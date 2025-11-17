68% dos homens com incontinência urinária afirmam que a condição interfere na vida diária, aponta pesquisa TENA

No Novembro Azul, marca da Essity alerta para os impactos físicos e emocionais da condição e reforça a importância do cuidado masculino com a saúde

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A incontinência urinária ainda é um tema cercado de silêncio entre os homens brasileiros, apesar de afetar significativamente sua qualidade de vida. De acordo com pesquisa realizada por TENA, marca número 1 mundial em produtos para incontinência urinária em adultos, que faz parte da Essity, líder global em higiene e saúde, 68% dos homens que convivem com a condição afirmam que ela interfere bastante em suas atividades diárias, desde mudanças na rotina de higiene até impactos na vida sexual.

Pesquisa encomendada pela marca TENA mostra que 29% dos homens com incontinência relataram redução da vida sexual DIVULGAÇÃO TENA

A pesquisa "TENA: incontinência urinária e hábitos de saúde masculina", encomendado por TENA à MindMiners, revela que 46% dos entrevistados consideram o caso como um tabu, o que contribui para o atraso no diagnóstico e para o uso de soluções improvisadas. Dados do estudo mostram que, entre os homens que tiveram perdas involuntárias de urina, 41% já utilizaram papel higiênico para conter os escapes, 27% recorreram a papel toalha, 23% a duas cuecas ao mesmo tempo e 20% chegaram a usar absorventes femininos, que não são adaptados à anatomia masculina. Além disso, 17% afirmaram não utilizar absolutamente nada para lidar com a situação.

Além dos aspectos físicos, o impacto emocional da incontinência urinária também preocupa. A pesquisa mostra que quase a metade dos homens que convivem com a condição afirma ter mudado a rotina de higiene íntima, enquanto 29% relatam diminuição na frequência sexual. Muitos ainda buscam alternativas paliativas, como o uso de perfume para disfarçar o odor da urina, o que demonstra o constrangimento envolvido no tema.

A incontinência é uma realidade entre os homens, especialmente após os 40 anos, e está frequentemente relacionada ao tratamento do câncer de próstata, podendo ocorrer também em outras situações, como a bexiga hiperativa, por exemplo. "Embora a condição seja comum, ela não é normal. Muitos casos têm tratamento e podem ser curados quando diagnosticados precocemente", explica o urologista dr. José Carlos Truzzi, que atuou como especialista consultor da marca para a realização do estudo.

"Esses comportamentos revelados pelo levantamento indicam que há um espaço importante para educação em saúde. O uso de produtos inadequados pode causar desconforto, irritações e até infecções", completa.

A marca TENA oferece uma linha especificamente o público masculino: a linha TENA Men, com absorventes que se ajustam à anatomia masculina e tecnologia que neutraliza odores, nas versões regular e noturna, para perdas leves a moderadas. Para perda de urina em quantidade mais abundante, a opção indicada é a roupa íntima TENA Pants Men, que veste como uma cueca e conta com barreiras protetoras e controle de odor, além dos canais de absorção profundos para mais rapidez ao absorver a urina.

"Nosso compromisso, com TENA e com a Essity, é o de promover informação e oferecer soluções de saúde e de higiene eficazes que ajudem os homens e todas as pessoas a lidarem com a incontinência urinária de forma segura, sem improvisos, e livre de tabus", afirma Carla Girólamo, gerente de marketing de TENA no Brasil. "Falamos sobre um tema sensível, mas muito importante. Cuidar da saúde é também falar abertamente sobre o que ainda é considerado tabu", complementa a executiva.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2024, a Essity teve vendas de aproximadamente 146 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Saiba mais no site da Essity.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823699/Picture1.jpg

FONTE TENA