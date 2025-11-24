Black Friday do Bem TENA transforma compras em gestos de cuidado em sua 8ª edição

Campanha solidária da marca número 1 mundial em produtos para incontinência adulta converte parte das vendas em doações para instituições de todo o Brasil.

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em mais um mês marcado pelas grandes oportunidades da Black Friday, TENA, marca número 1 mundial em produtos para incontinência urinária adulta e parte da Essity, líder global em higiene e saúde, reforça seu compromisso com o cuidado e a solidariedade. A Black Friday do Bem TENA chega à sua 8ª edição transformando cada compra em um gesto concreto de apoio a quem mais precisa, unindo conveniência, propósito e responsabilidade social.

Black Friday do Bem TENA transforma compras em gestos de cuidado para instituições de diversas regiões do Brasil DIVULGAÇÃO

A iniciativa destina parte do valor das compras feitas na loja on-line da marca para doações de produtos TENA a instituições de longa permanência e organizações que acolhem pessoas com incontinência urinária em diferentes regiões do país. Em 2024, a ação beneficiou entidades do Rio Grande do Sul atingidas pelas enchentes, com o envio de mais de 77 mil produtos. Neste ano, o foco volta-se para instituições em todo o Brasil, ampliando o alcance da campanha.

"Nosso compromisso é promover o bem-estar das pessoas e o cuidado com o planeta. Com a Black Friday do Bem, mostramos que cada compra pode ter um impacto positivo e ajudar quem mais precisa", afirma Carla Girólamo, gerente de Marketing de TENA no Brasil. "Queremos que os consumidores saibam que, ao escolher TENA, também estão escolhendo fazer parte de uma rede de solidariedade", completa.

A campanha, já tradicional no calendário da marca, reflete a missão da companhia de unir inovação em saúde e higiene à responsabilidade social. Durante o mês de novembro, as compras realizadas, tanto no site quanto no aplicativo oficial da marca, contribuem para as doações.

O mês de novembro também marca outras iniciativas importantes da marca. No contexto do Novembro Azul, TENA reforça o diálogo sobre a saúde masculina, com foco na linha TENA Men, desenvolvida especialmente para homens que convivem com a incontinência urinária, condição ainda cercada de tabus. Paralelamente, a marca apresenta TENA Pants Mulher, nova geração de roupas íntimas descartáveis voltada ao público feminino. O produto foi desenvolvido para oferecer mais conforto, segurança e discrição, com tecnologia exclusiva de absorção duas vezes mais rápida com canais profundos, barreiras antivazamento e material hipoalergênico.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), cerca de 35% das mulheres acima dos 40 anos e 40% das gestantes apresentam algum grau de perda urinária. "Enquanto a cura não acontece, é essencial oferecer soluções que garantam conforto e bem-estar. Nosso papel é romper barreiras, estimular o diálogo sobre o tema e oferecer produtos que permitam que as pessoas vivam plenamente", acrescenta Carla Girólamo.

Desde que foi criada, a Black Friday do Bem TENA já beneficiou milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade e reforça, ano após ano, a mensagem de que cuidar também é um ato de transformação.

Mais informações estão disponíveis na página da campanha no site oficial de TENA.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2024, a Essity teve vendas de aproximadamente 146 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Saiba mais no site da Essity.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831206/Black_Friday_TENA.jpg

FONTE TENA