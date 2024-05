第五屆「香港設計‧授權支援計劃」(DLAB)「香港國際授權展2024 - DLAB香港館」45間本地設計公司精彩亮相

Dirty Work Limited 胤寧有限公司

Dirty Work Limited 是一間從事廣告美術的公司,從2021年開始製作art toy。 作品簡介: Luka盧卡是一位心地善良且充滿好奇心的皇子,他展開了一場驚險刺激的冒險,尋找傳說中的智慧果實。在這段冒險之旅中,他結識了各式各樣的朋友,經歷了成長與挑戰,並最終發現了超越知識的智慧。 CO CO BEAR好奇粉熊,自出「椰胎」就立志浪遊天地,歷遍有趣國度,「沒有事是出走旅行解決不了的」是他的格言。內心純真無瑕的CO CO BEAR樂於在未知中闖蕩,開拓知識領域。CO CO BEAR活潑好動、怪誕搗蛋、麻甩可愛,加上樂天的性格,讓他在旅途上接連遇上各式各樣的人,並傾聽觸動人心的故事。