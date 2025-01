6 mitos e verdades sobre Restylane®, o ácido hialurônico injetável queridinho do momento

Desvende os benefícios desse tratamento que gera curiosidade quando se trata de eficácia, naturalidade dos resultados e durabilidade

SÃO PAULO, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Nome já conhecido no universo da beleza, o ácido hialurônico, um queridinho da rotina de skincare, tem ganhado destaque também na forma injetável para procedimentos estéticos. Sua crescente utilização e a variedade de tratamentos, no entanto, geram dúvidas sobre sua eficácia, segurança e durabilidade, especialmente em relação aos resultados que se pode alcançar ao ser aplicado no rosto.

O médico especialista Newton Moraes (CRM-SP 0123134) observa que os avanços técnicos têm elevado os tratamentos com ácido hialurônico injetável a um papel de destaque na rotina de beleza de quem busca realçar traços naturais de forma sutil e eficaz. "Resultados como a definição dos contornos de mandíbula, queixo e lábios, e a suavização de sulcos e olheiras, são alcançados com precisão apenas com o ácido hialurônico injetável, especialmente quando o objetivo é gerenciar o envelhecimento cutâneo", afirma. Ele complementa que "as técnicas modernas e a variedade de produtos disponíveis permitem um rejuvenescimento personalizado e imperceptível, respeitando a individualidade de cada paciente".

Um dos ácidos hialurônicos injetáveis que tem despontado no mercado é Restylane®. Com 27 anos de história e mais de 65 milhões de tratamentos realizados em todo o mundo, o produto se diferencia por proporcionar resultados personalizados1-5,a e mais naturais na opinião dos especialistas6.

Para esclarecer algumas das principais curiosidades acerca do mecanismo de ação dos ácidos hialurônicos injetáveis, o Dr. Newton desvenda alguns mitos e verdades sobre a sua utilização.

Todo ácido hialurônico injetável é igual?

Mito. O Dr. Newton explica que, em sua forma injetável, o produto foi aperfeiçoado ao longo dos anos para adquirir géis de diferentes consistências. "Hoje em dia, de acordo com as propriedades e características de cada produto, ele se adapta a diferentes regiões do rosto e confere resultados mais naturais aos tratamentos, de forma segura", comenta o médico.

Restylane®, por exemplo, se destaca com um portfólio que contempla todos os pilares do tratamento global da face. Para contorno e estruturação, a linha conta com Restylane® DefyneTM e LyftTM; para suavizar linhas e rugas, Restylane® RefyneTM; e, para volumizar áreas como bochechas e lábios, Restylane® VolymeTM e KysseTM, respectivamente. A marca ainda conta com a versão SkinboostersTM, para hidratar a pele.

Procedimentos estéticos com ácido hialurônico injetável deixam o rosto com aspecto artificial?

Mito. O dermatologista explica que, aplicando as técnicas de forma estratégica, é possível entregar embelezamento, sem exageros. "As técnicas de aplicação mais contemporâneas, associadas ao uso de produtos com alta adequação à área onde o ácido está sendo aplicado, nos permitem oferecer aos pacientes resultados com aquela sensação de naturalidade", comenta.

Comprovando essa premissa, durante uma pesquisa global realizada pela Galderma7, participantes tiveram dificuldade de identificar pessoas que realizaram preenchimento com Restylane®8. Isso se dá devido aos géis com firmeza e flexibilidade variadas¹⁻⁵,a que, quando aplicados de forma estratégica, conseguem trazer beleza sem exageros e respeitando as características individuais de cada um.

A aplicação do ácido hialurônico injetável só é indicada a partir de uma certa idade?

Mito. A indicação de uso desse produto, como Restylane®, deve ser avaliada de maneira individual por um profissional de saúde habilitado à prática de procedimentos estéticos injetáveis, não devendo ser limitada e nem guiada apenas pela idade do paciente.

Os efeitos do ácido hialurônico injetável passam depois de 3 meses?

Mito. As injeções de preenchimento com ácido hialurônico não proporcionam resultados permanentes, mas o efeito dura alguns meses. Restylane®, por exemplo, apresenta duração comprovada de até 36 meses9,b.

O ácido hialurônico injetável ajuda a melhorar a hidratação e a qualidade da pele?

Verdade. Um tipo de ácido hialurônico injetável ultrafino, conhecido como skinbooster, é capaz de diminuir esses vincos, além de hidratar e promover a qualidade da pele.

"É um procedimento que consiste na aplicação do ácido hialurônico na derme, a camada intermediária da pele. A substância atrai e mantém as moléculas de água ao seu redor e, com isso, fornece uma hidratação de longa duração, promovendo o aumento da espessura, da maciez e do viço da pele", explica o Dr. Newton.

A versão SkinboostersTM de Restylane®, por exemplo, promove a melhoria dos seis pilares da qualidade de pele: uniformidade do tom10-11 e da superfície12, maciez, frescor e hidratação13-14, e redução das cicatrizes de acne15 e linhas finas12.

O tratamento com ácido hialurônico pode ser associado a outros procedimentos?

Verdade. A fim de obter resultados ainda melhores, Restylane® pode ser associado, por exemplo, ao bioestimulador de colágeno Sculptra®, por meio da técnica Firm&LyftTM16. Ela consiste em duas etapas: a primeira com Sculptra® para estimular a produção de colágeno, e a segunda com aplicação de Restylane® em áreas específicas do rosto para garantir o efeito lifting.

É importante ressaltar que a aplicação de Restylane® e Sculptra® deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de injetáveis.

