The 26th Bakery China se prepara para impulsar una nueva ola de innovación en Shanghái

SHANGHÁI, 16 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- The 26th Bakery China, coorganizado por la Asociación China de la Industria de la Panadería y la Confitería (CABCI) y Bakery China Exhibitions Co., Ltd., tendrá lugar del 21 al 24 de mayo de 2024 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) de Shanghái. Este año, la exposición utilizará 12 salas de exposiciones de NECC, con una superficie total de 320.000 metros cuadrados. Más de 2.200 marcas de renombre de casi 30 países y regiones mostrarán sus últimos productos. Más de un centenar de conferencias, foros, eventos temáticos y concursos con ideas de cientos de líderes empresariales y maestros de panadería. Se espera que la exposición reciba un estimado de 400.000 visitas, representando a más de 130 países y regiones.

1

Bakery China, la exposición profesional más grande de la industria panadera mundial, es reconocida como la principal plataforma para ingresar al mercado chino. Cada edición de la exposición presenta miles de nuevos productos, tecnologías, servicios, soluciones y modelos de negocio, lo que la convierte en un vibrante centro de innovación. Bakery China se dedica a crear una plataforma profesional de negocios y comercio que cubra toda la cadena de suministro de la industria. Aspectos destacados para 2024:

Con expositores internacionales que representan más del 20 % del total, el área de exposición internacional se expandirá en más del 50 %, incluidos pabellones nacionales de países de renombre como Italia, Japón y más, lo que se suma a la diversa gama de ofertas.

Más de 7.000 visitantes internacionales se han preinscrito, triplicando las cifras de asistencia anteriores. Un servicio extendido llamado International Trade Match-Making estará disponible en el Salón Internacional 2.1, proporcionando servicios mejorados para los profesionales de la industria global.

Con más de 20 categorías, la exposición mostrará el panorama general de la industria y las oportunidades de desarrollo basadas en las Zonas de Ingredientes, Equipos y Soluciones de Embalaje. Este año, la exposición presentará nuevas zonas que incluyen panadería prefabricada, OEM y marcas privadas, productos lácteos, panadería saludable y panadería plus. La Zona de Productos Lácteos contará con la participación de casi un centenar de marcas líderes de productos lácteos como Lactalis, Nestlé y Arla.

Se darán a conocer tres nuevas zonas para apoyar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad dentro de la industria. Estas zonas incluyen "Bakery China Innovation, Bakery China Power" para productos y tecnologías innovadores, Case Demonstration for Sustainable Industrial Development y Industrial Big Data Trends.

Para la comodidad de los visitantes, iBakeryChina es una plataforma digital en línea avanzada que integra a la perfección las consultas y ofertas comerciales, la innovación de la industria, el intercambio de conocimientos, las tendencias y los conocimientos, y los servicios de exhibición. Con más de 4.000 proveedores registrados y conexiones a más de 500.000 compradores, iBakeryChina ofrece decenas de miles de SKU. Bakery China 2024 presentará el sistema de navegación interior @ iBakeryChina, elevando la experiencia del usuario.

Además, la exposición albergará eventos atractivos, como el 6º Festival de Panadería Pre-Made, que reunirá a más de 300 marcas de la cadena de suministro y mostrará más de 1000 nuevos productos y tecnologías, para resaltar las últimas tendencias y perspectivas del mercado. Bakery China seguirá evolucionando como un ecosistema, lo que permitirá a la comunidad panadera mundial compartir ideas innovadoras y forjar valiosas conexiones comerciales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413539/1.jpg

FUENTE Bakery China