يسلط تقرير ZTE للاستدامة 2023 الضوء على تطوير الابتكار الرقمي من أجل مستقبل أكثر استدامة

شنجن، الصين، 7 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة ZTE (0763.HK / 000063.SZ)، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، مؤخرًا تقريرها الخاص بالاستدامة لعام 2023، الذي يوضح بالتفصيل إستراتيجياتها وأفعالها والتقدم في الابتكارات الخضراء والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات. بصفتها محركًا للاقتصاد الرقمي، تصدر ZTE تقارير عن الاستدامة لمدة 16 عامًا متتالية، وهذا يسلط الضوء على التزامها الراسخ بالعمل المستدام.

صرح Xu Ziyang، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE، في التقرير قائلًا: "نؤيد الفلسفة التي تتمحور حول الإنسان والتكنولوجيا من أجل الخير، ونستكشف باستمرار مجالات وتطبيقات وقيمة التحول الرقمي والذكي. مع العملاء العالميين والشركاء والمستثمرين والأشخاص من جميع مناحي الحياة، سنبني نظامًا بيئيًّا رقميًّا وذكيًّا، ونبذل الجهود والمساهمات لتعزيز الثورة الصناعية، وتسريع التنمية الاجتماعية، وتعزيز صحة وعافية البشرية جمعاء".

يتضمن التقدم المحرز لشركة ZTE في مجال الاستدامة وإنجازاتها في عام 2023 ما يلي:

الابتكارات الخضراء (الصديقة للبيئة)

حصلت على A من منظمة CDP ، أعلى مستوى من الاعتراف بالشفافية والأداء البيئي للشركات.

تمت الموافقة على كل من الأهداف القصيرة الأجل والطويلة الأجل للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلوم ( SBTi ).

انخفاض سنوي بنسبة 9.7% في الانبعاثات المطلقة للغازات الدفيئة (النطاق 1 و2 و3) في جميع أنحاء سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة.

انخفاض سنوي بنسبة 14.58% في الكثافة المادية لانبعاثات الغازات الدفيئة خلال مراحل الاستخدام والصيانة لمنتجات الاتصالات التي تبيعها الشركة.

أكثر من 700% النمو السنوي في القدرة المثبتة لتوليد الطاقة الكهروضوئية.

تلقى أكثر من 150 موردًا تدقيقًا بشأن تخفيض الكربون.

انخفاض بنسبة 3.26% في كثافة انبعاثات الكربون من خلال الخدمات اللوجستية الخضراء.

إجراء تقييمات لانبعاثات الكربون لـ 101 منتج، تشمل جميع فئات المنتجات.

المساهمات الاجتماعية

حصلت على اعتراف الاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU ) بها كأحد أوائل أبطال P2C (شريك التواصل)، متعهدةً ببناء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنويًّا للدول التي هي أقل نموًّا ( LDCs )، والدول النامية غير الساحلية ( LLDCs )، والدول الجزرية الصغيرة النامية ( SIDS ) بحلول عام 2025، وتخصيص 50,000 ساعة من محاضرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم لإفادة القوى العاملة المحلية التي تحتاج إلى تحريك الاتصال العالمي المُجدي.

بلغ متوسط ساعات التدريب لكل موظف 144.7 ساعة.

بلغ عدد المتطوعين المسجلين من الموظفين 10,754، وهو ما ساهم في توفير 29,024 ساعة تطوعية إجمالاً.

حوكمة الشركات

اجتازت مراجعة إعادة التصديق لنظام إدارة مكافحة الرشوة وحافظت على شهادة الأيزو 37001 لنظام إدارة مكافحة الرشوة.

أجرت 214 تدريبًا مشتركًا لخطة استمرارية الأعمال في المجالات عالية المخاطر.

أجرى مركز ZTE العالمي للتصديق والاختبار 1372 اختبارًا للسلامة على مدار العام مع معدل نجاح بلغ 100%.

التكريمات والجوائز

صارت عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة ( UNGC ) والمبادرة العالمية لتحقيق الاستدامة ( GeSI)

اختيرت كعضو في حل قضايا القطاع الخاص المتعلقة بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أُضيفت في سلسلة مؤشرات FTSE4Good لمدة ثماني سنوات

أُدرجت في قائمة تأثير Fortune China ESG لمدة ثلاث سنوات متتالية

حصلت على تكريم IDC الصينية الرائدة في مجال التنمية المستدامة

وفضلًا على ذلك، حصلت ZTE على جائزة مؤسسة إدارة سلسلة التوريد الخضراء (الصديقة للبيئة) على المستوى الوطني.

تم الاعتراف بقاعدة ZTE Heyuan كمصنع وطني أخضر (صديق للبيئة)

حصل على جوائز LinkedIn MostIn - صاحب العمل العالمي للمواهب

لمزيد من التفاصيل حول تقرير الاستدامة لشركة ZTE لعام 2023، يُرجى زيارة:

https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/investorrelations/en_announcement/ZTE_Sustainability_Report_2023_EN_0603.pdf

يُرجى زيارة موقع ZTE للاستدامة لمعرفة المزيد من المستجدات:

https://www.zte.com.cn/global/about/sustainability.html

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قسم الاتصالات في شركة ZTE:

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