2018، تعمل الشركة على استكشاف آفاق جديدة من خلال توفير تجربة متنوعة عبر تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة للحد من الأضرار.

تظل ELFBAR ملتزمة بالامتثال وحماية الشباب والنمو المستدام في مسؤوليتها التي لا تتزعزع كواحدة من العلامات التجارية العالمية الرائدة التي يفضلها ويثق بها عشرات الملايين من المستخدمين البالغين حول العالم

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة elfbar.com.

للاستفسارات، يرجى التواصل عبر [email protected]

نبذة عن شركة LOST MARY

تضع شركة LOST MARY، الشركة العالمية المبتكرة في عالم السجائر الإلكترونية، نصب أعينها مهمة اكتشاف قيمة السجائر الإلكترونية، وقيادة التواجهات ذات الصلة بالصناعة، وترسيخ أفضل معايير الجودة.

فعلى مدار العديد من السنوات، حققت شركة LOST MARY تقدماً ملحوظاً من خلال التحرر من أشكال المنتجات التقليدية، وخوض غمار مجالات ابتكارية غير مسبوقة، وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين من خلال تصميمات وتقنيات ونكهات جديدة كلياً.

تتواجد LOST MARY الآن في أكثر من 50 سوق حول العالم، حيث يفضل عشرات الملايين من المستخدمين البالغين منتجاتها. ووفقًا لبيانات صادرة عن جهات خارجية، تعد LOST MARY من بين أفضل العلامات التجارية المتخصصة في السجائر الإلكترونية في العديد من الأسواق من حيث الوعي بالعلامة التجارية وحجم المبيعات.

وتمتلك العلامة التجارية حاليًا أكثر من 200 براءة اختراع حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة lostmary.com.

للاستفسارات، يرجى التواصل عبر [email protected]

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