14 家全球主要銀行和金融機構表示支持到 2050 年將核能提升三倍

- 在紐約氣候週舉辦期間，主要銀行、政府代表和行業高管一致認同核能在全球能源轉型中扮演的重要角色。

- 核能獲納入《巴黎協議》的首次全球里程碑考核範疇。

- 優化融資機制有助於發揮核能在實現零排放供電和供暖方面的顯著減碳潛力。

紐約2024年9月24日 /美通社/ -- 今日，於 2023 年 COP28 上發佈的《關於提高核能三倍的聲明》獲 14 家金融機構的支持，共同承諾到 2050 年前將全球核能發電容量增加三倍。

參與號召的金融機構組別包括：Abu Dhabi Commercial Bank、Ares Management、Bank of America、Barclays、BNP Paribas、Brookfield、Citi、Credit Agricole CIB、Goldman Sachs、Guggenheim Securities LLC、Morgan Stanley、Rothschild & Co.、Segra Capital Management 及 Societe Generale。

金融機構認識到，全球民用核能項目在轉型低碳經濟中扮演重要角色。他們進一步表示支持長期目標——增加核能發電和拓寬核電產業的界限，從而加快清潔能源發電，推進能源轉型。

此次活動在紐約市洛克斐勒中心 (Rockefeller Center) 舉行，由國際氣候政策主席 John Podesta 致開幕辭，並匯聚了核子和金融行業的國家首長、部長和領導人，以及重型和功耗密集型行業主管，加強各界對私營部門金融在支持全球減碳電網方面的認知。

「我們的共同使命十分明確：核能是清潔能源，對確保地球宜居，建立安全、可持續的供應鏈以實現清潔能源，並促進全球繁榮，具有重要的作用」，國際氣候政策主席高級顧問 John Podesta 表示。「我知道，只要我們團結一致，定能實現目標。」

資本市場和融資可在全球持續和擴大的核能源項目中發揮關鍵作用。金融機構可以提供經驗、全球網絡、服務和解決方案助力核能產業的發展。

此次各大金融機構表態支持核能，是基於 2023 年 12 月《巴黎協議》下首次全球評估的結果，各方應將核能納作加快零排放和低排放技術之一，同時 25 個國家在第 28 屆聯合國氣候變化會議上發表和支持《關於提高核能三倍的聲明》。

斯洛文尼亞總理 Robert Golob 博士說：「財務成本是唯一有待解決的難題。金融市場需要適應和開發新的金融工具，繼而令核能具備與其他無二氧化碳能源相競的能力。」

瑞典能源、商業和工業部長兼副總理 Ebba Busch 表示：「現在是時候採取切實的行動，必須擴濶核能的應用範疇。瑞典政府正在研究一個擬議的融資模式，其中包括政府支持的貸款，差價合約 (CFD) 和風險共擔機制。該建議的目的是大幅改善瑞典新建核能產能的狀況，並與此同時創造更可持續的未來。」

Guggenheim Securities 高級董事總經理 James Schaefer 表示：「新核能既清潔又安全，更重要的是，許多國家現在運用高度先進和『商業上可行』的第三代和第四代裂變技術。面對數據中心和 AI 技術的巨大需求，我們必須加快已規劃項目的落地速度。這將需要核公司、工廠、數據中心和技術公司，以及銀行和金融機構緊密合作。」

該宣言明確肯定了透過動員核能融資與投資在實現《巴黎協議》1.5°C 溫控目標的重要性，此舉亦標誌著全球氣候治理思維的重大轉型，並推動探討核能在全球減碳起到的作用。

Nucor Corporation 公共事務與政府關係副總經理 Benjamin M. Pickett 表示：「將核能列為與再生能源同等重要的零碳技術，對於實現全球減碳目標至關重要。這不僅能確保如 Nucor 等重工業製造商獲得穩定清潔的電力供應，亦有助於促進經濟持續成長、繁榮，並提供高品質就業機會。」

Emirates Nuclear Energy Corporation 董事總經理兼行政總裁 Mohamed Al Hammadi 表示：「自去年杜拜舉行的 COP 28 以來，在數據中心和 AI 對清潔電能需求驟增的帶動下，我們已經見證核產業帶來的積極變化，到2026 年，僅該領域的全球電力需求就將翻一番。紐約氣候週期間，14 家全球金融機構在今天早上對核能的鼎力支持，充分彰顯了核能不僅是實現碳中和的關鍵，亦符合可持續發展與轉型融資的趨勢。特別是，多座核電廠高效運轉的現況，不僅提振了市場信心，更明確傳達了核能為實現能源安全與淨零排放的可靠途徑的訊號。」

支持《關於提高核能三倍的聲明》的 25 個國家包括亞美尼亞、保加利亞、加拿大、克羅地亞、捷克共和國、芬蘭、法國、加納、匈牙利、牙買加、日本、韓國、摩爾多瓦、蒙古、摩洛哥、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞典、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、英國和美國。

SOURCE Triple Nuclear Declaration