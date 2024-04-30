第五屆「香港設計‧授權支援計劃」(DLAB)「香港國際授權展2024 - DLAB香港館」45間本地設計公司精彩亮相

Studio Invitro Studio Invitro 是一家位於香港的設計工作室，提供品牌和平面設計服務。 作品簡介: Pomme，是同名設計品牌、讓人愛不釋手的吉祥物。Pomme的名字源於創作者的第一隻寵物，名叫Apple的白色摩天使犬。Pomme從一隻可愛的白色小狗變身為一位迷人的人形小孩角色，重現天真的魅力和毛茸茸的輕鬆態度。Pomme不單賣萌，更時常展現對世界的發現和熱愛。Pomme不僅是一隻吉祥物，亦是持久的愛、創造力的象徵，是對珍愛寵物的深情懷念。

Sum Art 森雅⽂化 「森雅文化」由建築師和藝術家謝鉍年和設計師劉少珊創立，旨在把藝術和創意緊密地與生活結合起來。堅持以高質素的文化創意特色產品及多媒體創意作品，弘揚中華特色。持續以授權合作跟國際知名、科技初創、環保初創品牌等。開拓當代藝術商業化無限可能。 作品簡介: 謝先生以「印象香港」為題，創作多個系列的水彩畫，並以獨創印象派的夜景水彩畫創作了香港夜玲瓏系列，希望透過香港和大中華地區美麗的印象，與來自世界各地的朋友分享美麗的風景，賀卡的畫作出自夜玲瓏系列。

Sunshine Nursery Rhyme Limited 天晴童謠有限公司 香港兒歌製作公司，透過廣東話兒歌及影片推廣傳統文化、常識及德育，在2020年加入IP形象，與小朋友互動。 作品簡介: 四隻吉祥物同屬兒童樂園，一起玩音樂、唱兒歌。他們與小朋友一同成長，互相扶持，在和而不同中，學會接納、勇氣和禮貌等品格。

Tadaland Limited Tadaland在2020年11月於香港成立，其名源自感嘆詞「ta-da!」，象徵驚喜和喜悅。團隊由不同領域的專業人士組成，希望幫助其他人發掘自己的潛質，發揮天賦才能，為世界帶來正面影響。Tadaland的使命是建造一個具備16種人性化角色的世界，藉著他們的故事和音樂，發放希望、喜悅與關愛的力量。以寓教於樂 (Edutainment) 的方式啟發孩童和成年人的好奇心，促進連結，鼓勵人一同發掘生活中的喜悅。 作品簡介: Tadaland的16個原創MBTI角色，靈感源自人對尋找身分認同、價值追求及認識他人的渴望，故融合性格學理論和設計元素，使各角色擁有鮮明的個性和喜好習慣，象徵著每個人的獨特性，並透過角色讓人欣賞自己與他人的特色，活出真我。

Tepukuma Limited Tepukuma Limited 成立於2020年，於內地設有辦公室，主力發展原創授權角色「貼布熊家族」，目前於內地不同的自媒體社交平台擁有逾20萬粉絲。已成功授權樂器周邊、果汁飲料、文具袋、潮玩、手機套等等。 作品簡介: 貼布熊家族的角色都有各自的特色和定位： 阿布及漢娜：這對角色以童真和可愛的形象吸引嬰童市場，故事內容充滿趣味，旨在吸引年輕父母和孩子。 黑熊伊卡：以潮流和叛逆的形象發展潮流服飾和潮玩。 快樂的小兔奶油：以可愛和治癒為核心，目標為女性市場。

Tocat Creative Limited 元創貓創作有限公司 TOCAT CREATIVE LIMITED主要業務為動畫製作及IP角色設計開發。團隊在動畫項目、角色和吉祥物設計方面擁有多年的行業經驗。而原創角色設計發展項目為重要業務之一，希望作品能為世界帶來創意視覺和歡樂，發放正能量。 作品簡介: 「平淡的生活，加上調味，是成長的記號」- 以人生味道的甜酸苦辣為角色設計藍本，加入烘焙美食為主題，而創作了「TOMIDO」角色，配以動畫故事，讓角色品牌更具生命力，並把歡樂及正面的訊息傳遞出去。

Universal Basketball League Limited 宇宙當入樽有限公司 Universal Basketball League Limited是一家專注於籃球的漫畫公司。 作品簡介: 籃球漫畫預設在宇宙公元2300年，由著名漫畫家余遠鍠親筆繪畫，第一章已圓滿結束，現正繼續連載中。

Vision Arts 專注於國際藝術與設計業務的全球市場，涵蓋卡通、媒體、動畫等創意領域。 作品簡介: 故事主角TRACYWHITE是土生土長的香港女孩，住在彩虹村，愛穿傳統「長衫」，接受中西文化教育，發揮宇宙和諧大同，傳遞和諧、喜樂平安和祝福。

Weird Boss Studio Weird Boss Studio專注插畫、角色創作及其他設計相關項目，風格繁多。插畫師曾為多個海報書籍、家品、商場活動等繪製插畫，近年亦積極地將個人IP從2D發展到3D，推出自家IP產品，配合Studio多元發展。 作品簡介: Mr Gary是一位典型的大城市小人物、樣子呆呆的上班族，凡事卻有自己一套想法，喜愛在忙碌的生活中跟老友Fat Fat一同尋找樂子，希望跟大家分享其「與別不同」的生活哲學。 「拉筋熊 Stretching Bear」是一隻有肚腩的肥熊，喜愛喝下午茶、食餅乾。他的手很短、肥胖，所以要做運動/拉筋來減肥。「拉筋熊」以樂園為創作主題，傳遞歡樂及好動形象，貫徹品牌可愛風格 。

YanSquareHeaven 羊二次天國 一家專注於開發和生產治癒手機遊戲及可愛產品的公司。 作品簡介: YanSquareHeaven開發了三個品牌：「Heaven」是以藝術水彩風格為主的繪畫作品；「LofnPin」是以可愛動物為主；「Adorable Hong Kong」是以可愛畫風描繪香港文化品牌和特色。

Yinno (HK) Limited

愛穎（香港）有限公司 Yinno是一家專業從事優質IP文創商品開發與銷售的文化企業，致力以高質量商品和服務滿足市場文化需求，同時傳遞更多愛和正能量。公司立足於港、深，以粵港澳大灣區為業務核心地區，並積極拓展內地其他地區以及海外市場。 作品簡介: 包羅萬有引力家族，來自於包之星的外星朋友。它們有一個方包形狀的頭，有一條好像貓尾巴的尾巴。它們善良有愛心，喜歡學習新知識，在偶然的機會下邂逅了地球，並與地球的生物成為朋友，自此深深愛上這裏…