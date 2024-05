A 26ª Bakery China está pronta para impulsionar uma nova onda de inovação em Xangai

XANGAI, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A 26ª Bakery China, co-organizada pela Associação Chinesa do Setor de Panificação e Confeitaria (CABCI) e pela Bakery China Exhibitions Co., Ltd., será realizada de 21 a 24 de maio de 2024, no Centro Nacional de Exposições e Convenções (NECC) em Xangai. Este ano, a exposição utilizará 12 salas de exposição do NECC, cobrindo uma área total de 320.000 metros quadrados. Mais de 2.200 marcas renomadas de quase 30 países e regiões apresentarão seus produtos mais recentes. Mais de uma centena de conferências, fóruns, eventos temáticos e competições com a visão de centenas de líderes empresariais e mestres da panificação. Espera-se que a exposição receba um número estimado de 400.000 visitantes, representando mais de 130 países e regiões.

A Bakery China, a maior exposição profissional do setor global de panificação, é reconhecida como a principal plataforma para entrar no mercado chinês. Cada edição da exposição apresenta milhares de novos produtos, tecnologias, serviços, soluções e modelos de negócios, tornando-a um vibrante centro de inovação. A Bakery China se dedica a criar uma plataforma profissional de negócios e comércio que abrange toda a cadeia de suprimentos do setor. Destaques para 2024:

Com expositores internacionais representando mais de 20% do total, a área de exposição internacional está programada para expandir em mais de 50%, incluindo pavilhões nacionais de países renomados como Itália, Japão e outros, adicionando uma variedade diversificada de ofertas.

Mais de 7.000 visitantes internacionais se pré-registraram, triplicando os números de participação anteriores. Um serviço ampliado chamado "International Trade Match-Making" estará disponível no Pavilhão Internacional 2.1, oferecendo serviços aprimorados para profissionais do setor global.

Com mais de 20 categorias, a exposição apresentará o panorama geral do setor e oportunidades de desenvolvimento com base nas Zonas de Ingredientes, Equipamentos e Soluções de Embalagem. Este ano, a exposição apresentará novas áreas, incluindo padaria pré-pronta, OEM e marcas próprias, produtos lácteos, padaria saudável e padaria plus. A Área de Produtos Lácteos contará com a participação de quase cem marcas líderes de produtos lácteos, como Lactalis, Nestlé e Arla.

Três novas áreas serão reveladas para apoiar o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade no setor. Essas áreas incluem a "Inovação da Bakery China, Poder da Bakery China" para produtos e tecnologias inovadoras, o Demonstração de Caso para Desenvolvimento Industrial Sustentável e Tendências de Big Data Industrial.

Para a conveniência dos visitantes, a iBakeryChina é uma plataforma digital on-line avançada que integra perfeitamente consultas e ofertas de negócios, inovação do setor, troca de conhecimento, tendências e percepções e serviços de exposição. Com mais de 4.000 fornecedores registrados e conexões com mais de 500.000 compradores, a iBakeryChina oferece dezenas de milhares de SKUs. A Bakery China 2024 irá introduzir o Sistema de Navegação Interna @iBakeryChina, elevando a experiência do usuário.

Além disso, a exposição sediará eventos envolventes, como o 6º Festival de Padaria Pré-Pronta, reunindo mais de 300 marcas da cadeia de suprimentos e apresentando mais de 1000 novos produtos e tecnologias, para destacar as últimas tendências e insights de mercado. A Bakery China continuará evoluindo como um ecossistema, permitindo que a comunidade global de panificação compartilhe ideias inovadoras e forje conexões comerciais valiosas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413539/1.jpg

FONTE Bakery China