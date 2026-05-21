يسلط استطلاع معنويات المستثمرين الصادر عن كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا لإدارة الأعمال (CKGSB) الضوء على تباين حاد في الأداء بين الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة في الصين خلال الربع الأول من عام 2026

بكين، 21 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أظهر استطلاع معنويات المستثمرين الصادر عن كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا لإدارة الأعمال (CKGSB) للربع الأول من عام 2026 وجود تباين لافت في الأداء المؤسسي بين الشركات المدرجة في الصين، إذ حققت الشركات الخاصة انتعاشًا قويًا في الأرباح، في حين ما تزال الشركات المملوكة للدولة متأخرة بشكلٍ كبير.

خلال الربع الأول من عام 2026، ارتفع نمو صافي الأرباح خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM) لدى الشركات الخاصة المدرجة بصورة حادة إلى 22.5% على أساس سنوي، بينما سجلت الشركات المملوكة للدولة تراجعًا مستمرًا بنسبة 14.5% خلال الفترة نفسها، وذلك رغم تحسن معنويات السوق والظروف الاقتصادية الكلية بشكلٍ عام.

ويمتد هذا التباين أيضًا إلى التصنيفات القطاعية. فقد سجلت الشركات العاملة في القطاعات الإستراتيجية الناشئة نموًا في صافي الأرباح خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM) بنسبة 21.0%، في حين سجلت الشركات التقليدية تراجعًا بنسبة 6.1%، مما يبرز بشكلٍ أكبر ديناميكيات التعافي الهيكلي غير المتكافئ داخل الشركات المدرجة في الصين. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، تؤكد هذه النتائج استمرار التحول الهيكلي نحو القطاعات القائمة على الابتكار ضمن مشهد الأسهم في الصين.

أشار Liu Jing، أستاذ المحاسبة والتمويل ومدير قسم أبحاث الاستثمار في كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا لإدارة الأعمال (CKGSB) ومؤلف الاستطلاع، إلى أن: "أداء الشركات في سوق الأسهم الصينية يشهد انقسامًا متزايدًا". "في حين تشهد الشركات الخاصة والقطاعات الموجهة نحو النمو والمرتبطة بقوى الإنتاج الجديدة زخمًا قويًا، ما تزال الشركات المملوكة للدولة والصناعات التقليدية تواجه ضغوطًا".

ورغم هذا التفاوت في مشهد الأرباح، ظلت معنويات المستثمرين تجاه أسواق الأسهم مستقرة نسبيًا. فقد توقع نحو 63.8% من المشاركين ارتفاع الأسهم الصينية من الفئة أ، بزيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية مقارنة بفترة الاستطلاع السابقة. كما تحسنت التوقعات تجاه الأسهم المدرجة في هونغ كونغ بشكلٍ طفيف لتصل إلى 62.1%.

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الارتفاع الأوسع في السوق ما يزال مدفوعًا بشكلٍ أساسي بتوسع التقييمات، وليس بتعافي الأرباح. يُظهر التحليل الإجمالي أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم الصينية من الفئة أ حققت نموًا في صافي الأرباح خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM) بنسبة تقارب 1.0% فقط في الربع الأول من عام 2026، بينما ارتفعت مضاعفات السعر إلى الأرباح بنسبة 31.2%، ما أدى إلى تحقيق عوائد إجمالية على الأسهم بنحو 32.5%.

كما أظهر الاستطلاع أيضًا تحسنًا في المعنويات تجاه قطاع العقارات عقب سلسلة من الإجراءات والسياسات التي تم تطبيقها منذ بداية عام 2026، رغم أن الرغبة الفعلية في الاستثمار لا تزال ضعيفة نسبيًا.

استطلاع معنويات المستثمرين الصادر عن كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا لإدارة الأعمال (CKGSB) هو أحد المؤشرات القليلة المعتمدة أكاديميًا، والمُحدثة بشكلٍ متكرر وعلى عينة كبيرة؛ لقياس معنويات المستثمرين في أسواق رأس المال في الصين. من خلال الربط بين الرؤى السلوكية والبيانات المالية الأساسية، يتابع الاستطلاع تطور معنويات المستثمرين بالتوازي مع التغيرات في الاقتصاد الكلي وديناميكيات أسواق الأسهم بمرور الوقت. تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين العالميين الذين يعيدون تقييم التوازن بين المكاسب المدفوعة بارتفاع التقييمات والأسس المرتبطة بنمو الأرباح في أسواق الأسهم الصينية.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2984187/CKGSB_Full__color_landscape_Logo.jpg