O Quilo É Nosso celebra histórias que transformam a gastronomia brasileira

O concurso O Quilo É Nosso é uma celebração do talento, da diversidade cultural e da força empreendedora. Realizado pela Abrasel, o concurso destaca anualmente os melhores restaurantes a quilo do Brasil. A final desse ano, com o tema "Comer e votar: é só começar".

Ao longo dos anos, o evento tem revelado histórias inspiradoras e exemplos de como a gastronomia pode transformar vidas e negócios. São restaurantes que encontraram no concurso uma vitrine de visibilidade, prestígio e reconhecimento nacional.

Para José Eduardo Camargo, líder de Comunicação, Conteúdo e Inteligência da Abrasel, o evento busca valorizar a diversidade culinária brasileira da comida a quilo "Cada edição mostra como esses modelo de alimentação fora do lar traduz a riqueza das regiões do país e reforça que a força do setor está na diversidade da nossa gastronomia e na capacidade de transformar talento em oportunidade", comenta.

"O restaurante a quilo é um símbolo de inclusão, diversidade e empreendedorismo no Brasil. Ele traduz o espírito da nossa gastronomia: acessível, criativa e sustentável. Ao apoiar o concurso, a Pluxee reforça o compromisso de incentivar práticas que geram impacto positivo para os negócios e para as pessoas", afirma Antonio Alberto Aguiar (Tombé), Diretor Executivo de Estabelecimentos da Pluxee.

Sabores que contam histórias

Em 2017, em Manaus, o Mercato Brazil Manaura, comandado por Rodrigo Zamperlini, conquistou o país com o prato Pirarucu Caboquinho na primeira edição do concurso. Inspirado no tradicional sanduíche amazonense X-Caboquinho, o prato substitui o pão por lombo de pirarucu e farinha uarini, mantendo o queijo coalho, a banana pacovã e o tucumã.

A vitória foi recebida com entusiasmo pela equipe e pelos clientes, que se sentiram parte da conquista. "Foi um reconhecimento coletivo, um coroamento do trabalho de todos. O concurso nos ensinou a valorizar os talentos que estão ao nosso lado todos os dias", lembra Zamperlini.

Em 2022, em Belo Horizonte, a chef Fernanda Beggiato, do restaurante Beggiato, transformou um nhoque em símbolo de inclusão e criatividade. Seu Nhoque de abóbora ao molho de cogumelos e sálvia foi criado a partir da escuta atenta dos clientes e das novas demandas alimentares. Sem glúten, sem lactose e totalmente vegano, o prato conquistou até os carnívoros mais convictos.

"A vitória foi uma virada de chave. Ganhamos visibilidade, saímos na imprensa e o movimento aumentou muito. O concurso nos ensinou a inovar com propósito e ouvir mais o cliente", conta Fernanda.

E em 2024, o Framboá, de José Tavares, em João Pessoa, emocionou o público e o júri com o prato Menina Brejeira, um nhoque de banana-da-terra com carne de sol, castanha e fondue de queijo manteiga com parmesão. A receita é uma homenagem ao Nordeste e à transposição do Rio São Francisco: o purê de banana defumado representa a terra árida, a carne de sol simboliza a resistência e o feijão verde e o milho assado remetem à fartura.

O título nacional marcou uma nova fase na história do restaurante, ampliando o público e atraindo turistas de todo o país. "Fui para cozinhar, não para ganhar. Ser campeão foi o plus", diz Tavares.

Quando o sabor se transforma em reconhecimento

O Quilo É Nosso é um evento que cria histórias de superação, de inovação e de orgulho. Para os campeões, o título faz com que aumente o movimento, a projeção na mídia, além de fortalecer o laço com os clientes e valorizar as equipes.

O concurso busca reafirmar a força da comida à quilo, cada prato vencedor é uma prova de que a boa gastronomia também se mede em no sabor, nas histórias e nas diversidades regionais.

