يقود Apollo عملية زرع الأعضاء المتعددة الصلبة في الهند مع أكثر من 23000 عملية زرع، ويؤسس قيادة عالمية

يقوم Apollo بأكبر عدد من عمليات زرع الأعضاء الصلبة في العالم سنويًا

نيودلهي

24 يوليو / تموز 2023

/PRNewswire/ -- أكبر مزود للرعاية الصحية المتكاملة رأسيًا في العالم، قد حققت إنجازًا هائلًا من خلال إكمال 23000 عملية زرع. يعد برنامج Apollo لزراعة الأعضاء أحد أكثر البرامج تقدمًا وشمولًا على مستوى العالم، ويشتهر بخدماته المتطورة. على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء في عام 2020، نجح البرنامج في إجراء 814 عملية زرع. والأهم من ذلك أن هذا البرنامج هو الأول في الهند الذي يتجاوز إنجازات لـ 23000 عملية زرع، بما في ذلك 18500 عملية زرع كلى، و 4300 عملية زرع كبد، و 500 عملية زرع كبد للأطفال.

وقال الدكتور Prathap C Reddy، رئيس مجلس الإدارة المؤسس لشركة Apollo: "نحن نرى هذا الإنجاز كدليل على تقدم ممارسات التميز السريري التي قمنا ببنائها في الهند، مع الرعاية والتكنولوجيا في صميمها. وبينما نسعى جاهدين للحفاظ على صحة سكاننا، سنواصل التزامنا بتقديم رعاية على مستوى عالمي للجميع".

الهند هي الوجهة الرائدة للمرضى العالميين الذين يبحثون عن العلاج الطبي، حيث يتم إجراء أكثر من 30% من 23000 عملية زرع للمرضى الدوليين. Apollo، الذي أجرى 12% من جميع عمليات الزرع الهندية، قد أجرى 1% من إجراءات الزرع العالمية التي تشمل مرضى من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والفلبين وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن وباكستان وكينيا وإثيوبيا ونيجيريا والسودان وتنزانيا وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا ورابطة الدول المستقلة وميانمار وغيرها.

وقالت الدكتورة Preetha Reddy، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة Apollo: "جذبت الهند الكثير من المرضى الدوليين الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية بسبب سمعتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية. لقد أنشأنا إطارًا قويًا لكل من التميز المهني وأحدث التقنيات، ونحن قادرون على تلبية المتطلبات المعقدة للمرضى مع الحفاظ على التركيز الشديد على النتائج والرعاية".

وقال الدكتور Anupam Sibal، المدير الطبي للـ Group وكبير أطباء الجهاز الهضمي للأطفال في Apollo: "نحن سعداء لتحقيق هذا الإنجاز، ويشرفنا أن نقدم الأمل للمرضى الذين يعانون من فشل الأعضاء في المرحلة النهائية من جميع أنحاء العالم. نقوم الآن بشكل روتيني بإجراء عمليات زرع كلى معقدة، وزرع كبد – كلى مشترك، وزرع كلى – بنكرياس مشترك، وزرع أعضاء متعددة، وزرع قلب، وزرع رئة، وزرع قلب – رئة، وزرع كبد لدى الأطفال والبالغين".

تنتشر معاهد Apollo لزراعة الأعضاء في أكثر من 24 موقعًا، مع تخصيص 8 معاهد لزراعة الكبد و 6 معاهد لزراعة الأعضاء المتعددة. يعمل أكثر من 250 طبيبًا كمستشارين لبرنامج المنظمة لزراعة الأعضاء الصلبة. إن سمعتنا الاستثنائية في الموثوقية والثقة هي نتيجة لتوفير أعلى مستوى من الرعاية ونتائج لا مثيل لها على مدى العقد الماضي.

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