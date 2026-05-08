1T26 - Lojas Renner S.A. inicia o ano com lucro líquido, margem bruta e geração de caixa recordes para um primeiro trimestre

O avanço do modelo de execução de moda, com forte geração de valor, impulsionou os resultados do período

PORTO ALEGRE, Brasil, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Lojas Renner S.A. divulgou sólidos indicadores operacionais e financeiros no 1T26 que reforçam a consistência de sua estratégia de execução e a capacidade de crescer com rentabilidade. De janeiro a março, a companhia alcançou lucro líquido de R$ 257,3 milhões, recorde para um primeiro trimestre, com alta de 16,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O desempenho foi combinado com expansão de margem bruta e geração de caixa recordes para um primeiro trimestre, refletindo a captura dos investimentos feitos nos últimos anos e fortalecendo a confiança na capacidade da companhia de cumprir os compromissos estabelecidos para o ciclo 2026-2030.

A companhia encerrou o trimestre com posição de caixa robusta, o que garante flexibilidade financeira para sustentar os investimentos previstos

Ao longo do 1T26, a companhia também avançou em sua proposta omnicanal, com a adoção de soluções baseadas em inteligência artificial, como vídeos de produtos no e-commerce, provador virtual de beleza e maior visibilidade do estoque das lojas nos canais digitais, fortalecendo o tráfego, as vendas e a integração entre os canais físico e digital. O lançamento da coleção de Outono Inverno da marca Renner foi um marco relevante no período, impulsionando o fluxo tanto nas lojas físicas quanto no canal online.

"Os resultados do trimestre retratam a maturidade da estratégia que temos implementado nos últimos ciclos, especialmente a evolução do nosso modelo de execução de moda, a maior precisão no abastecimento e os avanços na eficiência operacional. Estamos focados em capturar todo o potencial do nosso ecossistema, fortalecendo as marcas, aprimorando a experiência do cliente e alocando capital de forma disciplinada, sempre com o objetivo de sustentar crescimento rentável e gerar valor consistente para todos os nossos stakeholders", diz Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner S.A.

No período, a receita líquida consolidada de varejo cresceu 4,3% (5,1% no vestuário), sustentada por coleções mais assertivas e fortalecimento das marcas. A margem bruta de varejo atingiu 56,7%, patamar recorde para um primeiro trimestre, com crescimento de 1,6 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior. No vestuário, a margem atingiu 58%, com avanço de 1,9 ponto percentual. Como resultado, o lucro bruto cresceu 7,4% no trimestre, refletindo maior participação de vendas a preço cheio e menor necessidade de remarcações.

As despesas cresceram acima da receita, refletindo eventos pontuais que afetaram a comparabilidade anual. As despesas gerais e administrativas cresceram abaixo da expansão da receita, reforçando a disciplina com a gestão de despesas.

No trimestre, o EBITDA de varejo avançou 24% e somou R$ 488 milhões, com expansão de 2,7 pontos percentuais na margem. A geração de caixa livre foi recorde para o período, totalizando R$ 258 milhões. O ROIC dos últimos 12 meses atingiu 15,2%, com expansão de 1,9 ponto percentual, acima do custo de capital. A companhia encerrou o trimestre com posição de caixa robusta, o que garante flexibilidade financeira para sustentar os investimentos previstos. A companhia recomprou 6,6 milhões de ações no período e distribuiu R$ 217,4 milhões em juros sobre capital próprio.

Todos os negócios do ecossistema apresentaram evolução. A Youcom e a Camicado registraram crescimento de vendas de 14,4% e 2,2%, respectivamente, mantendo margens saudáveis. A Realize entregou resultado de R$ 123 milhões, estável comparado com o mesmo período do ano anterior, com níveis de risco da carteira de crédito adequados ao atual ambiente macroeconômico. A companhia também avançou na agenda de inovação da Realize, com o início do piloto da nova processadora de cartões, com implementação prevista para o segundo semestre de 2026.

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e se tornou, em 2005, a primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa. Também está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas seguintes marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 42 a 58; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios.

Atualmente, são mais de 710 lojas em operação, considerando todos os negócios do ecossistema. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Companhia iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019. A Lojas Renner S.A. é formada ainda pela Realize SCFI, que apoia a atividade de varejo através da oferta e gestão de produtos financeiros; e pela Uello Tecnologia, uma logtech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975806/sede_renner_sa_fotos_carlos_macedo_aprovada.jpg

FONTE Lojas Renner S.A.