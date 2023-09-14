يهدف لتشديد عمليات التحكم ورفع كفاءة ومردودية المصنع

روكويل اوتوميشن تزود مصنع شركة فلورسيد بسردينيا بنظام التحكم التنبئي

نظام FactoryTalk Analytics Pavilion8 يهدف الى رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الطاقة من خلال حلول انية ومستقلة لعمليات الشركة في مصنعها الرئيسي بكالياري في سردينيا بإيطاليا.

ميلان، 13 سبتمبر -- /PRNewswire/ 2023 أعلنت شركة روكويل اوتوميشن Rockwell Automation (NYSE: ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، عن مشروع شراكة مع شركة فلورسيد إس بي أي ( Fluorsid S.p.A)، حيث تهدف الشراكة الى تشديد عمليات الرقابة والتحكم في مختلف المتغيرات الأساسية في الفرن عالي التردد في منشأة الشركة بكالياري في سردينيا، إيطاليا، وذلك باستخدام نظام التحكم التنبئي من نوع .FactoryTalk Analytics Pavilion8

Fluorsid S.p.A. focuses on the production and sales of inorganic fluorochemicals used in aluminum, special steels, and construction. Its Cagliari, Sardinia, Italy, plant shown here produces a variety of end products using a mix of reactors and kilns, all of which must be tightly controlled to help ensure product quality, process efficiency and optimized energy consumption.

وتعتبر شركة فلورسيد إس بي أي، والتي تأسست سنة 1969، إحدى الشركات الإيطالية الرائدة في إنتاج وبيع مركبات الفلورين الغير العضوي المستخدم في انتاج الالمنيوم والفولاذ الخاص والبناء، وذلك عبر أربع مواقع لها، حيث تقوم الشركة بتغطية سلسلة انتاج مادة للفلورين بأكملها، بداية من الاستخراج إلى الإنتاج والتنقيح والبيع. ويقوم مصنع الشركة بكالياري بإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات النهائية وذلك باستخدام مزيج من المفاعلات الكيميائية والأفران، والتي تتطلب تحكما بالغ الدقة لضمان جودة المنتج وكفاءة العملية والاستهلاك الأمثل للطاقة.

ويوفر نموذج التحكم التنبئي Pavilion8 أنظمة ذكية إضافية تعمل بالتزامن مع أنظمة التشغيل الآلي حيث تقوم بتحليل وتقييم البيانات التشغيلية الانية والمتوقعة بشكل مستمر، ومن ثم تقوم بمقارنة هذه البيانات بالنتائج المرجوة، والتي بدورها يتم استخدامها في وضع أهداف تحكم جديدة لتقليل المتغيرات التشغيلية وتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الكفاءة ، حيث يتم كل ذلك بشكل مستقل وبصفة انية.

وقام فريق مختص في البيانات الرقمية من شركة Kalypso، التي استحوذت عليها شركة روكويل اوتوميشن سنة 2020، والمتخصصة في التحول الرقمي للشركات الصناعية بضبط عملية التحكم في الفرن, وتقوم شركة Kalypso، بتوفير البرمجيات والاستشارات الخاصة بالتحول الرقمي للشركات الصناعية.

وقال فلاديمير اوبرازكوف، مدير الأعمال الرقمية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Kalypso: "عادة ما تستفيد الصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة والمواد الخام من حلول الاتمتة والرقمنة، حيث ان المكاسب الصغيرة في الكفاءة التشغيلية سرعان ما تظهر فوائدها، ليس فقط في رفع مردودية المصنع، بل تتعدى ذلك الى تحسين كفاءة استخدام المواد الخام، وخفض الاستهلاك الكلي للطاقة ".

وبدوره، قال دنيالي توكو، مدير الموقع في مصنع كالياري: "تتميز العمليات التي نقوم بها بكثرة المتغيرات، التي تتطلب مراقبة متسمرة ومكثفة. ومع نظام Pavilion8، سيكون لدينا منصة مستقلة يمكنها القيام بكل هذا آنيا، مما يسمح لنا بالتركيز على جودة المنتج وفاعلية العملية، حيث نسعى دائمًا عن طرق جديدة لزيادة الكفاءة، خاصة في عملياتنا المكثفة، ونتوقع بعض التحسينات الحقيقية باستخدام نظام التحكم التنبئي من روكويل اوتوميشن".

نبذة عن Rockwell Automation

روكويل اوتوميشن Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتمتة الصناعية والتحول الرقمي. نحن نربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانيات التي تملكها التكنولوجيا وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Rockwell Automation في Milwaukee, Wisconsin، وتوظف مايقرب من 28000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com.

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للتواصل: Stanley Miller, [email protected]

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