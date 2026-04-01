9ª edição do Prêmio Mulher do Agro anuncia a abertura de inscrições para produtoras rurais

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01 abr, 2026, 18:51 GMT

Iniciativa liderada pela Bayer em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio está com inscrições abertas para a categoria "Produtora Rural" entre 1º de abril e 7 de junho

SÃO PAULO, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Bayer e a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), responsáveis pela criação e realização do Prêmio Mulheres do Agro, anunciam a abertura das inscrições para a categoria "Produtora Rural" da 9ª edição. As interessadas terão entre 1º de abril e 7 de junho para se inscrever no site oficial.

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Legenda: As vencedoras do Prêmio Mulheres do Agro de 2025 representaram as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Crédito: divulgação - Bayer (PRNewsfoto/Bayer)
Legenda: As vencedoras do Prêmio Mulheres do Agro de 2025 representaram as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Crédito: divulgação - Bayer (PRNewsfoto/Bayer)

Para concorrer, as candidatas devem comprovar sua atuação alinhada aos pilares de sustentabilidade, governança e impacto social. As inscrições são avaliadas por uma banca independente, formada por especialistas de instituições públicas e privadas, responsáveis por analisar critérios técnicos e o impacto das iniciativas apresentadas.

Segundo Daniela Barros, diretora de Comunicação da Divisão Agrícola da Bayer no Brasil, o prêmio mantém, ao longo de suas nove edições, o mesmo compromisso que motivou sua criação. "Mesmo após quase uma década, o Prêmio Mulheres do Agro segue com o propósito claro de reconhecer o protagonismo das mulheres no campo e ampliar a visibilidade de iniciativas que contribuem para um agronegócio mais sustentável, inovador e inclusivo."

Entre os exemplos de trajetórias reconhecidas está Flávia Strenger Garcia Cid, produtora rural, empresária e gestora da Fazenda Jaracatiá, localizada em Querência do Norte (PR), vencedora do primeiro lugar na categoria "Grande Propriedade" em 2025. À frente do negócio desde 2015, ela estruturou uma operação verticalizada voltada à produção de óleos essenciais, extratos vegetais, plantas aromáticas e bioinsumos, com iniciativas que envolvem industrialização na fazenda, mecanização de culturas não convencionais, uso de energia renovável, conservação ambiental, gestão hídrica e impacto social junto às comunidades do entorno.

"O prêmio nos dá voz para inspirar outras produtoras e mostra que o trabalho feminino deixou de ser coadjuvante para ganhar protagonismo no agronegócio brasileiro", afirma Flávia. "O reconhecimento confirma que o esforço e a dedicação à produção agrícola fazem a diferença."

Como parte das celebrações pelos 130 anos da Bayer no Brasil, a 9ª edição do Prêmio Mulheres do Agro acontecerá durante evento realizado pela Bayer e Abag no segundo semestre, em São Paulo, reforçando o momento simbólico da companhia e sua trajetória de investimento contínuo em uma agenda afirmativa para o agronegócio. "O Prêmio amadureceu ao longo dos anos, ampliou seu alcance e relevância. Em um ano tão simbólico para a Bayer, essa agenda exclusiva é uma consequência natural desse caminho e uma forma de valorizar ainda mais as histórias das premiadas, fortalecer conexões e reafirmar nosso compromisso com um agro mais diverso e inclusivo", explica Daniela.

Gislaine Balbinot, Diretora da ABAG, diz que o momento é oportuno. "Contabilizamos recordes de engajamento a cada edição, o que nos incentiva a aprimorar a iniciativa para que todas as vencedoras tenham suas jornadas ainda mais impactadas depois do Prêmio Mulheres do Agro".

Ao final do processo, dez mulheres serão premiadas, sendo nove produtoras rurais e uma pesquisadora. As indicações para a categoria "Ciência e Pesquisa" acontecerão entre 15 e 30 de abril.

Sobre a Bayer  

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos — seu segundo maior mercado no mundo — com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site.  

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FONTE Bayer

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