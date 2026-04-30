Sabrina Sato e Taís Araujo protagonizam novo filme da Renner ao lado de suas mães

Peça traz a moda como fio condutor de memórias e identidade; estreia nacional ocorre em TV e plataformas de streaming

PORTO ALEGRE, Brasil e SÃO PAULO, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Renner lança um novo capítulo da sua Campanha de Dia das Mães 2026 com o filme "Entrelaços", uma celebração à cumplicidade que atravessa gerações entre mães e filhas. Protagonizada pelas embaixadoras da marca, Sabrina Sato e Taís Araujo, a produção se torna ainda mais especial com a participação de Dona Kika e Dona Mercedes, suas mães e maiores fontes de inspiração.

Peça traz a moda como fio condutor de memórias e identidade; estreia nacional ocorre em TV e plataformas de streaming

O filme constrói a sua narrativa a partir da ideia de identidade: quem somos, de onde viemos e como carregamos, mesmo sem perceber, vínculos profundos da relação com nossas mães. A moda surge como linguagem emocional e simbólica, em uma forma de expressão que revela não apenas estilo, mas também histórias e heranças afetivas.

"É uma peça que fala sobre a relação entre a mãe e a mulher que nos tornamos ao longo da vida, de alguém que segue seu próprio caminho, mas também carrega tudo o que aprendeu e recebeu dessa conexão", explica Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A.

Além da exibição em TV aberta e plataformas de streaming, a Renner aposta em uma estratégia de comunicação 360°, com presença forte no digital, redes sociais, YouTube e ativações especiais nas lojas físicas.

Videocast: Papo de Provador

O filme é um dos desdobramentos do movimento que a Renner iniciou em 14 de abril, quando transformou o auditório do MASP em cenário para a gravação do seu primeiro videocast, o Papo de Provador, durante o lançamento da sua campanha de Dia das Mães. Com a participação de Astrid Fontenelle e das embaixadoras da marca, o espaço ganhou ares de um verdadeiro "backstage da vida real", dando origem à série temática Guarda-roupa de Mãe. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis no YouTube da Renner (youtube.com/@EstiloRenner) e trazem histórias reais que conectam moda e legado.

Ficha técnica – Entrelaços

MERCADOS: Nacional

PEÇA: Campanha

IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA: Paim United Creators

CLIENTE: Lojas Renner

PRODUTO: Dia das mães

TÍTULO: Entrelaços

DIRETOR DE CRIAÇÃO: Rodrigo Pinto

HEAD DE CRIAÇÃO: Deh Bastos

DIRETOR DE ATENDIMENTO: Aline Lima e Caroline Lima

ATENDIMENTO PAIM: Rute Schmitz e Júlia Zenker

PRODUTOR DE RTVC: Ana Paula Luce

PLANEJAMENTO: Eduardo Flores, Carolina Noll, Paola Pasquale

MÍDIA: Simone Magon, Paloma Kussler e Carla Azevedo

PELO MENOS 1 VEÍCULO / ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO, EXPOSIÇÃO OU EXIBIÇÃO: Rede Globo

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO (CLIENTE): Renata Altenfelder

PRODUÇÃO: Sarça Filmes

DIREÇÃO: Sarah Martins e Rodrigo de Paula

ATENDIMENTO: Leticia Sanchez

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Patricia Iglecio

ASSISTENTE DE DIREÇÃO: Bice Costa

PESQUISA: Marie Cabianca

STORYBOARD: Caio Gomes

DIRETOR DE PRODUÇÃO: Merylin Salvatierra

PRODUÇÃO: Ariane Manécolo

ASSISTENTE DE SET: Helio Meggiato Pereira

ASSISTENTE DE SET: Laercio Salvatierra

PRODUTOR DE LOCAÇÃO: Sarah Hermoso

ASSITENTE DE LOCAÇÃO: White Coimbra

ASSITENTE DE LOCAÇÃO: Brutz

SEGURANÇA: Josevaldo J. Santos Pedro

DIRETOR DE FOTOGRAFIA: Vitor Brito

FOQUISTA: Alexandre Pacheco

2ª ASSISTENTE DE CAMERA: Yuri de Brito

VIDEOASSIST: Giovana Araujo

LOGGER: Igor Basaglia

GAFFER: Nego

1º ASSISTENTE DE ELÉTRICA: Guilherme Barreto

2º ASSISTENTE DE ELÉTRICA: Vitorio Rodrigo

MAQUINISTA: Edvaldo Aparecido

1º ASSISTENTE DE MAQUINÁRIA: Genivaldo Barreto

2º ASSISTENTE DE MAQUINÁRIA: Ivanildo José

COORDENADORA DE PÓS PRODUÇÃO: Leticia Sanchez

MONTADOR: Eduardo Meneghelli

ASSISTENTE DE MONTAGEM: Vicente Machado

SOM DIRETO: Thiago Leitão

DIREÇÃO DE ARTE: Emille Martins

PRODUÇÃO DE ARTE: Fernanda Ribeiro do Espirito Santo

ASSISTENTE DE ARTE: Gabriel Campos

ASSISTENTE DE ARTE: Kayene Ferreira

CONTRA REGRA: Ricardo Crepardi

CATERING: Comida de Ciniema e Annunciato Buffet

CAMAREIRA: Sonia Maria Caetano

FINALIZAÇÃO: Jay Viegas

COLOR GRADING: Renan Gomes

MOTION DESIGNER: Jay Viegas

EDIÇÃO TVTs: Aruan Canolla

PRODUTORA DE SOM: Antfood Music & Sound Design

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO MUSICAL: Lou Schmidt, Pedro Botsaris, Fernando Rojo e Tiago Lins

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO EXECUTIVA ANTFOOD: Lu Fernandes

PRODUÇÃO EXECUTIVA ANTFOOD: Christiane Rachel e Renato Castro

PRODUÇÃO MUSICAL: Lou Schmidt, Fernando Rojo, Lucas Baldin, Luis Bergmann, Tiago Lins e Vinicius Nunes

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTFOOD: Pablo Homem de Mello e Monique Munhoz

FINALIZAÇÃO ANTFOOD: Bruno Broaska, Fabian Jorge e Pedro Macedo

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e se tornou, em 2005, a primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa. Também está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas seguintes marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 42 a 58; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios.

Atualmente, são mais de 710 lojas em operação, considerando todos os negócios do ecossistema. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Companhia iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019. A Lojas Renner S.A. é formada ainda pela Realize CFI, que apoia a atividade de varejo através da oferta e gestão de produtos financeiros; e pela Uello Tecnologia, uma logtech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970246/DELIVERY_6x9_30_RENNER_SAR_A_260427_00_21_18__Still012.jpg

FONTE Lojas Renner S.A.