Sabrina Sato e Taís Araujo protagonizam novo filme da Renner ao lado de suas mães
Notícias fornecidas porLojas Renner S.A.
30 abr, 2026, 16:00 GMT
Peça traz a moda como fio condutor de memórias e identidade; estreia nacional ocorre em TV e plataformas de streaming
PORTO ALEGRE, Brasil e SÃO PAULO, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Renner lança um novo capítulo da sua Campanha de Dia das Mães 2026 com o filme "Entrelaços", uma celebração à cumplicidade que atravessa gerações entre mães e filhas. Protagonizada pelas embaixadoras da marca, Sabrina Sato e Taís Araujo, a produção se torna ainda mais especial com a participação de Dona Kika e Dona Mercedes, suas mães e maiores fontes de inspiração.
O filme constrói a sua narrativa a partir da ideia de identidade: quem somos, de onde viemos e como carregamos, mesmo sem perceber, vínculos profundos da relação com nossas mães. A moda surge como linguagem emocional e simbólica, em uma forma de expressão que revela não apenas estilo, mas também histórias e heranças afetivas.
"É uma peça que fala sobre a relação entre a mãe e a mulher que nos tornamos ao longo da vida, de alguém que segue seu próprio caminho, mas também carrega tudo o que aprendeu e recebeu dessa conexão", explica Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A.
Além da exibição em TV aberta e plataformas de streaming, a Renner aposta em uma estratégia de comunicação 360°, com presença forte no digital, redes sociais, YouTube e ativações especiais nas lojas físicas.
Videocast: Papo de Provador
O filme é um dos desdobramentos do movimento que a Renner iniciou em 14 de abril, quando transformou o auditório do MASP em cenário para a gravação do seu primeiro videocast, o Papo de Provador, durante o lançamento da sua campanha de Dia das Mães. Com a participação de Astrid Fontenelle e das embaixadoras da marca, o espaço ganhou ares de um verdadeiro "backstage da vida real", dando origem à série temática Guarda-roupa de Mãe. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis no YouTube da Renner (youtube.com/@EstiloRenner) e trazem histórias reais que conectam moda e legado.
Ficha técnica – Entrelaços
MERCADOS: Nacional
PEÇA: Campanha
IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA: Paim United Creators
CLIENTE: Lojas Renner
PRODUTO: Dia das mães
TÍTULO: Entrelaços
DIRETOR DE CRIAÇÃO: Rodrigo Pinto
HEAD DE CRIAÇÃO: Deh Bastos
DIRETOR DE ATENDIMENTO: Aline Lima e Caroline Lima
ATENDIMENTO PAIM: Rute Schmitz e Júlia Zenker
PRODUTOR DE RTVC: Ana Paula Luce
PLANEJAMENTO: Eduardo Flores, Carolina Noll, Paola Pasquale
MÍDIA: Simone Magon, Paloma Kussler e Carla Azevedo
PELO MENOS 1 VEÍCULO / ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO, EXPOSIÇÃO OU EXIBIÇÃO: Rede Globo
RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO (CLIENTE): Renata Altenfelder
PRODUÇÃO: Sarça Filmes
DIREÇÃO: Sarah Martins e Rodrigo de Paula
ATENDIMENTO: Leticia Sanchez
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Patricia Iglecio
ASSISTENTE DE DIREÇÃO: Bice Costa
PESQUISA: Marie Cabianca
STORYBOARD: Caio Gomes
DIRETOR DE PRODUÇÃO: Merylin Salvatierra
PRODUÇÃO: Ariane Manécolo
ASSISTENTE DE SET: Helio Meggiato Pereira
ASSISTENTE DE SET: Laercio Salvatierra
PRODUTOR DE LOCAÇÃO: Sarah Hermoso
ASSITENTE DE LOCAÇÃO: White Coimbra
ASSITENTE DE LOCAÇÃO: Brutz
SEGURANÇA: Josevaldo J. Santos Pedro
DIRETOR DE FOTOGRAFIA: Vitor Brito
FOQUISTA: Alexandre Pacheco
2ª ASSISTENTE DE CAMERA: Yuri de Brito
VIDEOASSIST: Giovana Araujo
LOGGER: Igor Basaglia
GAFFER: Nego
1º ASSISTENTE DE ELÉTRICA: Guilherme Barreto
2º ASSISTENTE DE ELÉTRICA: Vitorio Rodrigo
MAQUINISTA: Edvaldo Aparecido
1º ASSISTENTE DE MAQUINÁRIA: Genivaldo Barreto
2º ASSISTENTE DE MAQUINÁRIA: Ivanildo José
COORDENADORA DE PÓS PRODUÇÃO: Leticia Sanchez
MONTADOR: Eduardo Meneghelli
ASSISTENTE DE MONTAGEM: Vicente Machado
SOM DIRETO: Thiago Leitão
DIREÇÃO DE ARTE: Emille Martins
PRODUÇÃO DE ARTE: Fernanda Ribeiro do Espirito Santo
ASSISTENTE DE ARTE: Gabriel Campos
ASSISTENTE DE ARTE: Kayene Ferreira
CONTRA REGRA: Ricardo Crepardi
CATERING: Comida de Ciniema e Annunciato Buffet
CAMAREIRA: Sonia Maria Caetano
FINALIZAÇÃO: Jay Viegas
COLOR GRADING: Renan Gomes
MOTION DESIGNER: Jay Viegas
EDIÇÃO TVTs: Aruan Canolla
PRODUTORA DE SOM: Antfood Music & Sound Design
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO MUSICAL: Lou Schmidt, Pedro Botsaris, Fernando Rojo e Tiago Lins
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO EXECUTIVA ANTFOOD: Lu Fernandes
PRODUÇÃO EXECUTIVA ANTFOOD: Christiane Rachel e Renato Castro
PRODUÇÃO MUSICAL: Lou Schmidt, Fernando Rojo, Lucas Baldin, Luis Bergmann, Tiago Lins e Vinicius Nunes
COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTFOOD: Pablo Homem de Mello e Monique Munhoz
FINALIZAÇÃO ANTFOOD: Bruno Broaska, Fabian Jorge e Pedro Macedo
Sobre a Lojas Renner S.A.
Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e se tornou, em 2005, a primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa. Também está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas seguintes marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 42 a 58; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios.
Atualmente, são mais de 710 lojas em operação, considerando todos os negócios do ecossistema. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Companhia iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019. A Lojas Renner S.A. é formada ainda pela Realize CFI, que apoia a atividade de varejo através da oferta e gestão de produtos financeiros; e pela Uello Tecnologia, uma logtech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970246/DELIVERY_6x9_30_RENNER_SAR_A_260427_00_21_18__Still012.jpg
FONTE Lojas Renner S.A.
Partilhar este artigo