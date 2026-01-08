64% dos brasileiros já usam cartões virtuais, aponta pesquisa da Pluxee

Estudo inédito revela que 46% consideram o cartão virtual mais prático que o físico e 41% já confiam mais no meio digital do que no dinheiro

SÃO PAULO, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O cartão virtual já é parte da rotina do consumidor brasileiro. É o que mostra uma pesquisa inédita da Pluxee, líder mundial em benefícios e engajamento para colaboradores. O estudo ouviu mais de 2.100 pessoas em todo o país e revelou que 64% dos brasileiros já utilizam algum tipo de cartão virtual — sendo que 70% concentram esse uso em compras on-line.

A conveniência é apontada como o principal motivo para a adesão por 48% dos entrevistados. Além disso, 46% consideram o cartão virtual mais prático do que o cartão físico ou o dinheiro. A confiança no formato também cresce: 41% dos consumidores afirmam confiar mais no cartão virtual do que no cartão físico (37%) ou no dinheiro em espécie (30%).

Sustentabilidade também entra na conta

O avanço digital também vem acompanhado de uma nova consciência de consumo. Mais da metade dos entrevistados (53%) reconhece o impacto positivo dos cartões virtuais para o meio ambiente, já que reduzem a produção de plástico e emissões associadas ao transporte e à logística de entrega. Para 31%, a sustentabilidade é um fator decisivo na escolha pelo formato digital.

"Os dados confirmam que a digitalização dos pagamentos já é uma realidade consolidada entre os consumidores brasileiros, que buscam soluções ágeis, seguras e práticas, alinhadas ao seu estilo de vida digital. E mais do que conveniência, o meio digital passou a representar uma escolha consciente, conectada a valores como sustentabilidade e novas formas de consumo", explica Cesar Pasquariello, Gerente de Produtos da Pluxee.

Transformação digital guia a nova era dos benefícios na Pluxee

De olho nesse novo perfil de consumidor, mais digital, ágil e consciente, a Pluxee lançou o Cartão Virtual Pluxee, solução que incorpora as principais tendências apontadas pela pesquisa: praticidade, segurança e responsabilidade ambiental.

Disponível para uso imediato após o cadastro no aplicativo, o cartão virtual pode ser utilizado em compras on-line e presenciais, por meio do Apple Pay ou do Pluxee Pay — solução de pagamento por aproximação desenvolvida pela própria marca e disponibilizada no aplicativo Pluxee Brasil para consumidores com smartphones Android —, mesmo antes da chegada do cartão físico. Desde o lançamento, em agosto deste ano, mais de 180 mil usuários já ativaram a solução, que registrou mais de 1,2 milhão de transações e movimentou R$ 84,4 milhões na rede credenciada Pluxee.

"Do onboarding ao uso dos benefícios, os colaboradores esperam experiências dinâmicas, intuitivas e compatíveis com o que já vivenciam como consumidores. No Brasil, mais de 60% das transações com cartão já são feitas por aproximação, segundo a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), e o avanço dos pagamentos móveis mostra que a experiência digital se tornou o novo padrão. Levar esse nível de conveniência para os benefícios corporativos não é mais uma tendência, é uma expectativa clara das novas gerações e das empresas que buscam eficiência e engajamento desde o primeiro dia", finaliza Cesar.

A confiança no digital é real

O comportamento dos usuários da Pluxee reforça que a adoção do meio digital é um caminho natural e em expansão. Quase um em cada cinco (18%) começou a usar o cartão virtual antes mesmo de receber a versão física. E, mesmo após o recebimento do cartão tradicional, 38% mantêm o uso do virtual, demonstrando a preferência pela praticidade e agilidade oferecidas pelo formato digital.

Com nota média de satisfação 8, em uma escala de 1 a 10, a solução reflete uma experiência positiva em todas as etapas — do primeiro acesso ao uso contínuo. O resultado reforça o papel da empresa como pioneira na digitalização da jornada do colaborador e na transformação da experiência de uso dos benefícios corporativos.

Sobre a Pluxee

A Pluxee é a líder mundial em benefícios para colaboradores, que cria experiências significativas, envolventes e personalizadas para contribuir para o bem-estar no trabalho e além. A empresa oferece um portfólio completo de soluções inovadoras e digitais em 28 países. De alimentação e refeição, cultura, presentes a bem-estar e mobilidade, seus produtos e serviços são projetados para trazer mais valor para as pessoas. A Pluxee promove o bem-estar de mais de 37 milhões de consumidores, acompanha mais de 500.000 clientes para desenvolver relacionamentos mais significativos com seus funcionários e melhorar seu engajamento, além de simplificar a vida e ajudar a impulsionar o negócio de 1,7 milhão de comerciantes todos os dias. Fortalecida por seus laços históricos com a Sodexo, a Pluxee, com seus 5.600 funcionários, está comprometida a aumentar sua influência como líder de CSR Responsabilidade Social Corporativa, dando a seus clientes, parceiros e consumidores os meios para fazer escolhas mais sustentáveis todos os dias.

Para mais informações, acesse: www.pluxee.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857649/Stocksy_txpdb45a86cist300_OriginalDelivery_4506521_Retouch.jpg

FONTE Pluxee