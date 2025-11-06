Dados da Pluxee e Abrasel identificam mudanças nos padrões de consumo influenciadas pelo trabalho híbrido

Estudo revela que quartas e terças concentram o maior volume de refeições presenciais, enquanto segundas e sextas têm menor movimento, mas maior gasto médio

SÃO PAULO, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Um levantamento recente realizado pela Pluxee, empresa global especializada em benefícios e engajamento de colaboradores, em parceria com a Abrasel, revela que, em 2025, a quarta-feira se consolidou como o principal dia da semana para consumo de alimentação fora do lar. Com 21,54% de participação no volume total de consumo e o maior valor médio gasto (R$ 40,46), o dia lidera tanto em movimentação quanto em crescimento percentual, registrando aumento de 39,34% no consumo e 6,34% nas transações em relação à média dos anos anteriores.

"Os dados refletem uma mudança significativa nos hábitos alimentares, impulsionada pelo modelo de trabalho híbrido. A concentração de presença física nos escritórios entre terça e quinta-feira transformou o meio da semana em um ponto de alta demanda por refeições presenciais", explica Antonio Alberto Aguiar (Tombé), Diretor Executivo de Estabelecimentos da Pluxee.

A terça-feira também apresentou um desempenho notável, com um valor médio de consumo de R$ 38,97 e crescimento de 3,86% nas transações, reforçando sua posição como um dos dias mais movimentados. Por outro lado, a quinta-feira, historicamente forte, registrou uma leve retração nas transações (-3,76%) e menor crescimento no consumo (29,86%), sugerindo uma redistribuição do fluxo de consumo ao longo da semana.

Esse comportamento se conecta diretamente ao modelo de presencialidade adotado por muitas empresas no Brasil. De acordo com levantamento da Deskbee, plataforma de reservas de estações de trabalho com 350 mil usuários, 65% das reservas de mesas ocorrem às quartas e quintas-feiras. Isso evidencia a popularização do chamado modelo "TQQ" (terça, quarta e quinta), que concentra maior presença física nos escritórios e, consequentemente, maior movimento nos restaurantes corporativos e arredores.

As segundas e sextas-feiras permanecem como os dias de menor movimentação, possivelmente devido à prevalência do trabalho remoto. No entanto, o ticket médio elevado — R$ 39,34 às segundas e R$ 44,99 às sextas — indica que, mesmo com menor volume, há um consumo de maior valor agregado, seja por refeições mais completas ou encontros pontuais. Esses padrões sugerem que, mesmo que o volume de transações seja menor, o gasto individual continua relevante.

"As transformações provocadas pela pandemia tiveram forte impacto nos hábitos de consumo, descentralizando o uso do benefício refeição e fortalecendo o consumo em bairros residenciais. Contudo, observa-se uma retomada gradual do protagonismo das regiões empresariais, especialmente em dias de maior presença física nos escritórios", complementa Tombé.

Para o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, o ticket maior às sextas-feiras está diretamente ligado a momentos de indulgência e socialização. "Esse é o dia em que colegas de trabalho costumam almoçar juntos e estender o encontro em happy hours, principalmente nas regiões comerciais. O comportamento de consumo, porém, é dinâmico e segue se ajustando ao ritmo do trabalho híbrido. Já observamos sinais de reequilíbrio: com mais empresas revendo o home office, o fluxo tende a se redistribuir ao longo da semana", avalia.

