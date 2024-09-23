يفسّر Huawei Cloud Stack بنيته المرجعية السحابية لحكومته الوطنية، مما يساعد الحكومات العالمية على الازدهار على السحابة Middle East - Arabic APAC - English Middle East - English HUAWEI CLOUD 23 سبتمبر, 2024, 09:11 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال شانغهاي, 23 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- في HUAWEI CONNECT 2024، عُقِدَت مائدة Huawei Cloud Stack المستديرة لرؤساء تكنولوجيا المعلومات في الحكومة العالمية، تحت عنوان "الغوص في السحابة والازدهار مع الذكاء". وقد اجتمع قادة الاقتصاد الرقمي من 20 دولة في آسيا، والمحيط الهادئ، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية لمشاركة رؤاهم الرقمية وتجاربهم الناجحة في تشغيل الخدمات الحكومية على السحابة. حضر Shang Haifeng، الرئيس التنفيذي لوحدة تحديث نظام الحواسيب الرئيسية في هواوي ورئيس خدمات السحابة الهجينة في هواوي، وWind Li، نائب رئيس هواوي والرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات العامة العالمية، المائدة المستديرة وقدموا خطبًا. Continue Reading

Shang Haifeng, CEO of Huawei Mainframe Modernization BU and President of Huawei Hybrid Cloud Wind Li, Vice President of Huawei and CEO of Global Public BU Hu Hang, General Manager for International Business of Huawei Hybrid Cloud Awards ceremony

تدفع التقنيات الرقمية التنمية العالمية. وقد أطلقت أكثر من 170 دولة إستراتيجيات التنمية الرقمية، وبدأت أكثر من 50 دولة إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي. وأدرك كبار السلطات في العديد من البلدان أهمية التحول الرقمي، كما أكد Shang Haifeng، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Mainframe Modernization BU ورئيس شركةHuawe Hybrid Cloud، على أن: "Huawei Cloud في طليعة الرقمنة العالمية. لقد قمنا بتسليم أكثر من 800 مشروع سحابي حكومي في أكثر من 120 دولة ومنطقة. ويكرس Huawei Cloud Stack لدعم المستقبل الرقمي للدول ودفع التحول الذكي للعملاء من الحكومات والمؤسسات من خلال تقنيات وحلول مبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي وحل السحابة الحكومية الوطنية".

في المنتدى، صرح Wind Li، نائب رئيس شركة هواوي والرئيس التنفيذي لشركة Global Public BU، بأن التقنيات والحلول المبتكرة لشركة هواوي تقود باستمرار خدمات عامة أكثر كفاءةً وتحويل نماذج الخدمات الحكومية، مما يسهم في التنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي. وأكد: "إن الغوص في السحابة ليس مجرد تقدم تكنولوجي؛ بل هو أيضًا قوة رئيسية في ابتكار نماذج الخدمات الحكومية ودفع تطوير الاقتصاد الرقمي. ومع هذه التقنيات الناشئة، سيتم تعزيز تجربة الخدمات العامة وكفاءة التعاون الحكومي ودقة الحوكمة الحكومية بشكل شامل، مما يوفر دعمًا قويًّا للتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع".

نظرًا إلى أن العديد من البلدان تدفع باتجاه اعتماد السحابة الأصلية، فإن بناء سحابة حكومية آمنة ومطابقة وفعالة لتسريع الابتكار لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا. واستنادًا إلى الخبرة الواسعة، يوفر Huawei Cloud Stack بنية مرجعية سحابية حكومية وطنية لثلاثة أنواع من السحابات: السحابات الأمنية، والسحابات الحكومية، والسحابات العامة. قام Hu Hang، المدير العامّ للأعمال الدولية في Huawei Hybrid Cloud، بتفسير الهندسة المعمارية المرجعية، قائلاً: "تؤسس Huawei Cloud Stack، من خلال بنيتها التحتية السحابية الموثوقة ومنصتها لتقارب البيانات والذكاء الاصطناعي والسحابة الأصلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، قاعدة سحابية أساسية لحل Huawei National Cloud 2.0. ونحن نقدم أكثر من 120 خدمة سحابة أساسية وأكثر من 40 حلاً محددًا للمشهد لمساعدة الحكومات على تحقيق رؤيتها الرقمية الوطنية بشكل أسرع".

أعلن Hu Hang أيضًا عن الإطلاق الرسمي لبرنامج القفز الحكومي لشركة Huawei Cloud Stack حيث يتضمن ثلاث قفزات رئيسية:

قفزة السيناريو: ستعمل Huawei مع العملاء والشركاء لإنشاء أكثر من 10 معايير محددة للسيناريو تتعلق بحوكمة البيانات، واستعادة البيانات في حالات الكوارث، وأمن السحابة، والذكاء الاصطناعي، ودفع تحديث التطبيقات الحكومية.

قفزة الهجرة: ستقدم Huawei أدوات مجانية لهجرة افتراضية، تغطي أكثر من 500 نظام تشغيل رئيسي. وسوف توفر حوافز تجارية حصرية لأول 50 عميلاً ينتقلون إلى Huawei Cloud Stack.

قفزة الصناعة: ستساعد هواوي العملاء على إنشاء أكثر من 100 معيار صناعي لتحسين نفوذهم في الصناعة، كما سيتعاونون مع العملاء في نشر الأوراق البيضاء لعرض الممارسات الرائدة في الصناعة وتعزيز تنمية الصناعة.

قام Wongkot Vijacksungsithi، نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة الاتصالات الوطنية (NT) في تايلاند، بتفصيل رحلة حكومة تايلاند مع المبادرة الوطنية "Cloud First"، مما سلط الضوء على التعاون الإستراتيجي مع Huawei Cloud Stack. وقاموا معًا بإنشاء مركز بيانات سحابي وطني يعمل كمنصة موحدة لـ 205 إدارات حكومية، مما عزز بشكل كبير تقديم الخدمات وكفاءة إدارة الموارد. ومن خلال الاستفادة من Huawei Cloud Stack، يقوم نظام مركز البيانات الحكومية والسحابة (GDCC) الذي تديره NT الآن بإدارة موارد السحابة بمرونة وكفاءة، مما يدفع التحول الرقمي للحكومة في تايلاند. ويوفر لهم هذا 800 مليون بات تايلاندي في تكاليف التشغيل السنوية للبنية التحتية الرقمية.

في المائدة المستديرة، حدد Kelvin Kibiwott Kiprop الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات من KoTDA، الإستراتيجية الرقمية لمدينة كونزا الذكية، مؤكدًا أن السحابة والذكاء الاصطناعي أمران أساسيان لتطور المدينة الذكية. وفي تحالف إستراتيجي مع Huawei Cloud Stack، أنشأت كونزا أول مركز بيانات سحابة من المستوى 3 في كينيا، مما يسهل هجرة السحابة لأكثر من 70 تطبيقًا أساسيًّا للحكومة والمؤسسات في كونزا. وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تكثف كونزا شراكتها مع Huawei Cloud من خلال تطوير المزيد من الخدمات الرقمية مثل خدمة العملاء الذكية ونظام OA الحكومي الذكي. وتهدف هذه المبادرات إلى تلبية احتياجات المستخدمين عبر سيناريوهات متنوعة ودفع اقتصاد كينيا الرقمي إلى الأمام.

منذ عام 2024، بدأت هواوي مبادرة Leap2Cloud""، ودعت الحكومات العالمية وعملاء المؤسسات إلى الغوص في السحابة وإطلاق إمكاناتها الواسعة. طوال هذه الرحلة، تعاون العديد من العملاء الحكوميين الرائدين مع شركة هواوي للابتكار على السحابة، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الحوكمة. وفي هذه المائدة المستديرة، كرمت Huawei Cloud هؤلاء الرواد بجوائز "Leap2Cloud Distinguished Government Innovation Pioneer Awards"، معربةً عن امتنانها لدعمهم وثقتهم الدائمة. تتطلع Huawei Cloud إلى توسيع مستويات الابتكار الجديدة مع الشركاء في المستقبل.

توفر Huawei Cloud Stack، من خلال تقنياتها المبتكرة وحلولها العديدة المخصصة للصناعة، سحابة هجينة مفضلة لأكثر من 5500 عميل حكومي ومؤسسي في جميع أنحاء العالم. ومع المضي قدمًا، تلتزم Huawei Cloud بتعزيز التحول الرقمي العالمي وقيادة النمو النوعي للاقتصاد الرقمي باستخدام التقنيات المتطورة والخدمات الفائقة.

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