ESHRE 第四十屆年會：新研究表明，空氣污染與試管嬰兒出生率成功降低有關

阿姆斯特丹2024年7月8日 /美通社/ -- 今日在阿姆斯特丹的 ESHRE 第 40 屆 年會上介紹的一項開拓性研究顯示，研究发现，研究發現，在體外受精 (IVF) 過程中抽取卵母細胞之前暴露於細顆粒物 (PM)，會使嬰兒安全出生 (live birth) 的機率降低近 40%。

此研究分析了採集卵母細胞前兩星期的 PM10 暴露情況，發現暴露量最高的四分位數與最低的四分位數相比，嬰兒安全出生的機率降低了 38%。

研究在澳洲珀斯進行了八年，分析了來自 1,836 名患者的 3,659 個冷凍胚胎移植。研究檢查卵子檢測前四個暴露期間（24 小時、2 星期、4 星期和 3 個月）的空氣污染物濃度，並考慮了同時曝露的情況而建立的模型。

取卵前 3 個月 PM2.5 暴露增加也與安全出生機率下降有關，從第二四分位數的 0.90 降至第四四分位數的 0.66。

重要的是，儘管在研究期間的整體空氣質量很好，但仍然觀察到空氣污染的負面影響，而 PM10 和PM2.5 水平暴露超過世界衛生組織指導方針的天數，分別僅佔研究天數的 0.4% 和 4.5%。

研究的主要作者 Sebastian Leathersich 博士解釋說：「這是第一項透過冷凍胚胎移植周期，分別分析卵子發育期間、胚胎移植前後和早期妊娠期間污染物暴露影響的研究。因此，我們可以評估污染是否會對卵子本身或懷孕早期階段產生影響。」

Leathersich 博士 續說：「即使在世界上空氣質素卓越的地方，空氣污染量和冷凍胚胎移植週期中的活出生率之間，也存在強烈的負面關係，必須將儘量減少污染物暴露作為公共衛生的關鍵優先事項。」

ESHRE 候選主席 Anis Feki 博士表示：「這項重要的研究，顯示了空氣污染和嬰兒試管嬰兒成功率較低之間的重要關係，在取卵前接觸較多顆粒物後安全出生的嬰兒明顯減少。這些研究結果，強調了對生殖健康環境因素保持關注，實有必要。」

研究摘要將於今天在領先全球的生殖醫學雜誌之一 Human Reproduction 中發表。

SOURCE ESHRE 40th Annual Meeting