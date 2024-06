ACME öffnet seine Türen für die weltweite Bleibranche und für eine grünere Zukunft des Bleirecyclings

TAIPEI, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Der führende taiwanesische Bleirecycler ACME Metal Enterprise mit Sitz in der Hauptstadt Taipeh veranstaltete einen Tag der offenen Tür für wichtige globale Branchenvertreter, um das revolutionäre GreenLead™-Verfahren von ACE Green Recycling in Aktion zu sehen. Rund 30 Besucher sahen den weltweit ersten vollständigen Einsatz dieser Technologie, und viele von ihnen bemerkten die völlige Abwesenheit von Lärm, Gerüchen und Staub – etwas, das in einer herkömmlichen Schmelzanlage undenkbar ist.

ACE's lead recycling modules image_2 image_3

Die Technologie von ACE ersetzt die Schmelzphase des Bleirecyclings vollständig durch einen hydrometallurgischen Prozess bei Raumtemperatur, der vollständig elektrifiziert ist und keine Scope-1-Emissionen verursacht. Dies steht in krassem Gegensatz zum herkömmlichen Schmelzen in Öfen, bei dem hohe Temperaturen herrschen, reichlich fossile Brennstoffe verbraucht werden und Dämpfe und Staub entstehen, die in Filteranlagen aufgefangen werden müssen, damit sie nicht in die Umwelt entweichen.

Seit über 40 Jahren ist ACME der führende Bleirecycler in Taiwan. Im Rahmen der Partnerschaft mit ACE plant ACME die Errichtung einer Anlage, in der jährlich 20.000 Tonnen Bleibatterien recycelt werden, um etwa 12.000 Tonnen umweltfreundliches GreenLead™ zu produzieren, was dem taiwanesischen Unternehmen jährliche Einnahmen in Höhe von fast 30 Millionen US-Dollar bescheren wird. ACME plant, im Laufe der Zeit zu einem der größten Hersteller von emissionsfreiem Blei zu werden und seine Aktivitäten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten.

Die hochrangigen Besucher aus Europa, den USA und Asien kamen von anderen Bleiproduzenten, großen Handelshäusern, Ingenieurbüros und Investoren, die von dem hohen Grad der Prozessautomatisierung und der bewussten Einfachheit des Aufbaus beeindruckt waren – die Magie liegt in der Chemie, nicht in der Technik, die so einfach wie möglich gehalten wurde, um die Kosten zu minimieren und die Zuverlässigkeit zu maximieren. Die Besucher waren sich einig, dass sie das Gefühl hatten, Zeuge der wahrscheinlichen Zukunft des weltweiten Bleirecyclings geworden zu sein.

Die Zusammenarbeit mit ACME zeigt das große Engagement von ACE für den Batteriemarkt. Der Verkauf von GreenLead™ aus der ACME-Anlage wird die Schlüsselmärkte der Region Taiwan und Japan erreichen, einschließlich führender Batterie-OEMs in ganz Asien.

ACE ist Marktführer im Bereich der Recyclingtechnologien für Blei- und Lithium-Ionen-Batterien und arbeitet mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um sie beim Aufbau umweltfreundlicher Batterie-Recyclinganlagen zu unterstützen. Das Unternehmen beschäftigt über 70 Mitarbeiter und unterhält einen Hauptsitz in den USA und in Singapur.

