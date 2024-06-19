ACME向世界鉛產業敞開大門，為鉛回收創造更綠色的未來

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ACE Green Recycling

19 6月, 2024, 19:53 CST

台北2024年6月19日 /美通社/ -- 總部位於台北的台灣鉛回收商ACME Metal Enterprise面向全球主要行業參與者舉辦了開放日活動，展示ACE Green Recycling革命性的GreenLead™工藝。大約30名參觀者觀看了這項技術的全球首次全面部署，其中許多人表示完全沒有噪音、氣味和灰塵——這在傳統冶煉廠中是不可想象的。

ACE的技術完全取代了鉛回收的冶煉階段，采用室溫濕法冶金工藝，完全電氣化，零范圍1排放。這與傳統的熔爐冶煉形成鮮明對比，傳統的熔爐冶煉會產生高溫，使用大量化石燃料，並產生煙霧和灰塵，必須將其捕獲在袋式除塵器中，以避免排放到環境中。

ACE's lead recycling modules
ACE's lead recycling modules
ACE's lead recycling modules

ACME是台灣領先的鉛回收商，擁有超過40年的成功運營經驗。通過與ACE合作，ACME計劃建立一家工廠，每年回收20000噸鉛電池，生產約12000噸環保的GreenLead™，為這家台灣公司創造近3000萬美元的年收入。隨著時間的推移，ACME計劃成為最大的無排放鉛生產商之一，並擴大亞太地區的業務。

歐洲、美國和亞洲的貴賓包括其他鉛生產商、大型貿易公司、工程咨詢公司和投資者，他們對高水平的工藝自動化和便捷簡單的設置印象深刻——神奇之處在於化學，而不是工程，工程盡可能簡單，以最大限度地降低成本並提高可靠性。參觀者普遍認為，他們已經見證了全球鉛回收的可能未來。

此次與ACME的合作表明了ACE對電池市場的堅定承諾。ACME工廠的GreenLead™將銷售到台灣地區和日本的主要市場，包括亞洲領先的電池原始設備制造商。

ACE是鉛和鋰離子電池回收技術的市場領導者，並與世界各地的公司合作，幫助他們建立環保的電池回收設施。該公司擁有一支70多人的團隊，總部設在美國和新加坡。

SOURCE ACE Green Recycling

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