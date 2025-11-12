يستقطب Jiahui International Cancer Center مرضى عالميين عبر تقديم العلاج المتقدم CAR-T

شنغهاي، 12 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تمكن Jiahui International Cancer Center (JICC) بنجاح من علاج مريض نيوزيلندي يبلغ من العمر 78 عاماً مصابًا بالمايلوما المتعددة المنتكسة باستخدام العلاج CAR-T، مما يعكس السمعة المتزايدة لمركز JICC كمقصد رائد للرعاية المتقدمة في علم الأورام للمرضى الدوليين. خضع المريض لعلاج CAR-T باستخدام Zevor-cel (حقن Zevor-cel) وغادر المستشفى في حالة مستقرة.

كان المريض، وهو طبيب أسرة متقاعد يتمتع بخبرة تمتد لأربعين عامًا، قد استنفد جميع خيارات العلاج التقليدية المتاحة في بلده الأم. استنادًا إلى توصية طبيب الدم المعالج له وبحثه الشخصي المكثف، اختار المريض مركز JICC لتلقي العلاج بالخلايا التائية المستهدفة بالمستقبلات الكيمرية (CAR-T). تُعدُّ الصين رائدة عالميًا في تطوير علاج CAR-T، وتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد التجارب السريرية وحجم المرضى، مما يجعلها مركزًا محوريًا لهذا النوع المتقدم من العلاج.

قال المريض: "كانت تجربة العلاج بالكامل في مركز Jiahui محترفة للغاية، وتلقيت رعاية دقيقة ومتميزة". "فريق التمريض، على وجه الخصوص، اعتنى بي كما لو كنت أحد أفراد عائلتهم. الخدمة الطبية هنا من الطراز العالمي". وأشار المريض أيضًا إلى كفاءة المستشفى، موضحًا أن الفحوصات التصويرية التشخيصية أُنجزت بسرعة، وكانت غالبية التقارير متاحة في اليوم التالي — وهو ما وصفه بأنه لم يعتد هذا الأمر في بلده الأم.

انطلقت رحلة المريض بمشاورة عن بُعد عبر Zoom مع الفريق متعدد التخصصات في المركز، الذي ضم الدكتور Xuan Linli، رئيس قسم الأورام الطبية، والدكتور Hao Siguo، المستشار الطبي الأول لأمراض الدم. وبالنظر إلى تميُّز الفريق وخبرته العميقة، إلى جانب نظام الدعم متعدد التخصصات القوي في المستشفى — الذي يشمل أمراض الدم، والعناية المركزة، والتمريض المتخصص — اقتنع المريض بالسفر لمسافة تزيد عن 9,000 كيلومتر إلى شنغهاي لتلقِّي العلاج.

في منتصف سبتمبر، قام المريض بأول زيارة مخططة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وجمع الخلايا التائية، قبل العودة إلى وطنه. عاد المريض إلى شنغهاي في أوائل أكتوبر لدخول المستشفى واستلام حقن الخلايا التائية CAR-T. بعد مرور أسبوعين فقط، وصل المريض إلى حالة سلبية كاملة للحد الأدنى من بقايا المرض (MRD) في نخاع العظم، وعادت سلاسل الضوء الحرة (FLCs) إلى معدلاتها الطبيعية، مما يؤكد الفاعلية المتميزة لعلاج CAR-T.

تجعل قدرة مركز JICC على إدارة كامل عملية علاج CAR-T بسرعة وكفاءة — ابتداءً من جمع الخلايا التائية وحقنها وصولاً إلى مراقبة المرضى الداخليين والرعاية اللاحقة — إلى جانب تكلفة الإجراء المعقولة في الصين، خيارًا متزايد الجاذبية للمرضى الدوليين.

تصاعد الاهتمام الدولي بمركز JICC

تأتي هذه الحالة الناجحة في إطار اتجاه أوسع يشهده المركز. استقبل Jiahui International Cancer Center تزايدًا ملحوظًا في الاستفسارات حول العلاجات المتقدمة للأورام من أوروبا وأمريكا الشمالية وسنغافورة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وسويسرا واليونان وبلجيكا وقطر وروسيا. في عام 2025، قام مركز JICC بمعالجة 24,000 مريض دولي في شنغهاي، من بينهم 35 مريضًا سافروا خصيصًا بغرض السياحة العلاجية. ويعكس ذلك التزام المركز بتقديم رعاية متميزة وعالمية المستوى تضع المريض في المقام الأول.

نبذة عن Jiahui International Hospital

يشكِّل Jiahui International Cancer Center جزءًا من Jiahui International Hospital، وهو أول مستشفى دولي كبير من المستوى الثالث في شنغهاي. يقود مركز JICC فريق من كبار الخبراء الدوليين في مجال الأورام، ويقدّم خدمات متكاملة لتشخيص وعلاج السرطان وِفق المعايير العالمية، مستفيدًا من شراكته الاستراتيجية مع Massachusetts General Hospital Cancer Center.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2818152/78yr_New_Zealand_patient_CAR_T_treatment.jpg