Bank of America 公佈 2024 年第一季度財務業績

北卡羅來納州夏洛特2024年4月18日 /美通社/ -- Bank of America 今日公佈其 2024 年第一季度的財政業績。新聞發佈、補充資訊及投資者簡報可於 Bank of America 的投資者關係網站 https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings 上查閱。

投資者電話會議資訊: 行政總裁 Brian Moynihan 及財務總監 Alastair Borthwick 將於本日東部時間上午 8:30 於電話會議上討論財政業績。若想收聽此會議,請撥打 1.877.200.4456(美國)或 1.785.424.1732(國際)加入會議, 會議編號是 79795。請在會議開始前 10 分鐘撥入。

投資者亦可瀏覽該公司投資者關係網站的「活動和簡報」區來收聽會議的現場音頻,以及查看簡報投影片。

投資者電話會議重播資訊: 由東部時間 4 月 16 日中午至 4 月 26 日晚上 11:59,投資者可瀏覽投資者關係網站或者撥打 1.800.934.4850(美國)或 1.402.220.1178(國際)來重播會議。

