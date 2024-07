45% dos brasileiros são assinantes de um serviço prime ou premium

Em parceria com a NielsenIQ, estudo encomendado pela Amazon revela que assinatura aumenta a lealdade e o nível de satisfação geral dos clientes, com os setores de streaming e de varejo atraindo maior parte do público brasileiro

SÃO PAULO, 15 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa da NielsenIQ, líder mundial em medição de dados e análises, em parceria com a Amazon Brasil, revela que a assinatura de serviços prime ou premium está em alta no país. Intitulado "O que é ser prime para o consumidor brasileiro", o estudo desvenda as motivações, hábitos e expectativas dos consumidores em relação a um mercado em ascensão, e aponta que 45% população brasileira assina algum tipo de serviço da categoria hoje. A pesquisa, que entrevistou mais de mil pessoas de todo o Brasil, destaca ainda os setores de streaming e de varejo como dois dos três que mais atraem assinaturas no país: 80% dos entrevistados assinam algum streaming, enquanto 77% dos respondentes assinam ou consideram assinar um serviço prime ou premium no setor de e-commerce, por exemplo.

De acordo com a NielsenIQ, frete grátis é o que mais chama a atenção do público entrevistado, sendo o principal motivo para a assinatura de um serviço prime ou premium, em 74% dos casos, além de ser o benefício mais valorizado por 48% dos respondentes. A exclusividade é outro fator decisivo para os assinantes: 62% dos entrevistados acreditam que os descontos exclusivos são o principal atrativo para uma assinatura. Facilidade de pagamento com pontos ou descontos (51%) e acesso a benefícios exclusivos para uso contínuo do serviço/produto (50%) também figuram entre os principais motivadores para os brasileiros, quando o assunto é assinatura prime ou premium.

"O estudo em parceria com a NielsenIQ confirma que temos um cenário em que os serviços prime e premium conquistaram espaço no dia-a-dia do brasileiro, impulsionados pela busca por vantagens reais, experiências diferenciadas e, principalmente, pela conveniência. O Amazon Prime, nosso programa de benefícios por assinatura com mais de 200 milhões de assinantes globalmente, traduz isso na prática, combinando um serviço de compras e entretenimento, com ofertas exclusivas, frete grátis e muito mais. No Brasil, os membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras de milhões de itens elegíveis, em dois dias para 1.300 cidades, e em um dia para mais de 200. Além disso, oferecemos ofertas exclusivas no site e no app Amazon Shopping, proporcionando uma experiência de compra completa e cheia de economias para todos os assinantes", ressalta Mariana Roth, líder do Amazon Prime no Brasil.

Outros dados da pesquisa trazem que a completude da informação se torna um diferencial competitivo quando se trata da experiência premium ou prime, com 75% dos assinantes demonstrando total consciência sobre os benefícios inclusos em seus planos, enquanto 59% aproveitam ativamente todas as vantagens oferecidas pelas plataformas de e-commerce. O estudo mostra ainda que toda a atenção às necessidades do público, traduzida em um atendimento prioritário e a serviços dedicados, se converte em fidelidade: 80% dos entrevistados afirmam que esse é um atributo decisivo para construir confiança e garantir sua lealdade a uma empresa, quando assinam um serviço prime ou premium.

A pesquisa ainda aponta que a decisão de investir em um serviço premium ou prime vai além do benefício individual, impactando positivamente toda a família: em 78% dos casos, a assinatura visa atender às necessidades do assinante e de seus familiares, enquanto 69% dos entrevistados pensam em seu próprio benefício.

"A pesquisa em parceria com a Amazon mostra a ascensão dos serviços prime e premium no Brasil, impulsionada pela busca por conveniência, vantagens tangíveis e experiências superiores. Observamos que a assinatura deixou de ser um produto de luxo e se tornou uma solução prática para o dia-a-dia do brasileiro, impactando positivamente a rotina de toda a família. Neste cenário, o estudo evidencia também o potencial de penetração e crescimento deste mercado no país, impulsionado por consumidores cada vez mais exigentes e atentos ao valor agregado que uma assinatura premium ou prime pode oferecer", complementa Roberta Zanini, líder de CMI Brasil da NielsenIQ.

Os resultados da pesquisa "O que é ser Prime para o consumidor brasileiro?" foram divulgados durante o evento "Have a Prime Day!", da Amazon Brasil, que contou com imprensa e influenciadores digitais convidados para dois dias de atividades em um hotel em São Roque, São Paulo. A ocasião marca a chegada do Prime Day 2024, maior evento de ofertas da Amazon no país e no mundo. Em sua 5ª edição no Brasil, ele acontecerá entre 16 e 21 de julho, com duração estendida de seis dias pela primeira vez no país. Além de frete grátis em produtos elegíveis, os membros Prime poderão aproveitar ao máximo os benefícios de suas assinaturas, com dezenas de milhares de ofertas no site e app Amazon Shopping, além de cupons exclusivos, liberados diariamente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2461549/Amazon_Prime_Day.jpg

FONTE Amazon Brasil