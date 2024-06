A Automation Anywhere lança o novo sistema empresarial de IA + automação que permite que as empresas obtenham 10 vezes mais impacto nos negócios com agentes de IA e transformem fluxos de trabalho essenciais

Os modelos de processo GenAI de2ª geração e o novo AI Studio permitem democratizar a criação dos agentes de IA, o desenvolvimento rápido da automação e o tempo de retorno 3 vezes mais rápido

AUSTIN, Texas, 13 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- A Automation Anywhere, líder em automação com IA, anunciou seu novo AI + Automation Enterprise System, que coloca a IA para trabalhar com a automação e gerar resultados exponenciais. Apresentada durante a Imagine 2024, a nova oferta da empresa é infundida com seus modelos de processo GenAI de segunda geração para acelerar a descoberta, o desenvolvimento e a implementação de automações de processos com IA. A empresa também lançou novos agentes de IA para gerenciar tarefas cognitivas complexas e automatizar muito mais do que jamais foi possível todos os sistemas de uma empresa. Essas soluções ajudarão as organizações a alcançar melhorias drásticas na eficiência, reduzindo a minutos as tarefas de processos que antes consumiam horas, e proporcionando um tempo de retorno de 3 vezes mais rápido e um impacto comercial até 10 vezes maior nos fluxos de trabalho corporativos que incluem operações de atendimento ao cliente, finanças, TI e RH.

" Atualmente, todas as empresas estão enfrentando a mesma necessidade inevitável de crescimento e produtividade para trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil - para serem mais produtivas, mais eficientes e mais inovadoras", disse Mihir Shukla, CEO e cofundador da Automation Anywhere. "A automação é o alicerce que nos levou até lá. Mas a automação alimentada por agentes de IA é o avanço que nos levará além - para automatizar o que parecia impossível, criar um novo modelo operacional para os negócios e promover a transformação empresarial com resultados impressionantes."

De tarefas básicas a fluxos de trabalho cognitivos rápidos com agentes de IA corporativos

Um recurso inédito e inovador é a capacidade de criar Agentes de IA personalizados com o novo AI Agent Studio. Os agentes de IA levam a automação a um novo patamar com a capacidade de aprender com os dados corporativos, tomar decisões informadas e agir com responsabilidade em qualquer sistema corporativo, acelerando os processos em até 90%. O AI Agent Studio apresenta ferramentas low-code, permitindo que desenvolvedores de todos os níveis de habilidade criem rapidamente Agentes de IA especializados para ajudar em situações de uso específicas, sem a necessidade de um cientista de dados. Esses agentes de IA combinam IA e ação para lidar com trabalhos cognitivos mais complexos, como a identificação e a substituição automática de um produto em caso de falta de estoque. Eles são adaptáveis, capazes de aprender com dados corporativos complexos e de tomar medidas rápidas para solucionar problemas rapidamente e aumentar o ROI.

Destaques do Agente de IA Empresarial:

O Novo AI Agent Studio , já disponível, oferece aos desenvolvedores de todos os níveis ferramentas low-code para criar, gerenciar e administrar facilmente Agentes de IA personalizados. Os desenvolvedores podem começar com o modelo básico preferido, incluindo modelos da AWS, Google Cloud e Microsoft Azure OpenAI Service e muito mais.

, já disponível, oferece aos desenvolvedores de todos os níveis ferramentas low-code para criar, gerenciar e administrar facilmente Agentes de IA personalizados. Os desenvolvedores podem começar com o modelo básico preferido, incluindo modelos da AWS, Google Cloud e Microsoft Azure OpenAI Service e muito mais. Os desenvolvedores também poderão aumentar os Agentes de IA com conhecimento corporativo por meio de um serviço nativo de Geração Aumentada de Recuperação (RAG) e do Amazon Bedrock em outubro. Por fim, os desenvolvedores terão testes integrados para garantir que as saídas sejam relevantes para qualquer situação de uso antes de colocar os agentes de IA em ação.

Segurança e governança aprimoradas equipam os Agentes de IA com controles integrados para a proteção e monitoramento de como a IA e os dados da empresa estão sendo usados para garantir a segurança e a conformidade. A nova funcionalidade inclui o monitoramento e a auditoria do desempenho do agente e do modelo, proteções para uso consistente, validação humana e testes rápidos para limitar as inconsistências e maximizar a qualidade dos resultados. O Future Data Masking editará automaticamente dados confidenciais de qualquer entrada processada por um modelo.

"O AI Agent Studio realmente simplificou meu fluxo de trabalho, aumentou minha produtividade e tem sido um divisor de águas", disse Khaled Mostafa, Gerente de Entrega de Serviços de Automação Inteligente da Magnoos Information Systems. "A capacidade de alternar perfeitamente entre modelos fundamentais de fornecedores líderes dentro de uma única plataforma melhorou significativamente meu processo de engenharia de prompts. A governança é fundamental e os recursos são incrivelmente robustos, oferecendo insights detalhados sobre todas as nossas interações com esses modelos, o que me deixa muito mais confortável, incluindo recursos de GenAI em minhas automatizações."

Modelos de Processo GenAI 2.0 – Acelere o Ciclo de Vida de Desenvolvimento com um Flywheel Alimentado por IA

Os mecanismos subjacentes que alimentam o AI + Automation Enterprise System são os Modelos de Processo GenAI exclusivos da Automation Anywhere. Os Modelos de Processos GenAI 2.0 são projetados exclusivamente para acelerar a descoberta de processos, para uma criação de automação 30% mais rápida, para promover a precisão de 90% com o processamento de documentos e para alcançar uma resiliência de automação 50% maior – muito além do que os LLMs conseguem oferecer. Os modelos são ajustados com metadados ricos de mais de 300 milhões de automatizações de processos em execução na plataforma nativa da nuvem da Automation Anywhere.

Um novo conjunto de soluções de automação de desenvolvedores baseadas nos novos Modelos de Processo GenAI 2.0 inclui:

Novo Automator AI, já disponível, é um conjunto abrangente de produtos e recursos de IA generativa para acelerar o ciclo de vida da automação, tornando mais rápido e fácil criar, implantar e gerenciar automações. Os recursos incluem:

- Generative Recorder, que permite que as equipes criem automações de interface do usuário mais resilientes com um fallback de IA generativa que detecta automaticamente as alterações em uma interface de aplicativo fonte e se autocorrige em tempo real para manter o trabalho em andamento, reduzindo o tempo de inatividade da automação em até 50%.

- Enhanced Autopilot, já disponível, permite que as equipes multifuncionais passem da descoberta à automação em tempo recorde, convertendo rapidamente a documentação do processo em projeto de automação de processo usando IA generativa. O piloto automático agora permite entradas de qualquer ferramenta de mineração no formato BPMN para criar automações.

O Document Automation, que vem registrando uma enorme resposta dos clientes e um crescimento de 9 vezes ao ano, aproveita os aprimoramentos de IA generativa para o processamento em tempo real de qualquer tipo de documento, inclusive documentos não estruturados, e chega a mais de 90% de precisão. As empresas agora podem coletar rapidamente dados no fluxo de trabalho de qualquer tipo de documento com a nova capacidade de extrair dados de tabelas complexas, mais de 30 idiomas suportados e mais opções de modelos. A configuração e a implementação do modelo estão mais rápidas e fáceis do que nunca, com uma nova experiência de teste e configuração e um novo suporte para implementação no local.

"A Automation Anywhere continua a integrar perfeitamente a IA e a automação para ajudar os clientes a obter mais de seus investimentos em IA. Esses aprimoramentos mais recentes e os recursos da plataforma, incluindo os agentes de IA, tornam a automação baseada em IA ainda mais acessível, ajudando as organizações e os funcionários a aproveitar a IA de novas maneiras, contribuindo para que trabalhem de forma mais inteligente do que nunca", disse Maureen Fleming, vice-presidente do programa de pesquisa de automação de processos inteligentes da IDC.

Acelere a produtividade dos negócios com soluções de IA para empresas

Para ajudar os clientes a obter valor rapidamente, a Automation Anywhere também está oferecendo um conjunto de soluções baseadas em IA para ajudar a acelerar os resultados corporativos em todas as principais funções de negócios.

O Automation Co-Pilot , o assistente corporativo de incorporação em qualquer lugar para organizações, agora é conversacional (no status de visualização) graças a uma nova integração com o Amazon Q Service. Agora é mais rápido para os usuários corporativos realizarem o trabalho em qualquer aplicativo com recursos de bate-papo para assistência sob demanda para fazer perguntas às bases de conhecimento, acionar agentes de IA ou iniciar automações. O Automation Co-Pilot pronto para a empresa pode ser incorporado em qualquer aplicativo em que um usuário trabalhe e aja em qualquer sistema de uma organização.

, o assistente corporativo de incorporação em qualquer lugar para organizações, agora é conversacional (no status de visualização) graças a uma nova integração com o Amazon Q Service. Agora é mais rápido para os usuários corporativos realizarem o trabalho em qualquer aplicativo com recursos de bate-papo para assistência sob demanda para fazer perguntas às bases de conhecimento, acionar agentes de IA ou iniciar automações. O Automation Co-Pilot pronto para a empresa pode ser incorporado em qualquer aplicativo em que um usuário trabalhe e aja em qualquer sistema de uma organização. OService Operations Solution Accelerator, já disponível, ajuda as equipes a gera impacto nos negócios mais rapidamente com agentes de IA pré-configurados e fluxos de trabalho predefinidos para uma variedade de situações de uso nas operações de serviço. Os funcionários podem melhorar cada interação com o cliente com a capacidade de não apenas executar rapidamente automatizações de processos, mas agora podem recorrer a Agentes de IA para realizar tarefas cognitivas, como gerenciamento de pedidos, processamento de devoluções e perguntas e respostas sobre serviços. Nos próximos trimestres, novos Aceleradores de Soluções serão lançados para finanças, TI, RH e setores que incluem Saúde, Bancos e Manufatura.

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em automação de processos com tecnologia de IA que coloca essa tecnologia em ação em várias organizações. A Automation Success Platform da empresa é alimentada por IA especializada, IA generativa e oferece descoberta de processos, RPA, orquestração de processos de ponta a ponta, processamento de documentos e análises, com uma abordagem de segurança e governança em primeiro lugar. A Automation Anywhere capacita organizações em todo o mundo a obter ganhos de produtividade, promover a inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios. A empresa é guiada por sua visão de alimentar o futuro do trabalho, liberando o potencial humano por meio da automação baseada em IA. Saiba mais em www.automationanywhere.com .

