A ACME abre suas portas para o setor internacional de chumbo e para um futuro mais sustentável para a reciclagem de chumbo

TAIPEI, 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A ACME Metal Enterprise, líder na reciclagem de chumbo em Taiwan, sediada na capital Taipei, organizou um dia aberto aos principais representantes internacionais do setor para mostrar o revolucionário processo GreenLead™ da ACE Green Recycling em ação. Cerca de 30 visitantes conheceram a primeira aplicação completa dessa tecnologia no mundo, com muitos deles comentando sobre a ausência total de ruídos, odores e poeira, algo impensável em uma fundição tradicional.

Módulos de reciclagem de chumbo da ACE

A tecnologia da ACE substitui completamente o estágio de fundição da reciclagem de chumbo por um processo hidrometalúrgico à temperatura ambiente que é totalmente eletrificado e produz zero emissões de Escopo 1. Esse processo contrasta radicalmente com a fundição em fornos convencionais, que envolve altas temperaturas, consome muitos combustíveis fósseis e gera fumaça e poeira que precisam ser capturadas em filtros de manga para evitar o lançamento no meio ambiente.

A ACME é a principal recicladora de chumbo de Taiwan, com mais de 40 anos de atuação eficaz. Por meio de sua parceria com a ACE, a ACME pretende montar uma fábrica para reciclar 20.000 toneladas métricas por ano de baterias de chumbo e produzir cerca de 12.000 toneladas métricas de GreenLead™ ecologicamente correto, gerando quase US$ 30 milhões em receita anual para a empresa taiwanesa. Com o tempo, a ACME pretende ser uma das maiores produtoras de chumbo livre de emissões e expandir suas operações na Ásia-Pacífico.

Os ilustres visitantes da Europa, dos EUA e da Ásia vieram de outros produtores de chumbo, grandes casas comerciais, consultorias de engenharia e investidores, que ficaram impressionados com os altos níveis de automação de processos e com a extrema simplicidade da configuração - a mágica está na química, não na engenharia, que foi mantida o mais simples possível para minimizar os custos e maximizar a confiabilidade. Foi consenso geral entre os visitantes que eles sentiram ter testemunhado o provável futuro da reciclagem global de chumbo.

Essa colaboração com a ACME demonstra o forte compromisso da ACE com o mercado de baterias. As vendas de GreenLead™ das instalações da ACME chegarão aos principais mercados da região de Taiwan e do Japão, incluindo os principais OEMs de baterias em toda a Ásia.

A ACE é líder de mercado em tecnologias de reciclagem de baterias de chumbo e de íons de lítio e forma parcerias com empresas do mundo inteiro para ajudá-las a configurar instalações de reciclagem de baterias ecologicamente corretas. A empresa emprega uma equipe de mais de 70 pessoas e tem sede dupla, nos EUA e em Singapura.

