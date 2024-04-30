第五屆「香港設計‧授權支援計劃」(DLAB)「香港國際授權展2024 - DLAB香港館」45間本地設計公司精彩亮相
30 4月, 2024, 14:32 CST
可授權設計成新寵兒 展現本地設計的獨特魅力
香港2024年4月30日 /美通社/ -- 由創意創業會主辦及香港特別行政區「創意香港」(「創意香港」)作為主要贊助機構的第五屆「香港設計‧授權支援計劃」(DLAB)，於香港國際授權展2024內設立 「DLAB香港館」。創意創業會今天為 「DLAB香港館」舉行啟動禮，正式向來自世界各地的參展商及買家，展示入選今屆DLAB的45間本地設計企業及其可授權設計，協助他們推廣業務，拓展商機。
大會邀請了香港特別行政區文化體育及旅遊局副局長劉震先生, JP為「香港國際授權展2024 - DLAB香港館」啟動禮擔任主禮嘉賓，其他嘉賓包括創意香港總監曾昭學先生、創意創業會第十一屆會長莊詠琳女士及香港貿易發展局副總裁劉會平先生等更應邀上台一同舉行亮燈儀式，啓動大會。啟動禮完畢後，一眾嘉賓參觀「DLAB香港館」，逐一與45間入選設計企業(DLAB設計師)交流其作品及創作理念等。
香港特別行政區文化體育及旅遊局副局長劉震先生, JP在典禮上感謝創意創業會舉辦第五屆DLAB，並預祝參展的DLAB設計師滿載而歸。
創意創業會會長莊詠琳女士表示：「今屆DLAB除了設立『香港國際授權展2024 - DLAB香港館』外，更新增設粵港澳大灣區考察團。該考察團已於今年1月29日至30日成功舉行，藉此加強DLAB設計師與內地企業的聯繫和交流，有助本地企業開拓新的商機。這項新增支援措施旨在幫助本地設計企業，並深化與内地企業的聯係和交流，進一步擴展内地業務，衝出香港。另一方面，我們會繼續探索各種不同的方式，以協助DLAB設計師接觸更多潛在客戶和拓展商機。我們將不懈努力，致力於提供更多支持和資源，促進他們的業務發展和成長。」
獲選參與第五屆DLAB的45間本地設計企業可獲得資助，以每間港幣3,000元 (首次參與DLAB之企業) 或港幣5,000元 (曾參與過往DLAB之企業) 的特惠價錢，在2024年4月27日至29日舉行的「香港國際授權展2024 - DLAB香港館」內，設立其獨立參展攤位，向來自世界各地的買家及潛在合作夥伴推廣其設計及可授權設計IP，同時提升知名度。
除參與上述 「香港國際授權展2024 - DLAB香港館」及粵港澳大灣區考察團外，今屆DLAB設計師亦接受或參與市場營銷、商業運作及品牌建立等方面的免費培訓及工作坊，並有專業顧問團為他們提供免費授權諮詢及指導，以協助他們發展設計授權業務。
有關第五屆DLAB的詳情，可瀏覽DLAB網站https://dlab.hk。
有關入選第五屆DLAB的45間設計企業
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公司名稱
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公司簡介
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A.N.D Creative Limited
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「A.N.D」代表了創辦人對創作和分享的初心，同時喻意「市集 and …」，希望在未來聯同不同的創作者舉辦及參與不同專題市集及活動，都能比普通市集多一點點分享、向大眾普及專業知識、尋找更多機遇。目標促進品牌交流發展、學習和突破舒適圈。A.N.D會協助創作者設計、製作和推廣品牌及商品，讓作品能走出市集，將作品帶到社會各界。
作品簡介:
Deville.Colour是創作者Deville Dewil的水彩插畫品牌。以圖鑑式紀錄、細膩的筆觸、寫實與夢幻的風格繪畫出環繞創作者生活裡的小事物。
Meowchi Co. 以可愛慵懶又有點厭世樣的原創「貓糍Meowchi」IP角色為中心。貓糍以可愛拯救世人，帶領大家一起慵懶地活在世上。
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Alpha Heart Design & Production Limited
本森設計製作有限公司
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本森設計製作有限公司的核心理念是「本心」，視每一間公司都是明日之星，替企業打造專業和健康形象，使他們像星星一樣發光！同時提供不同文創設計服務，包括吉祥物設計、插圖、品牌設計、動畫、動畫後期製作(CGI)及主題餐廳設計，使人們得到正面影響、價值和能量。
作品簡介:
「星兒心語」為設計師Miriam Lam於2021年「粵港澳大灣區青年創業先行者」的得獎項目，希望透過「星兒」的插圖故事和商品傳遞正能量。
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Bezalel Art
比撒列藝術
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由Gloria Poon於2015年成立，提供設計相關的服務，亦售賣設計商品。
作品簡介:
Han Illustraveller為設計師 Gloria Poon的插畫品牌。Gloria熱愛發掘奇趣事物和周圍遊歷，喜愛以隨性活潑的筆觸、線條描繪生活點滴，希望讓更多朋友因著插畫感受到幸福和快樂。
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Bluewave
藍浪戶外用品
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Bluewave主要零售原創設計的戶外用品。
作品簡介:
波波蛙是一隻圓轆轆的可愛蛙，靈感源自饅頭蛙，綠色身軀和黃色肚子，生活在森林溪流邊，游水不快，擅長浮起飄流。星球系IP角色有不同顏色和性格，都是可愛的球體形狀，圍繞著太陽自轉。
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Bunny Hop Studio
電兔工作室
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電兔工作室是一間多媒體製作室，主力於動畫製作和動態圖像設計，為客戶提供專業的一站式創作服務，同時有自家品牌的原創角色Hello Dumpty。
作品簡介:
坎坷蛋是隻平凡的雞蛋，經常面無表情，但內心波瀾壯闊。她帶有奇怪的磁場，生活中經常遇到小不幸。摩登姊妹花、咕嚕蛋、奇異蛋和金蛋，與坎坷蛋一起在不甘平凡的生活中經歷種種爆笑、刺激、惹人可憐的日常。
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Cantab Star Education Limited
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Big Bang Academy為Cantab Star Education Limited 旗下的教育平台，於2020年初成立，是一家經過認證的科學教育科技初創公司，內部開發的在線教育平台Big Bang Lab擁有超過1000 +科學動畫，互動教材和遊戲，混合科學課程，在線和離線授課，已使來自香港、新加坡、台灣和其他地方超過3,000名學生受益。
作品簡介:
花栗鼠科學家讓學習變得像一部電影一樣引人入勝，像一個主題樂園一樣有趣，像一個教室一樣有教育意義。
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Cforcat Production
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CFORCAT PRODUCTION 是一間於2021年11月成立的漫畫及動畫製作初創公司。擅長漫畫、插畫、動畫製作及出版。
作品簡介:
「貓面具少年」來自 《貓面具少年》漫畫，故事背景為上世紀70年代舊香港。人物設定是三名小學生 (小虎，小龍及石仔)，因發生一些事情而需要帶著貓面具，化身為貓面超人的故事。
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DGSQUARE Limited
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在DGSQUARED，藝術性和趣味性兼具，穿梭於無邊際的藝術領域。毫無關連的藝術(Art) x 玩具(Toy)有不同的多樣性，能治癒人心並給予能量去面對生活上的一切。不論藝術家、設計師、玩具愛好者，還是正在尋找與別不同、新鮮事物的您，DGSQUARED希望打開一扇門讓人們互相分享創作和交流，讓藝術更貼近日常生活，讓我們的世界更加有溫度、豐富多彩和迷人。
作品簡介:
魚毛一族 - 在神奇的海洋世界裡住著一群可愛的水中朋友。故事圍繞著主角魚毛的上班偷懶日常，以及朋友們在上班時經常搗蛋的趣事！每個角色都有獨特的性格和故事，並且擁有各種奇妙的夢想。
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Dinest Production
癲尼斯製作
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「Din」源自粵音癲 ( Din 1 )，有瘋狂瘋癲的意思，而「Dinest」是港式英語的結合，有最瘋癲的意思。瘋狂並不意味著敷衍，對我們而言是創造性，我們的宗旨「癲於製作，無限創作」，瘋狂於設計及製作上，從而創造出無限新意念，帶出更多出色產品。
作品簡介:
「麻甩」用於形容無憂無慮和輕鬆的生活方式，同時可以形容人在家中會隨意放鬆；而「麻甩熊」則是以推廣本地生活文化而設計的原創角色。我們希望以充滿香港風味的簡單故事，引發香港人最親切的共鳴，以及向外界推廣香港另一個本地文化，令傳統文化得以保存。
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Dirty Work Limited
胤寧有限公司
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Dirty Work Limited 是一間從事廣告美術的公司，從2021年開始製作art toy。
作品簡介:
Luka盧卡是一位心地善良且充滿好奇心的皇子，他展開了一場驚險刺激的冒險，尋找傳說中的智慧果實。在這段冒險之旅中，他結識了各式各樣的朋友，經歷了成長與挑戰，並最終發現了超越知識的智慧。
CO CO BEAR好奇粉熊，自出「椰胎」就立志浪遊天地，歷遍有趣國度，「沒有事是出走旅行解決不了的」是他的格言。內心純真無瑕的CO CO BEAR樂於在未知中闖蕩，開拓知識領域。CO CO BEAR活潑好動、怪誕搗蛋、麻甩可愛，加上樂天的性格，讓他在旅途上接連遇上各式各樣的人，並傾聽觸動人心的故事。
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Dreams Dean Studio
占士甸創意工作室
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Dreams Dean Studio是一個多元化的創客工作室，具有無比的創新思維與實驗精神。除了玩具原型設計與3D打印服務之外，亦為教育機構提供訂製的3D設計及打印課程。
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Elements Culture Limited
玖坊文化有限公司
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玖坊文化有限公司是一間文化創意公司，提供IP角色設計服務，社交媒體應用程式、產品開發和商品等。
作品簡介: 充滿活力的BuBear大家庭，致力為大家帶來歡樂。
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Enchanted Forest Limited
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作品簡介:
動物是人類的好朋友，我們以作者飼養的狗貓為藍本，繪畫角色柴犬Simba (阿Sim)及貓咪Mochi草餅，再加以想像為它們增添三位朋友：分別是羊駝Lamee(棉花糖)、兔子Punch(皮皮)及樹懶Luke(阿碌)。這套作品是以柴犬Simba為中心，故品牌名稱為 "I am Simba"。
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Excellent Life International Limited
曉熙國際有限公司
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從事品牌營運、形象設計顧問、尋找版權代理、與公司團隊一起為卡通衍生產品開發、生產、銷售，致力於打造、推廣原創卡通品牌的綜合性結構。團隊除提供優質可靠的授權服務外，更能協助廠商進行產品設計、產品宣傳及商品銷售等服務，讓產品暢銷世界各地，為客戶贏取巨大的利潤。業務範圍包括：家居用品、玩具、服飾、保健美容、文具、3C周邊、食品、戶外生活、遊戲授權、主題授權、慈善活動、義賣等。
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Falling Cyan
䬠微
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䬠微是一間初創設計工作室，主要從事平面設計，兒童插畫，插畫內容主要是一些關於香港生活的點滴和中國文化。
作品簡介:
首烏中醫店故事講述一群年青人在《首烏中醫館》相聚，儘管生活在追求潮流的時代，這些人仍對中國傳統文化表現出濃厚興趣，並在中醫店內兼職。旨在將中國文化引入年輕市場，以傳承和保留傳統文化。JujuBe 紅棗是隻可愛兔子，她會玩瑜珈和耍太極。桂圓是一位大學學生，主要是推廣拔罐和中國功夫。
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Hooman Studio Limited
奴作工作室有限公司
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前公司為奴作，2023年轉為有限公司主要創作及客製化不同的寵物產品。於2021年創作出Pawsome Island 竉物角色IP品牌。
作品簡介:
Pawsome Island是寵物愛好者內心世界的象徵，旨在與世界分享寵物帶給生活的純粹、美好、愛和正能量，同時啟發大家學習「毛孩」的正面生活態度和生活智慧，並傳遞給他人，活出一個充滿愛、同理心和快樂的人寵共融世界。
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Ink Pen Creative Limited
墨筆製作有限公司
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墨筆製作成立於2020年，是一間跨媒體內容創作公司，致力發展香港本地原創業務，主要包括漫畫創作及印刷精品，也有應用程式及多媒體開發、IP發展合作等。墨筆製作亦入選由香港動漫畫聯會有限公司主辦，「創意香港」贊助的「港漫動力」—香港漫畫支援計劃。
作品簡介:
《明夷之國》是第一屆「港漫動力」—香港漫畫支援計劃獲資助作品之一，於2022年7月出版了漫畫單行本第一期，現正於香港各大書局有售。《明夷之國》以易經和陰陽五行作為主題，由漫畫家君不見編繪的香港漫畫。明夷是《易經》中的一個概念，代表黑暗降臨，世界陷入混亂之中。
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JMK Media Ltd
勁傳播媒體有限公司
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JMK Media旗下網絡頻道JMKTV（做乜勁電視），主力發展網絡影片頻道，創意影片宣傳方案，製作不同類型節目，包括旅遊、飲食、文化生活，各類型短劇故事，讓觀眾可透過影片與世界連結。「港產勁片，貫通世界」是我們的理念與使命。「做乜雞」系列是JMKTV 旗下一個重要原創角色及品牌產品。
作品簡介:
做乜雞兄弟及一眾角色是來自「雞星球」的外星旅客，在星際旅行中深深被香港所吸引，因此決定在香港定居。做乜雞家族不斷為觀眾創造快樂與歡笑，致力成為香港地道文化的代表，將本地原創IP品牌衝出國際，推動港式文化。
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JustGoo Creative Company
圈圈創意公司
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屁屁工房是一個希望透過分享插畫創作帶歡樂給大眾的文創品牌。
作品簡介:
屁屁工房主要角色是一個擁有大屁股的公仔一「屁屁」主要透過分享「屁屁」、「屁妹」、「花花恐龍」的日常及其他可愛插畫，從而希望鼓勵大家活得更開心。
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Mr.Q Panda Workshop
萌Q小熊貓工作室
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作品簡介:
關於萌Q小熊貓之日常生活，分享快樂，分享愛，感受生活。
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Mstandforc
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Mstandforc是由⼀位喜歡畫畫和西洋書法的左撇子女生於2014年創立。喜歡透過⽔彩及墨⽔創作⼀張張暖心的作品，為身邊人送上暖暖的祝福。品牌主打客製化商品，除了售賣手工賀卡、記事本、手繪人像畫及⼀系列客製刻名產品外，也有以⻄洋書法和⽔彩插畫創作為主的貼紙、明信片及布袋等商品。
作品簡介:
⽣活有無限種面貌與可能性，⼈總不可能永遠躲在門後，⽣活還是要如常。設計師到訪了香港不同的地⽅，再把這些風景用顏料記錄下來製作了不同圖像授權的產品，願大家在這個紛亂的世界尋一個喘息的空間。
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No Job No Life Limited
香港社畜有限公司
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提供平面設計、插圖及角色設計服務。
作品簡介:
擬人化的可愛動物角色，滲入各種職場元素，其反差能產生巨大的喜感。令人可以在工作壓力下，仍然會心微笑，放鬆一下，再繼續拚搏。
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Nya home
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NYA HOME是主要銷售原創設計產品的公司，亦提供委託繪圖服務。繪畫形象多為貓咪，風格主要為可愛及色彩繽紛。
作品簡介:
和風招財貓咪系列，源於希望在疫情期間能帶點祝福的力量。以日本文化中有寓意的意象作為設計的中心。例如 富士山、達摩、鯉魚、招福招財貓等......。故事圍繞一個養有九隻貓的家庭，因貓的數量眾多引發很多搞笑的鬧劇。
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Packstarr Limited
彩星綠色科技包裝及印刷有限公司
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IP 授權公司
作品簡介: 禮物、商場
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Per Artem Lumen Limited
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Per Artem Lumen Limited (PAL) 為一間精品文化專業機構，為藝術、文化及文物保育領域提供具創意的解決方案。PAL的使命是促進文化創新及創意「地方營造」，致力與城市內各組織共同創造文化資本，塑造色彩繽紛的城市萬花筒，向公眾展示更多藝術和文化項目，讓公眾從不同角度看到更多，領會更深的文化節目。自2018年開始，PAL出版了一系列以Happy Gabby為品牌的兒童音樂書籍和棋盤遊戲，並將開品牌發展為一系列的兒童現場古典音樂會。
作品簡介:
Happy Gabby寓教於樂，通過角色Happy Gabby，用音樂和遊戲來教育和啟發幼兒和兒童對音樂，閱讀和文化知識。「玩」的時候，孩子們開心、輕鬆，最容易學習和吸收。吸收知識永不過時，亦沒有年齡限制。
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Plain Paper Laboratory Limited
白紙實驗室有限公司
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我們敢於冒險和實驗的精神，將機關紙藝與角色故事結合，創立了香港獨有品牌SylBaak Hill。不僅創造產品，而是以說故事喚起情感和捕捉體驗。探索自然與傳統，深挖文化與歷史，表達與世界和諧共處的意義，從中帶出同伴力量和趣事。曾榮獲「創意香港」贊助的香港授權業大獎之最佳香港原創授權角色設計銅獎、第33屆香港印製大獎中的最佳創意印製優異獎，亦獲邀到外地參展及比賽。
作品簡介:
SylBaak Hill是一片新大陸，充滿了未知的事物和待發掘的新朋友。通過認識世界各種文化趣事，在旅途中成為彼此同伴，一起分享勇氣、溫暖和樂趣。我們各有故事，因經歷連在一起，來自不同的文化和背景，帶著各自的強項特點互相交流，結合旅途中的所見所聞，創造好玩共融的世界。
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Planet Production House Limited
行聲製作有限公司
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專注於將概念完美呈現的一站式影片製作，致力提供高品質的影片作品以推動本地文化及藝術。業務包括影片配音及字幕製作，將作品通過不同語言，原汁原味表現出來。本年度積極擴大發展，推出內容業務作品，製作自家頻道以及經營管理IP(產品與紙媒作品)。
作品簡介:
一隻充滿愛心的正能量約瑟嗲里犬金寶寶，聯同其家族成員白毛毛等，以「愛」為理念而設計，希望為世界帶來多一點的愛，治癒人心。
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Plant216 Company Limited
貳壹陸企劃有限公司
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從事設計及創作的工作室。
作品簡介:
CAT-LIKA是一隻貌似貓的貓頭鷹 / 戶外運動IP，居住在香港，性格善良、活躍、正面樂觀，喜歡戶外運動，越野活動及山地車，總會帶歡樂給別人。「創意城市生活的藝術」(The Art of Creative Urban Living) 是他的座右銘，任何地方任何環境，忠於自己，無限創意，活出自我！
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Playmap Limited
遊戲地圖有限公司
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PLAYMAP是初創的小型遊戲開發公司，由幾位熱愛二次元動漫電玩文化的年青人建立，專業於設計動畫、遊戲設計等，希望透過創新技術為人們帶來新遊戲娛樂體驗。PLAYMAP積極發展創新遊戲概念，其主力開發以行動定位服務 (Location Base System - LBS) 為中心系統的遊戲，配合創新多元化遊戲玩法。曾獲得香港數碼港、香港科學園的肯定，亦獲得香港青年協會創業計劃的支援。
作品簡介:
遊戲角色採用「甜蜜西遊」的角色，開端可用角色包括「酸悟空」、「豬八戒」和「方糖砂僧」，各自豐富的換裝系統，小遊戲以傳統西遊記故事中的九九八十一難為藍本制作挑戰遊戲。玩家體驗遊戲同時了解故事發展，與西遊記人物一起前進。
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Pop Up Creation
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POP UP CREATION 是由本地設計師 Frankie Yeung 成立的香港設計公司，主力發展原創品牌 Popcorn Prince 開發授權產品及品牌授權，亦提供平面設計、卡通IP人物設定、插圖服務等。
作品簡介:
POPCO與一班為食Foodie尋找美味之旅，四圍發掘品嚐甜酸苦辣。透過味覺大冒險旅程，帶出POPositive積極樂觀生活態度。
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Save Local Bees Creative Limited
蜂趣創意有限公司
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蜂趣創意在2018年啟動了「拯救本地蜜蜂保育計劃」，主張「拯救」蜜蜂而不是「消滅」它們的旅程。在2022年，團隊推出了FunBees作為該計劃的大使，分享日常生活和故事，促進本地蜜蜂保育，同時亦創作插畫，分享有關拯救蜜蜂的有趣事實和知識，並設計了一系列的拯救本地蜜蜂商品。團隊亦與蜂農密切合作，推出蜂蜜商品，對本地保育工作產生積極影響。
作品簡介:
FunBee是蜜蜂王國的KOL，一隻令人愉快的小蜜蜂，喜歡探索新的植物和花朵以進行授粉。在自然界刺激的旅程中，FunBee遇上許多朋友，憑著多元化的面部表情和可愛的外觀，以幽默的方式分享有趣故事，吸引大眾的注意力，提高對本地蜜蜂保育的重要性的認識。
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Sky Heart Creation Studio
天心創想工作室
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天心創想工作室是一間經營原創IP授權、插圖設計及文創產品的公司，創作了《Karlly World》插畫品牌，並希望創作更多有趣可愛的IP，讓生活增加多一點的愛，多一點快樂。
作品簡介:
《Karlly World》描述女孩Karlly和小伙伴互動的生活日常，表達萬物有愛和生活的趣味，希望帶給大家愛和歡樂。Karlly眼睛有著彩虹般的眼淚，想傳達用愛的角度去觀看身邊的事，帶著感恩的心和希望，感受身邊的美好和愛。
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Studio Ducklings
鴨梨鴨工作室
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鴨梨鴨工作室成立於2021年，由兩位香港浸會大學傳理學院主修動畫及多媒體藝術的畢業生所創立，以香港為主要經營地，提供服務包括IP設計、動畫及影片製作、平面設計等。主要作品包括《中西藥人體之旅》動畫系列、《穴來穴好》動畫系列等。工作室會為各大機構設計所需的角色IP，並為其製作動畫、宣傳物、紙品等。
作品簡介:
《蘑菇頭遊記》的主角「阿菇」是一位移居地球現居香港的外星人。故事除了有阿菇在地球生活時的喜怒哀樂外，還有它和地球同伴「燈泡頭」的星際旅行，讓大家除了對地球生活有共鳴外，亦享受星際旅行的奇幻新鮮感。不管是在哪個星球，希望阿菇「懶懶散散又如何」的菇生態度可以啟發到生活在緊張和壓力中的生物釋放自己。
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Studio Invitro
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Studio Invitro 是一家位於香港的設計工作室，提供品牌和平面設計服務。
作品簡介:
Pomme，是同名設計品牌、讓人愛不釋手的吉祥物。Pomme的名字源於創作者的第一隻寵物，名叫Apple的白色摩天使犬。Pomme從一隻可愛的白色小狗變身為一位迷人的人形小孩角色，重現天真的魅力和毛茸茸的輕鬆態度。Pomme不單賣萌，更時常展現對世界的發現和熱愛。Pomme不僅是一隻吉祥物，亦是持久的愛、創造力的象徵，是對珍愛寵物的深情懷念。
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Sum Art
森雅⽂化
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「森雅文化」由建築師和藝術家謝鉍年和設計師劉少珊創立，旨在把藝術和創意緊密地與生活結合起來。堅持以高質素的文化創意特色產品及多媒體創意作品，弘揚中華特色。持續以授權合作跟國際知名、科技初創、環保初創品牌等。開拓當代藝術商業化無限可能。
作品簡介:
謝先生以「印象香港」為題，創作多個系列的水彩畫，並以獨創印象派的夜景水彩畫創作了香港夜玲瓏系列，希望透過香港和大中華地區美麗的印象，與來自世界各地的朋友分享美麗的風景，賀卡的畫作出自夜玲瓏系列。
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Sunshine Nursery Rhyme Limited
天晴童謠有限公司
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香港兒歌製作公司，透過廣東話兒歌及影片推廣傳統文化、常識及德育，在2020年加入IP形象，與小朋友互動。
作品簡介:
四隻吉祥物同屬兒童樂園，一起玩音樂、唱兒歌。他們與小朋友一同成長，互相扶持，在和而不同中，學會接納、勇氣和禮貌等品格。
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Tadaland Limited
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Tadaland在2020年11月於香港成立，其名源自感嘆詞「ta-da!」，象徵驚喜和喜悅。團隊由不同領域的專業人士組成，希望幫助其他人發掘自己的潛質，發揮天賦才能，為世界帶來正面影響。Tadaland的使命是建造一個具備16種人性化角色的世界，藉著他們的故事和音樂，發放希望、喜悅與關愛的力量。以寓教於樂 (Edutainment) 的方式啟發孩童和成年人的好奇心，促進連結，鼓勵人一同發掘生活中的喜悅。
作品簡介:
Tadaland的16個原創MBTI角色，靈感源自人對尋找身分認同、價值追求及認識他人的渴望，故融合性格學理論和設計元素，使各角色擁有鮮明的個性和喜好習慣，象徵著每個人的獨特性，並透過角色讓人欣賞自己與他人的特色，活出真我。
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Tepukuma Limited
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Tepukuma Limited 成立於2020年，於內地設有辦公室，主力發展原創授權角色「貼布熊家族」，目前於內地不同的自媒體社交平台擁有逾20萬粉絲。已成功授權樂器周邊、果汁飲料、文具袋、潮玩、手機套等等。
作品簡介:
貼布熊家族的角色都有各自的特色和定位：
阿布及漢娜：這對角色以童真和可愛的形象吸引嬰童市場，故事內容充滿趣味，旨在吸引年輕父母和孩子。
黑熊伊卡：以潮流和叛逆的形象發展潮流服飾和潮玩。
快樂的小兔奶油：以可愛和治癒為核心，目標為女性市場。
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Tocat Creative Limited
元創貓創作有限公司
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TOCAT CREATIVE LIMITED主要業務為動畫製作及IP角色設計開發。團隊在動畫項目、角色和吉祥物設計方面擁有多年的行業經驗。而原創角色設計發展項目為重要業務之一，希望作品能為世界帶來創意視覺和歡樂，發放正能量。
作品簡介:
「平淡的生活，加上調味，是成長的記號」- 以人生味道的甜酸苦辣為角色設計藍本，加入烘焙美食為主題，而創作了「TOMIDO」角色，配以動畫故事，讓角色品牌更具生命力，並把歡樂及正面的訊息傳遞出去。
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Universal Basketball League Limited
宇宙當入樽有限公司
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Universal Basketball League Limited是一家專注於籃球的漫畫公司。
作品簡介:
籃球漫畫預設在宇宙公元2300年，由著名漫畫家余遠鍠親筆繪畫，第一章已圓滿結束，現正繼續連載中。
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Vision Arts
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專注於國際藝術與設計業務的全球市場，涵蓋卡通、媒體、動畫等創意領域。
作品簡介:
故事主角TRACYWHITE是土生土長的香港女孩，住在彩虹村，愛穿傳統「長衫」，接受中西文化教育，發揮宇宙和諧大同，傳遞和諧、喜樂平安和祝福。
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Weird Boss Studio
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Weird Boss Studio專注插畫、角色創作及其他設計相關項目，風格繁多。插畫師曾為多個海報書籍、家品、商場活動等繪製插畫，近年亦積極地將個人IP從2D發展到3D，推出自家IP產品，配合Studio多元發展。
作品簡介:
Mr Gary是一位典型的大城市小人物、樣子呆呆的上班族，凡事卻有自己一套想法，喜愛在忙碌的生活中跟老友Fat Fat一同尋找樂子，希望跟大家分享其「與別不同」的生活哲學。
「拉筋熊 Stretching Bear」是一隻有肚腩的肥熊，喜愛喝下午茶、食餅乾。他的手很短、肥胖，所以要做運動/拉筋來減肥。「拉筋熊」以樂園為創作主題，傳遞歡樂及好動形象，貫徹品牌可愛風格 。
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YanSquareHeaven
羊二次天國
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一家專注於開發和生產治癒手機遊戲及可愛產品的公司。
作品簡介:
YanSquareHeaven開發了三個品牌：「Heaven」是以藝術水彩風格為主的繪畫作品；「LofnPin」是以可愛動物為主；「Adorable Hong Kong」是以可愛畫風描繪香港文化品牌和特色。
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Yinno (HK) Limited
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Yinno是一家專業從事優質IP文創商品開發與銷售的文化企業，致力以高質量商品和服務滿足市場文化需求，同時傳遞更多愛和正能量。公司立足於港、深，以粵港澳大灣區為業務核心地區，並積極拓展內地其他地區以及海外市場。
作品簡介:
包羅萬有引力家族，來自於包之星的外星朋友。它們有一個方包形狀的頭，有一條好像貓尾巴的尾巴。它們善良有愛心，喜歡學習新知識，在偶然的機會下邂逅了地球，並與地球的生物成為朋友，自此深深愛上這裏…
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Yu Ya Corporate Services Limited
毓雅企業服務有限公司
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毓雅企業服務有限公司是一間於2023年在香港成立的數碼媒體公司，透過集團的平台為品牌擁有人及廣告代理商提供網上焦點小組傳達彼等的行銷資訊。集團的網上廣告服務包括（一）擴散式傳播服務；（二）互動參與服務；及（三）大眾博客服務。
作品簡介:
傳說只要獲得夢想幸運草，便可夢想成真。溫室效應導致全球暖化，南北極出現冰川溶化現象，小動物各自出發尋找幸運草，希望扭轉冰雪溶化問題及達成心願。在尋找的過程中，與各地小動物互動溝通，解決難題。
有關創意創業會
創意創業會是一個非牟利的團體，致力加強推動香港、內地及海外的「創意創業」精神及商務教育，並與香港特別行政區政府及其他團體合作，讓有志創業人士獲得經驗及營商策略，從而提升他們的競爭能力。創意創業會一直努力推動香港成為全球領先的「創意創業之都」。網頁：http://www.iea.org.hk。
DLAB標誌
DLAB 標誌的四個英文字母，分別取自Design（設計）的「D」， Licensing（授權）的「L」，And（及）的「A」及Business（商機）的「B」。
有關「創意香港」
「創意香港」是香港特別行政區政府於2009年6月成立的辦公室，專責推動香港創意產業的發展，由2022年7月1日起隸屬文化體育及旅遊局。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍。「創意香港」自2011年起先後資助創意創業會舉辦「跨產業『創』+『造』配對計劃」、「香港設計 ‧ 授權支援計劃」，以及其他項目，以推廣香港創意產業。網頁：www.createhk.gov.hk。
SOURCE 創意創業會
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