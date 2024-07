40ª Reunião Anual da ESHRE: Poluição do ar ligada a uma diminuição no sucesso da taxa de natalidade por fertilização in vitro, mostra novo estudo

AMSTERDÃ, 8 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Um estudo pioneiro, apresentado hoje no 40º Encontro Anual da ESHRE em Amsterdã, revelou que a exposição a partículas finas (PM) antes da recuperação de oócitos durante a fertilização in vitro (FIV) pode reduzir as chances de conseguir um nascimento vivo em quase 40%.

O estudo analisou a exposição ao PM 10 nas duas semanas que antecederam a coleta de oócitos, descobrindo que as chances de um nascido vivo diminuíram 38% ao comparar o quartil mais alto de exposição ao quartil mais baixo.

Realizada ao longo de um período de oito anos em Perth, Austrália, a pesquisa analisou 3.659 transferências de embriões congelados de 1.836 pacientes. O estudo examinou as concentrações de poluentes do ar ao longo de quatro períodos de exposição antes da recuperação de oócitos (24 horas, 2 semanas, 4 semanas e 3 meses), com modelos criados para contabilizar as coexposições.

O aumento da exposição ao PM 2,5 nos 3 meses anteriores à recuperação do oócito também foi associado à diminuição das chances de nascimento vivo, caindo de 0,90 no segundo quartil para 0,66 no quarto quartil.

É importante ressaltar que o impacto negativo da poluição do ar foi observado apesar da excelente qualidade geral do ar durante o período de estudo, com os níveis de PM 10 e PM 2,5 excedendo as diretrizes da OMS em apenas 0,4% e 4,5% dos dias de estudo, respectivamente.

O Dr. Sebastian Leathersich, principal autor do estudo, explica: "Este é o primeiro estudo que usou ciclos de transferência de embriões congelados para analisar separadamente os efeitos da exposição a poluentes durante o desenvolvimento dos óvulos e na época da transferência de embriões e início da gravidez. Poderíamos, portanto, avaliar se a poluição estava afetando os próprios óvulos ou nos estágios iniciais da gravidez."

O Dr. Leathersich acrescenta: "Mesmo em uma parte do mundo com qualidade do ar excepcional, há uma forte correlação negativa entre a quantidade de poluição do ar e a taxa de nascidos vivos em ciclos de transferência de embriões congelados. Minimizar a exposição a poluentes deve ser uma prioridade fundamental de saúde pública."

O Professor Dr. Anis Feki, Presidente Eleito da ESHRE, comenta: "Este importante estudo destaca uma ligação significativa entre a poluição do ar e as menores taxas de sucesso da fertilização in vitro, com uma redução notável nos nascidos vivos associada à maior exposição a partículas antes da recuperação dos oócitos. Essas descobertas enfatizam a necessidade de atenção contínua aos fatores ambientais na saúde reprodutiva."

O resumo do estudo será publicado hoje na Human Reproduction, uma das principais revistas de medicina reprodutiva do mundo.

