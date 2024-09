14 grandes banques et institutions financières mondiales expriment leur soutien aux efforts visant à Triple Nuclear Energy d'ici à 2050

- En marge de la Semaine du climat à New York, de grandes banques, des représentants des gouvernements et des cadres de l'industrie ont reconnu le rôle que l'énergie nucléaire peut jouer dans la transition énergétique mondiale.

- L'énergie nucléaire a été incluse dans les résultats historiques du premier bilan mondial de l'Accord de Paris.

- L'amélioration de l'accès au financement peut contribuer à libérer le potentiel de l'énergie nucléaire pour une décarbonisation significative de l'électricité et de la chaleur sans émissions.

NEW YORK, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, les nations qui approuvent la Déclaration pour Triple Nuclear Energy lancée lors de la COP28 en 2023 ont été rejointes par 14 institutions financières qui ont exprimé leur soutien à l'appel à l'action pour tripler la capacité mondiale d'énergie nucléaire d'ici 2050.

Le groupe d'institutions financières participant à la réunion est composé de Abu Dhabi Commercial Bank, Ares Management, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Brookfield, Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Guggenheim Securities LLC, Morgan Stanley, Rothschild & Co, Segra Capital Management et Société Générale.

Les institutions financières ont reconnu que les projets mondiaux d'énergie nucléaire civile ont un rôle important à jouer dans la transition vers une économie à faible émission de carbone. Ils ont également exprimé leur soutien aux objectifs à long terme d'augmentation de la production d'énergie nucléaire et de développement de l'industrie nucléaire au sens large afin d'accélérer la production d'électrons propres pour soutenir la transition énergétique.

L'événement, qui s'est déroulé au Rockefeller Center à New York, a rassemblé des chefs d'État, des ministres et des dirigeants des secteurs nucléaire et financier, ainsi que des cadres de l'industrie lourde et de l'industrie à forte consommation d'énergie, afin de reconnaître le rôle du financement du secteur privé dans le soutien des efforts mondiaux visant à décarboniser les réseaux d'électricité.

«Notre mission collective est claire : L'énergie nucléaire est une énergie propre, et si nous voulons garantir une planète vivable, mettre en place des chaînes d'approvisionnement sûres et durables pour l'énergie propre et soutenir la prospérité dans le monde entier, nous devons nous assurer que l'énergie nucléaire joue son rôle», a déclaré John Podesta, conseiller principal du président pour la politique climatique internationale. «Je sais que nous pouvons y arriver, à condition de travailler ensemble.»

Les marchés des capitaux et le financement peuvent jouer un rôle essentiel dans le développement et la croissance des projets d'énergie nucléaire dans le monde entier. Les institutions financières peuvent apporter leur expérience, leur présence mondiale, leurs services et leurs solutions pour soutenir l'industrie.

Cette expression de soutien à l'énergie nucléaire s'appuie sur les résultats de décembre 2023 du premier bilan mondial dans le cadre de l'accord de Paris, qui a inclus le nucléaire parmi les technologies à zéro ou à faible émission que les parties devraient chercher à accélérer, ainsi que sur la déclaration visant à Triple Nuclear Energy, lancée lors de la 28e conférence des Nations unies sur le changement climatique et approuvée par 25 pays.

«La seule énigme qui reste à résoudre est l'aspect financier, les coûts financiers», a déclaré M. Robert Golob, premier ministre de la Slovénie. «Les marchés financiers doivent s'adapter et développer de nouveaux instruments financiers pour que l'énergie nucléaire devienne compétitive par rapport aux autres sources d'énergie sans CO2.»

«Il est temps de prendre des mesures concrètes pour développer l'énergie nucléaire, a déclaré Ebba Busch», ministre de l'énergie, des affaires et de l'industrie et vice-premier ministre de la Suède. «Le gouvernement suédois étudie un modèle de financement proposé qui comprend des prêts garantis par l'État, des contrats de différence (CfD) et des mécanismes de partage des risques. L'objectif de la proposition est d'améliorer sensiblement les conditions de la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suède et, partant, d'assurer un avenir plus durable».

«La nouvelle énergie nucléaire est à la fois propre et sûre et, surtout, elle a fait ses preuves, puisque plusieurs pays exploitent désormais des technologies de fission de troisième et quatrième génération très avancées et commercialement viables», a déclaré James Schaefer, Senior Managing Director de Guggenheim Securities. «Il est essentiel que nous accélérions la progression des projets planifiés en usines sur le terrain, compte tenu de l'énorme demande à venir pour les centres de données et les technologies de l'IA. Cela nécessitera une étroite collaboration entre les entreprises nucléaires, les propriétaires de centrales, les centres de données et les entreprises technologiques, ainsi que les banques et les institutions financières».

Dans cette déclaration, ces nations reconnaissent l'importance de mobiliser des financements et des investissements en faveur de l'énergie nucléaire pour contribuer à maintenir une température de 1,5 °C, marquant ainsi un changement important dans la politique climatique mondiale et catalysant un dialogue sur le rôle que l'énergie nucléaire peut jouer dans la réduction des émissions mondiales.

«Il est essentiel d'inclure l'énergie nucléaire dans les technologies à zéro carbone, au même titre que les énergies renouvelables, pour atteindre les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone et garantir que les fabricants de l'industrie lourde comme Nucor disposent d'un approvisionnement en électricité fiable et propre pour continuer à se développer, à prospérer et à fournir des emplois bien rémunérés», a déclaré Benjamin M. Pickett, vice-président et directeur général des affaires publiques et des relations avec le gouvernement de Nucor Corporation.

«Depuis la COP 28 qui s'est tenue à Dubaï l'année dernière, nous avons assisté à un changement de rythme dans l'ensemble du secteur nucléaire, porté par une augmentation significative de la demande d'électrons propres pour les centres de données et l'IA, la demande mondiale d'électricité pour ce seul secteur devant doubler d'ici 2026», a déclaré Mohamed Al Hammadi, directeur général et chef de la direction de la Société de l'énergie nucléaire des Émirats arabes unis. «Avec le soutien de 14 banques et institutions financières mondiales témoigné ce matin en marge de la Semaine du climat de New York, il est clair que non seulement l'énergie nucléaire est considérée comme un catalyseur crucial pour décarboniser le secteur de l'électricité, mais qu'elle correspond également au profil du financement durable et de la transition, d'autant plus que nous voyons maintenant plusieurs centrales nucléaires livrées efficacement, ce qui donne confiance au marché et indique clairement que le nucléaire est une voie éprouvée et finançable vers la sécurité énergétique et le zéro net en parallèle.»

Les 25 nations qui ont approuvé la déclaration sur le Triple Nuclear Energy sont l'Arménie, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, la République tchèque, la Finlande, la France, le Ghana, la Hongrie, la Jamaïque, le Japon, la République de Corée, la Moldavie, la Mongolie, le Maroc, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, l'Ukraine, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique.