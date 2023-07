Apollo est en tête de la greffe d'organes solides multiples en Inde, s'imposant comme leader mondial avec plus de 23 000 greffes

Apollo réalise chaque année le plus grand nombre de transplantations d'organes solides au monde

NEW DELHI, 24 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Apollo, le plus grand prestataire de soins de santé à intégration verticale au monde, a réalisé un exploit en procédant à 23 000 transplantations. Le programme Apollo Transplant est l'un des programmes les plus avancés et les plus complets au monde, réputé pour ses services de pointe. En dépit des défis posés par la pandémie en 2020, le programme a réalisé avec succès 814 transplantations. Il est important de noter que ce programme est le premier en Inde à franchir le cap des 23 000 greffes, dont 18 500 greffes de rein, 4 300 greffes de foie et 500 greffes de foie pédiatriques.

Le Dr. Prathap C. Reddy, président fondateur d'Apollo, a déclaré : « Nous considérons cette étape comme un témoignage de l'avancement des pratiques d'excellence clinique que nous avons mises en place en Inde, en mettant l'accent sur les soins et la technologie. Alors que nous nous efforçons de maintenir notre population en bonne santé, nous continuerons à nous engager à offrir des soins de classe mondiale à chacun. »

L'Inde est la première destination des patients internationaux à la recherche d'un traitement médical, avec plus de 30 % des 23 000 greffes réalisées pour des patients internationaux. Apollo, qui réalise 12 % de toutes les transplantations en Inde, a effectué 1 % des procédures de transplantation mondiales qui concernent des patients de plus de 50 pays, dont les États-Unis, les Philippines, l'Indonésie, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, la Jordanie, le Pakistan, le Kenya, l'Éthiopie, le Nigeria, le Soudan, la Tanzanie, le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka, la CEI, le Myanmar, et d'autres encore.

La Dr. Preetha Reddy, vice-présidente exécutive d'Apollo, a ajouté : « L'Inde a attiré de nombreux patients internationaux à la recherche de soins médicaux en raison de sa réputation de leader dans le domaine des soins de santé. Nous avons établi un cadre solide pour l'excellence professionnelle et la technologie de pointe et sommes en mesure de répondre aux demandes complexes des patients, tout en mettant l'accent sur les résultats et les soins. »

Le Dr Anupam Sibal, directeur médical du groupe Apollo et gastro-entérologue pédiatrique principal, s'est aussi exprimé : « Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape importante et avons le privilège d'offrir de l'espoir aux patients du monde entier souffrant de défaillance organique au stade terminal. Nous réalisons désormais régulièrement des greffes de rein complexes, des greffes combinées foie-rein, des greffes combinées rein-pancréas, des greffes multi-organes, des greffes de cœur, des greffes de poumon, des greffes cœur-poumon et des greffes de foie chez les enfants et les adultes. »

Les instituts de transplantation Apollo sont répartis sur plus de 24 sites, dont huit sont dédiés aux greffes de foie et six aux greffes multi-organes. Plus de 250 médecins sont consultants pour le programme de transplantation d'organes solides de l'organisation. Notre réputation exceptionnelle de fiabilité et de confiance est le résultat des soins de la plus haute qualité et des résultats inégalés que nous avons obtenus au cours de la dernière décennie.

