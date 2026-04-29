Ashua lança campanha de Dia das Mães que retrata a maternidade como ela é

Marca aborda que a maternidade pode ser um momento leve e acolhedor e lança coleção pensada para os diferentes ritmos e corpos

SÃO PAULO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Para celebrar o Dia das Mães, a Ashua, marca curve e plus size da Lojas Renner S.A., lança uma campanha que homenageia a maternidade em suas múltiplas formas. Com o conceito "O real nos inspira", a ação propõe um olhar sensível e verdadeiro sobre o cotidiano materno, valorizando afetos genuínos e os diferentes papéis que compõem essa vivência.

Campanha homenageia a maternidade em suas múltiplas formas (Divulgação)

A campanha é construída a partir de encontros entre mães e filhos, retratando cenas simples e carregadas de significado: da convivência diária às trocas silenciosas, dos gestos espontâneos aos laços que se transformam ao longo do tempo. Esse retrato sensível reforça o posicionamento da Ashua de estar próxima das mulheres, valorizando suas rotinas e emoções com autenticidade.

Mais do que celebrar a data, a Ashua convida à reflexão sobre as múltiplas versões de uma mesma mulher ao longo da vida, reconhecendo as transformações como parte essencial da maternidade contemporânea. Para ampliar essa conversa, a campanha conta com a participação das influenciadoras Mari Lobo, Lilla Marinho e Jéssica Lopes, que compartilham vivências pessoais com suas mães, trazendo diferentes perspectivas dessa relação.

"Partimos de histórias que refletem a vivência de muitas mulheres e revelam a força dos laços construídos no cotidiano. São os momentos mais simples e verdadeiros que tornam essas relações especiais. A campanha e a coleção nascem desse olhar: estar ao lado dessa mulher em cada momento da sua rotina, valorizando a beleza de viver de forma autêntica", afirma Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A.

O conceito da campanha também se traduz no portfólio da marca, por meio de uma coleção inspirada nos universos boho e folk, com peças pensadas para acompanhar a rotina com conforto, informação de moda e versatilidade. Jaquetas em suede, jeans flare, batas e peças em chiffon com estampa paisley compõem o mix, que aposta em uma paleta de tons invernais, como preto, marrom, burgundy e verde militar.

As escolhas de materiais, acabamentos e modelagens acompanham a transição da estação e refletem a proposta da marca: transformar tendências em soluções práticas para diferentes momentos do dia. Cada peça foi desenvolvida para valorizar as curvas, respeitar o movimento do corpo e oferecer liberdade, reforçando a conexão da Ashua com um universo possível, próximo e alinhado à vida real de suas consumidoras.

Sobre a Ashua

A Ashua é a marca de moda curve e plus size da Lojas Renner S.A., criada em 2016 com o propósito de fortalecer a autoestima feminina. A empresa desenvolve coleções com informação de moda e alinhadas às tendências, nos tamanhos 42 a 58, pensadas para valorizar corpos curvilíneos, priorizando qualidade, conforto e estilo. A marca conta com mais de 60 pontos de venda físicos, incluindo 17 lojas especializadas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além de aproximadamente 50 corners em unidades Renner distribuídas no Brasil e no Uruguai. Por meio de uma estratégia omnichannel e atendimento personalizado, a Ashua se posiciona como referência no segmento plus size no país, promovendo diversidade e inclusão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969033/04_ashua_maes_foto_divulgacao.jpg

FONTE Lojas Renner S.A.