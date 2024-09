14 Grandes Bancos Globais e Instituições Financeiras Expressam Seu Apoio ao Esforço para Triplicar a Energia Nuclear até 2050

À margem da Semana do Clima em Nova York , grandes bancos, representantes do governo e executivos do setor reconheceram o papel que a energia nuclear pode desempenhar na transição energética global.

A energia nuclear foi incluída no resultado histórico do primeiro balanço global no âmbito do Acordo de Paris .

Melhorar o acesso ao financiamento pode ajudar a desbloquear o potencial da energia nuclear para uma descarbonização significativa para energia e calor de emissão zero.

NOVA YORK, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, as nações que endossam a Declaração para Triplicar a Energia Nuclear lançada na COP28 em 2023 foram acompanhadas por 14 instituições financeiras que expressaram apoio ao chamado à ação para triplicar a capacidade global de energia nuclear até 2050.

O grupo de instituições financeiras na convocação inclui: Abu Dhabi Commercial Bank, ares Management, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Brookfield, Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Guggenheim Securities LLC, Morgan Stanley, Rothschild & Co., Segra Capital Management e Société Générale.

As instituições financeiras reconheceram que os projetos globais de energia nuclear civil têm um papel importante a desempenhar na transição para uma economia de baixo carbono. Eles expressaram ainda apoio aos objetivos de longo prazo de aumentar a geração de energia nuclear e expandir a indústria nuclear mais ampla para acelerar a geração de elétrons limpos para apoiar a transição energética.

Com as observações de abertura do Conselheiro Sênior do Presidente de Política Climática Internacional, John Podesta, o evento, que ocorreu no Rockefeller Center, em Nova York, reuniu chefes de Estado, ministros e líderes das indústrias nuclear e financeira, juntamente com executivos da indústria com uso intenso de energia, para reconhecer o papel das finanças do setor privado no apoio aos esforços globais para descarbonizar as redes elétricas.

"A nossa missão coletiva é clara: a energia nuclear é energia limpa e, se quisermos garantir um planeta habitável, construir cadeias de abastecimento seguras e sustentáveis para energia limpa e reforçar a prosperidade em todo o mundo, precisamos de garantir que a energia nuclear faz a sua parte", disse John Podesta, Conselheiro Sénior do Presidente para a Política Climática Internacional. "Eu sei que podemos fazer isso acontecer, desde que trabalhemos juntos."

Os mercados de capitais e o financiamento podem desempenhar um papel crítico no desenvolvimento e crescimento de projetos de energia nuclear em todo o mundo. As instituições financeiras podem fornecer experiência, presença global, serviços e soluções para apoiar o setor.

Esta expressão de apoio à energia nuclear baseia-se no resultado de dezembro de 2023 do primeiro balanço global no âmbito do Acordo de Paris, que incluiu a energia nuclear entre as tecnologias de zero e baixa emissão que as Partes devem procurar acelerar, bem como a Declaração para Triplicar a Energia Nuclear, lançada na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e endossada por 25 países.

"O único enigma que resta resolver é o lado financeiro, os custos financeiros", disse o Dr. Robert Golob, primeiro-ministro da Eslovênia. "Os mercados financeiros precisam se adaptar e desenvolver novos instrumentos financeiros para que a energia nuclear se torne competitiva com outras fontes de energia livres de CO2."

"É hora de tomar medidas concretas para a necessária expansão da energia nuclear", disse Ebba Busch, Ministro da Energia, Negócios e Indústria e Vice-Primeiro-Ministro da Suécia. "O governo sueco está a explorar um modelo de financiamento proposto que inclui empréstimos apoiados pelo governo, Contratos por Diferença (CfDs) e mecanismos de partilha de riscos. O objetivo da proposta é melhorar significativamente as condições para a nova construção nuclear na Suécia e, com ela, um futuro mais sustentável."

"A nova energia nuclear é limpa e segura e, mais importante, comprovada, com várias nações operando agora tecnologias de fissão de terceira e quarta geração altamente avançadas e 'comercialmente viáveis'", disse James Schaefer, diretor administrativo sênior da Guggenheim Securities. "É essencial que aceleremos a progressão dos projetos planejados em plantas no terreno, dada a enorme demanda que está surgindo para data centers e tecnologias de IA. Isso exigirá que empresas nucleares, proprietários de usinas, empresas de data center e tecnologia, juntamente com bancos e instituições financeiras, colaborem estreitamente."

Na declaração, essas nações reconheceram a importância de mobilizar financiamento e investimento para a energia nuclear para ajudar a manter 1,5°C ao alcance, marcando uma mudança significativa na política climática global e catalisando um diálogo sobre o papel que a energia nuclear pode desempenhar na redução das emissões globais.

"Incluir a energia nuclear como uma tecnologia de carbono zero juntamente com as energias renováveis é essencial para atingir as metas mundiais de redução de carbono e garantir que os fabricantes industriais pesados como a Nucor tenham um fornecimento de eletricidade confiável e limpo para continuar crescendo, prosperando e proporcionando empregos bem remunerados", disse Benjamin M. Pickett, vice-presidente e gerente geral de Relações Públicas e Relações Governamentais da Nucor Corporation.

"Desde a COP 28 em Dubai no ano passado, testemunhamos uma mudança radical no impulso em todo o setor nuclear, impulsionada por um aumento significativo na demanda por elétrons limpos para data centers e IA, com a demanda global de energia apenas para este setor pronta para dobrar até 2026", disse Mohamed Al Hammadi, diretor administrativo e diretor executivo da Emirates Nuclear Energy Corporation. "Com o apoio de 14 bancos e instituições financeiras globais testemunhados esta manhã à margem da Semana do Clima de Nova York, fica claro que a energia nuclear não é apenas vista como um facilitador crucial para descarbonizar o setor de energia, mas também se encaixa no perfil de financiamento sustentável e de transição, especialmente porque agora vemos várias usinas nucleares sendo entregues de forma eficiente, proporcionando confiança ao mercado e um sinal claro de que a energia nuclear é uma rota comprovada e lucrativa para a segurança energética e o zero líquido em paralelo."

As 25 nações que endossam a Declaração para Triplicar a Energia Nuclear incluem Armênia, Bulgária, Canadá, Croácia, República Tcheca, Finlândia, França, Gana, Hungria, Jamaica, Japão, República da Coréia, Moldávia, Mongólia, Marrocos, Holanda, Polônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Suécia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos da América.

