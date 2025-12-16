5 dicas da LG para escolher a melhor TV com AI para as festas de fim de ano

AI embarcada de processadores Alpha personaliza automaticamente imagem e som para aproveitar ao máximo programação de fim de ano

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Fim de ano é sinônimo de casa cheia, maratona de filmes de Natal e, claro, aquele desejo de renovar a sala de estar, mas com tantas opções e siglas novas, saber qual TV vai realmente fazer a diferença no dia a dia pode ser uma tarefa desnecessariamente complexa. Para ajudar nessa missão, a LG Electronics Brasil preparou um guia descomplicado com 5 dicas para navegar pela linha 2025, mostrando como as TVs OLED evo e QNED evo evoluíram de telas conectadas para verdadeiras centrais de Inteligência Afetiva.

5 dicas da LG para escolher a melhor TV com AI

A grande novidade deste ano é que você não precisa mais ser um especialista para ter a melhor imagem. Os novos processadores α (Alpha) fazem o trabalho pesado, ao entenderem sua sala e o que você está assistindo para ajustar tudo automaticamente.

"A TV hoje é o coração da casa, e nossa ideia com a linha 2025 foi criar uma tela que 'pensa' junto com você. Nós queremos que a família só se preocupe em escolher o filme ou o jogo, enquanto a AI cuida de ajustar a imagem e o som para ficarem perfeitos, sem complicações", explica Diego Oliveira, gerente de televisores da LG Electronics Brasil.

Confira as dicas para acertar no presente:

1. Entenda a iluminação da sua sala

Antes de escolher o modelo, olhe para o seu sofá. Se sua sala recebe muito sol durante o dia, as TVs LG QNED evo ou LG QNED são as ideais, pois garantem cores vivas e muito brilho sem sofrer com reflexos. Já se você curte aquele escurinho de cinema, a tecnologia OLED é a campeã, especialmente a OLED evo G5, que entrega contraste infinito e agora tem um brilho ainda mais intenso. "O segredo está no ambiente. Se sua sala é muito iluminada pelo sol de verão, a QNED vai segurar a qualidade da cor. Agora, se você busca aquela imersão total de cinema, a OLED G5 é imbatível, entregando o preto perfeito e um brilho que impressiona", comenta Diego Oliveira.

2. Esqueça os menus complicados

Ninguém quer perder tempo configurando brilho, contraste e nitidez no meio da festa. Com os processadores Alpha, o recurso AI Picture Wizard resolve isso de um jeito divertido. O usuário escolhe as fotos que mais gosta na tela e a TV cria um "perfil visual" individual atrelado àquele perfil. "A tecnologia tem que facilitar a vida. Com o AI Picture Wizard, a TV aprende o seu gosto pessoal e se calibra sozinha. É só ligar e assistir, com a garantia de que a imagem está do jeito que você gosta", destaca o executivo.

3. Som de cinema sem caixas espalhadas

Quer impacto sonoro, mas não quer encher a sala de equipamentos? As TVs LG 2025 usam o AI Sound Pro para criar um som envolvente usando apenas os alto-falantes da própria TV. O sistema consegue simular um áudio surround de até 11.1.2 canais e ainda destaca as vozes para ninguém perder os diálogos. "Muita gente prefere um visual mais limpo, sem caixas de som extras. A nossa AI resolve isso virtualizando o áudio para preencher o ambiente, garantindo que você ouça cada detalhe do filme com clareza, vindo direto da tela", explica Diego Oliveira.

4. Velocidade máxima para os gamers

Se a TV também vai servir para jogar, a regra é velocidade. A linha OLED evo 2025 conta com a série G5 com 165Hz e C5 com144Hz e um tempo de resposta quase instantâneo (0.1ms). Uma novidade igualmente importante é que com apps de Cloud Gaming nativos, como GEFORCE NOW e Xbox Cloud, dá para jogar os games mais modernos direto pela internet, sem precisar de console. "Para quem joga, qualquer atraso na imagem atrapalha. Nossas TVs têm a velocidade de monitores profissionais e ainda funcionam como um videogame completo via nuvem, o que é um super diferencial para as férias", pontua o gerente.

5. TV nova por muito mais tempo

Trocar de TV é um investimento importante, e pensando nisso a LG criou o programa WebOS Re:New. Na prática, isso significa que sua TV comprada agora vai continuar recebendo as novas versões do sistema operacional pelos próximos cinco anos. "Nós queremos que você fique tranquilo com a compra. Garantir atualizações até 2030 é o nosso jeito de assegurar que sua TV não vai ficar 'velha' ou lenta, mantendo a interface e a segurança sempre em dia", finaliza Diego Oliveira.

