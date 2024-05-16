2024第26屆中國國際焙烤展覽會規模再創歷史新高

一、國際化升級，持續拓展全球「朋友圈」

作為旨在匯聚全球智慧與商機、展示全球焙烤產業發展格局、推動產業升級與高質量發展的焙烤行業國際化展會平台，通過完善的產業鏈上下游資源結構，Bakery China始終保持與各國政府機構和行業組織的緊密合作，如合作組織行業交流、商貿對接、賽事合作、論壇沙龍、技術操作演示等活動，在國際化持續提升發展中不斷助力行業企業國際交流、商務對接、跨境貿易和多邊合作。

作為全球規模最大的焙烤行業專業展覽會、以及進入中國這個全球最具發展潛力的焙烤市場的首選平台，Bakery China每屆都吸引全球眾多優秀企業和品牌參展，其中，超過20%的國際企業與品牌來自於德國、法國、意大利、美國、比利時、荷蘭、瑞士、奧地利、瑞典、丹麥、澳大利亞、加拿大、日本、韓國、泰國、馬來西亞、土耳其、新加坡等國；預計將有包含美國、日本、韓國、馬來西亞等國際參觀團在內的130多個國家和地區的專業買家到訪。

本屆展會的國際展區更是進一步擴容超過50%，吸引包含意大利、日本等國家展團在內的近30個國家和地區品牌企業攜上千新品參展，其中包括來自意大利的《傳統意大利披薩計劃》主題展團展示，彙集意式披薩製作的原料、用具、設備、教育和協會集群展示。另外，還將首次組織《Bakery China Talk "聚"說中外烘焙新勢力》攜手全球優質產業鏈品牌、外資烘焙門店、全球行業大師現場分享海內外最新行業產品與行業趨勢。歡迎蒞臨2.1展廳現場交流。

另外，隨著中國「一帶一路」等各項政策與項目的發展，以及近期一系列利好開放性政策，Bakery China目前已經接到來自多個國家和地區的參觀團組織事宜。並且還將在2.1國際/中國港澳台專區設置【國際商貿對接室】為全球行業客商提供更多服務。

二、深度細分，精準對接行業資源

Bakery China一直在致力於搭建覆蓋焙烤食品糖製品行業全產業鏈全品類的商貿交流平台，從最開始的原料、設備、包裝、國際4大展示板塊，持續不斷細分產業鏈分門別類，突出各區域展示重點和展示特色，集中展示行業整體現狀與細分領域發展機遇。

2024年，Bakery China將新增焙烤自有品牌、乳製品展區，反應行業當下發展趨勢和潮流，指導企業未來發展，助力焙烤食品糖製品產業滿足不同場景和人群新需求，也方便專業觀眾買家現場參觀採購。

展區劃分如下：

原料展區：Hall 5.1, 6.1, 7.1, 5.2, 6.2

>餡料展區：Hall 5.2

>（月餅）OEM與自有品牌展區：Hall 6.2

>預制烘焙節與預制烘焙展區：Hall 6.1

>乳製品展區：Hall 7.1

>添加劑與配料展區：Hall 6.2

>連鎖加盟展區：Hall 6.2

設備展區：Hall 3, 4.1, 1.1

>門店設備展區：Hall 3

>生產設備展區：Hall 4.1

>包裝設備展區：Hall 1.1

包裝展區：Hall 7.2, 8.2

>蛋糕包裝展區：Hall 7.2

>月餅包裝展區：Hall 8.2

國際/中國港澳台原料與設備展區：Hall 2.1

咖啡飲品與高端成品展區：Hall 8.1

>高端成品、休閒零食展區：Hall 8.1

>培訓學校展區：Hall 8.1

>家庭烘焙展區：Hall 8.1

>比賽區：Hall 8.1

三、 創新導向，構築行業活力「創新場」

創新是行業新質生產力的根本，是推動行業高質量發展的關鍵，創新導向也始終是Bakery China堅持的宗旨。每屆Bakery China現場，2000多家行業供應鏈品牌企業以現場展示、操作演示、品鑒體驗、線上直播等綜合多維的方式，向全行業首發的新產品、新技術、新應用、新解決方案、甚至新商業模式數以千計，全景展示行業最前沿的創新趨勢。

Bakery China不僅是行業創新成果的展示平台，更始終堅持以行業平台之力為行業新質生產力發展營造良好創新氛圍，助推行業高質量創新發展與產業升級。Bakery China主辦方自2019年以來，連續每年堅持舉辦「中國國際焙烤展創新產品（Bakery China Innovation）」評選活動，從原料、設備、包裝等三大類參展產品中評選出當年最具創新力和市場潛力的優秀產品，激勵業內企業不斷創新開發以安全健康為理念的產品和技術，助推產業鏈上下游的協同創新合作發展，助力產業創新升級。

Bakery China 2024還將現場舉辦的多場行業論壇，聚焦創新原料、消費增長、自有品牌、門店管理、「焙烤+」跨界、預制烘焙、創新創業等行業熱點，為行業立體多維梳理發展脈絡、洞察趨勢前景，同時還將首發多個行業細分領域的大數據與行業報告，助力產業解放思想聚力向前！

另外，本屆展會期間還將首次在上海虹橋-國家會展中心【北登錄大廳】落地《創新「新勢力」》展示專區，集中展示Bakery China 2024期間全球及中國首發新品、新技術、新服務。

每屆展會現場，還有諸多行業媒體、咨詢公司、投資機構等通過現場觀察、體驗、訪談、調研等多種方式，從各自的專業視角圖文並茂為行業內外梳理預測當年的創新關鍵詞和創新趨勢。

從Bakery China行業平台到各參展企業、專業觀眾、行業媒體，聚焦「創新」同頻共振，以集聚態勢合力構築出行業活力「創新場」 ，打造中國焙烤行業最強創新風向標。

四、聚焦熱門賽道，一覽行業新趨勢

1. 預制烘焙賽道延續熱潮，第6屆預制烘焙節規模持續擴容

預制烘焙是當前行業持續火熱的賽道之一。在Bakery China主辦方舉辦的2023第3屆中國焙烤行業峰會（Bakery China Summit）現場，來自抖音電商負責人分享的數據顯示：相比2021年，2022年預製品品類在抖音電商的GMV增長超過600%，產單商家數增長超過220%，產單作者數增加超過450%，支付用戶數超過258%；並且也成功孵化出了一些如蛋撻在內的千萬單品。

Bakery China自2022年首創「預制烘焙節」，展會現場的預制烘焙展區不斷擴容，來自產業鏈上下游以及跨界行業的新晉品牌不斷湧現，迄今已協助數千家預制烘焙產業鏈上下游企業商貿對接，並攜手天貓、抖音電商、京東、歐睿、艾媒咨詢、第一財經、海通證券等平台和機構首發/發佈了多份預制烘焙相關的B2B和B2C行業報告與大數據。在第5屆預制烘焙節同期，主辦方攜手抖音電商平台，創下了超百萬單以及近6000萬成交量記錄。

在本屆Bakery China展會現場，預制烘焙展區與第6屆預制烘焙節將順應賽道火熱勢頭持續擴容，預計將有超過300家海內外預制烘焙供應鏈企業現場展示最新產品、技術和解決方案。此外，現場還將有多項預制烘焙主題沙龍、沉浸式體驗活動、達人直播與同步線上電商節，吸引全行業全產業鏈同仁共同體驗預制烘焙行業的火熱生機與活力。

2. 健康單品集中上新，打造行業健康化風向標

在全球健康化潮流的引領下，消費者對合理膳食對於健康的意義認識更加深刻，要求食品不僅要提供能量，還要滿足營養、功能、甚至情感和文化等多種復合需求，其中對於健康營養的需求尤其突出。作為行業平台，Bakery China也始終在倡議和引導焙烤食品的健康方向。每屆Bakery China展會現場，強調低脂、低糖、低卡等健康烘焙產品與解決方案層出不窮，從而也進一步延伸出更多的消費場景、社交場景需求。

本屆展會舉辦的「中國國際焙烤展創新產品（Bakery China Innovation）」評選活動，也將健康化作為評選方向之一，鼓勵行業產業鏈企業創新合力助推行業健康化、可持續化進程。

3. 焙烤+，跨界融合與業態創新激發產業生態圈新動能

跨界融合與業態創新創造的商業奇跡，在當今不計其數。究其根源，通過跨界融合，不同的產業資源和要素資源相互滲透重組、加乘借力、邊界消弭、融合裂變等，激發產業生態圈發展新動能，進一步推動各產業主體轉型升級。

近年來，在Bakery China平台上，焙烤+咖啡、飲品、冰淇淋、輕食、休閒零食等跨界融合的創新產品層出不窮，產業價值鏈的延展與產業生態圈的擴容在Bakery China平台充分呈現。自2015年以來，Bakery China特別開設咖啡飲品、休閒零食和成品展區並逐步成長為「中國咖啡茶飲展」和「中國高端食品與休閒零食展」，覆蓋近3萬平米展示面積，一百多家企業參與，其中包括香季、鮮活、王力、盾皇、歐帝、樂全、明治、領航、技諾、貴茶、莫林、大正、達川臻富、君聰、速品、香園、橙寶、統御、馥斕思薇、普利歐、斕可、芝心芝意、利男居、雪川、恆頂、吉爾麥斯、Dr. Pizza、好七優趣、千方源、焙芝芯、煌記、谷味谷香、英焙可、湯姆貓等品牌廠家。結合行業融合發展之勢，Bakery China還攜手各合作夥伴打造咖啡、茶飲、披薩大賽與行業論壇，持續助力行業拓展增量。

4. 自有品牌專區 拉動品牌新勢力

新消費時代的自有品牌行業正迎來前所未有的發展機遇。消費者需求日益多元化、個性化，對品牌和產品的品質、創新和服務水平提出了更高的要求。自有品牌憑借其對市場的敏銳洞察和快速響應能力，正逐漸成為新消費時代的重要力量。

本屆展會首開【自有品牌專區】，為新消費孕育時代需要的新品牌，打造行業新勢力。截至目前已有廣州酒家、資溪麵包、鮑師傅、盒馬烘焙、爸爸糖、知味觀、華美、蓮香樓、利男居、楊先生、荃盛、滬耀、福吉佳、谷屋村、滿士福、浩點、耳朵眼、三味奇、花滿樓、榴芒一刻、紅星軟香酥、谷百分等知名企業、品牌、產業集群地參與展示與品牌推廣（排名不分先後）。

另外，Bakery China 還將攜手多方合作夥伴為行業帶來首場《中國焙烤行業首屆自有品牌論壇》為新品牌新勢力發展出力、借力、蓄力。從過去來，從現在去，我們都在去向未來，讓我們拭目以待如此煥發的行業新勢力。

5. 頭部乳製品品牌集中亮相，賦能烘焙行業創新升級

隨著近年來烘焙食品市場的持續擴大，乳製品在烘焙行業的應用也呈現出明顯的增長趨勢。越來越多的烘焙食品開始注重使用高品質的乳製品，如新鮮牛奶、奶油、奶酪、黃油、酸奶、植物基乳製品等各種乳製品，以滿足不同需求的產品口感和營養價值。此外，新鮮液態奶、酸奶與烘焙產品的營養搭配組合也受到越來越多消費者的認可，乳製品企業在烘焙行業終端零售銷售和應用場景的品牌曝光度也在日益提升。

本屆Bakery China開設乳製品區，全面展示乳製品在烘焙行業中的應用和創新，不僅全球乳品企業20強中的超過80%品牌，如蘭特黎斯、雀巢、伊利、Arla、菲仕蘭、蒙牛、恆天然、Savencia、Sodiaal、DMK、Glanbia等悉數參展；其他諸多外資和本土新銳乳企，如BEL、明治、三元、君樂寶、妙可藍多、完達山、Masion de Wyrsch、Capsa、德亞、聖牧、新希望、塞尚、輝山、熊貓、寶貝、兩點水、必如、百強等品牌（排名不分先後），也均為烘焙行業帶來了最新產品和技術。

隨著烘焙技術的不斷進步和消費者需求的多層級變化，乳製品在烘焙食品中的應用將會更加廣泛和深入。Bakery China期待與更多的乳製品品牌攜手，為消費者帶來更加健康、美味的烘焙食品體驗，賦能烘焙行業創新升級。

五、組建Bakery China智庫，構建行業知識體系平台

Bakery China不僅是行業商貿平台，同時也是行業內和跨行業智慧互通有無的重要通道。截至目前，線上線下累計舉辦超百場會議論壇、主題活動和展示，並建成了匯聚業內和跨行業骨幹連鎖企業、骨幹生產企業、業內優秀創新品牌、優秀烘焙匠人、優秀創業者、優秀跨界餐飲品牌、領軍互聯網平台、政府機構和行業組織等的創始人、高管、大師等的Bakery China智庫。

Bakery China攜手上百位Bakery China智庫專家，精心打造的中國焙烤行業峰會（Bakery China Summit）、中國焙烤行業發展論壇（Bakery China Forum）、中國焙烤行業城市論壇（Bakery China Talk）、焙烤雲上（Bakery China Live）成為Bakery China 知識體系輸出的拳頭產品。Bakery China Summit以年度盤點和趨勢預測為導向，並集合企業展示，以會帶展行走於全國重點市場區域（如上海、深圳等）；Bakery China Forum貫穿春秋兩屆展會，點亮展期行業智慧分享舞台；Bakery China Talk行走於全國各地，至今已走過上海、北京、廣州、杭州、成都、長沙、嘉興、蘇州、鷹潭、南京等城市，貫穿全年，以服務各區域市場本地發展為特色，打通行業發展的區域壁壘；焙烤雲上依托直播和焙烤商貿雲平台，突破時空限制，實現行業交流無縫鏈接，截至目前Bakery China系列知識產品線上線下已累計服務超過800萬人次。

本屆展會期間，我們將攜手多方合作夥伴聚焦各行業賽道打造"智慧分享型"專業展會，組織多場次Bakery China系列論壇，包括：

>> 「中糧糖業」2024第12屆中國焙烤行業發展論壇 【2.1館21F200】

>> Bakery China Innovation Talk創新"新勢力"論壇 【會議室M601】

>> Bakery China Talk「聚」說中外烘焙新勢力 【2.1館21D100】

>> Bakery China Design Talk 新•焙 原創設計論壇 【8.2館82F31】

>> 第六屆Bakery China麵包咖啡節達人沙龍 【8.2館近12號門】

六、升級焙烤商貿雲平台，奏響行業數字化的時代強音

Bakery China 作為行業信息化和數字化的踐行者，充分利用自身行業資源，「閉環」搭建並持續完善行業數字化服務平台——焙烤商貿雲（iBakeryChina）。這是集商貿對接、產業創新、交流學習、趨勢洞察、展會服務於一體的焙烤行業數字化平台，是跨越時空界限的焙烤產業線上空間。源於中國國際焙烤展（Bakery China）積累的海量供應鏈上下游資源，目前入駐商家超過3200家，匯聚50萬+精準買家用戶和數萬SKU產品，為焙烤行業企業和從業者打造精準數字化創新解決方案。

與此同時，Bakery China還充分整合Bakery China積累的數字化新媒體品牌宣傳矩陣，以Bakery China 全渠道全平台為行業提供高效精準的信息化和數字化品牌推廣解決方案。這也成為Bakery China生態圈的重要品牌資源之一，賦能行業數字化升級發展。

Bakery China除了打造向內的線上基本功之外，多年來一直持續致力於行業的"觸網"行動。近兩年來更基於目前豐富的線上線下渠道，本屆展會期間，Bakery China還將持續攜手淘天系電商、京東、抖音電商、小紅書電商等平台與組織積極為焙烤及糖製品行業拓展業務對接渠道與機會。

創新導向，鏈接價值——Bakery China作為覆蓋全產業鏈的商貿展覽平台以及行業發展的風向標，始終通過創新挖掘和滿足行業產業升級與消費升級需求，持續為全球焙烤行業領袖、專業人士以及各類焙烤產業從業人員、愛好者提供創新思維的分享平台、商業價值的鏈接平台，助力中國焙烤行業高質量發展。

2024年5月21-24日，上海虹橋國家會展中心，讓我們相約第26屆中國國際焙烤展覽會（Bakery China 2024）。

聯繫主辦方

中國焙烤食品糖製品工業協會

北京貝克瑞會展服務有限責任公司

地址：北京市海澱區高梁橋斜街59號中坤大廈1215室

郵編：100044

電話：010-6343 0880 / 010-6343 0990

郵箱： [email protected]

網址： www.bakerychina.com

微信：中國國際焙烤展覽會BakeryChina

SOURCE 中國國際焙烤展覽會