Automation Anywhere stellt neues AI + Automation Enterprise System vor, das Unternehmen in die Lage versetzt, mit KI-Agenten eine 10-fache Geschäftswirkung zu erzielen und geschäftskritische Arbeitsabläufe zu transformieren

AUSTIN, Texas, 13. Juni 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- Automation Anywhere, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Automatisierung, kündigte sein neues AI + Automation Enterprise System an, das KI mit Automatisierung kombiniert, um exponentielle Ergebnisse zu erzielen. Das neue Angebot des Unternehmens, das auf der Imagine 2024 vorgestellt wurde, ist mit den GenAI-Prozessmodellen der zweiten Generation ausgestattet, um die Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung von KI-Prozessautomatisierungen zu beschleunigen. Das Unternehmen hat außerdem neue KI-Agenten auf den Markt gebracht, die komplexe kognitive Aufgaben verwalten und mehr als je zuvor über alle Systeme eines Unternehmens hinweg automatisieren können. Diese Lösungen helfen Unternehmen, ihre Effizienz drastisch zu steigern, indem sie Prozessaufgaben, die früher Stunden dauerten, auf Minuten reduzieren und eine dreifache Zeit bis zur Wertschöpfung und eine bis zu zehnfache Auswirkung auf die Geschäftsabläufe in den Bereichen Kundenservice, Finanzen, IT und Personalwesen ermöglichen.

„Jedes Unternehmen steht heute vor dem gleichen unausweichlichen Wachstums- und Produktivitätsauftrag, intelligenter und nicht härter zu arbeiten – produktiver, effizienter und innovativer zu sein", sagt Mihir Shukla, Geschäftsführer und Mitbegründer von Automation Anywhere. „Die Automatisierung ist die Grundlage, die uns einen Stück weitergebracht hat. Aber KI-Agenten-gestützte Automatisierung ist der Durchbruch, der uns darüber hinaus bringen wird – um das scheinbar Unmögliche zu automatisieren, ein neues Betriebsmodell für Unternehmen zu schaffen und die Unternehmenstransformation mit erstaunlichen Ergebnissen voranzutreiben."

Von einfachen Aufgaben zu schnellen kognitiven Workflows mit KI-Agenten für Unternehmen

Eine bahnbrechende neue Funktion ist die Möglichkeit, mit dem neuen AI Agent Studio eigene KI-Agenten zu erstellen. KI-Agenten heben die Automatisierung auf die nächste Stufe, denn sie können aus Unternehmensdaten lernen, fundierte Entscheidungen treffen und in jedem Unternehmenssystem verantwortungsbewusst handeln, wodurch Prozesse um bis zu 90 Prozent beschleunigt werden. AI Agent Studio verfügt über Low-Code-Tools, mit denen Entwickler aller Qualifikationsstufen schnell spezialisierte KI-Agenten für ihre spezifischen Anwendungsfälle erstellen können – ganz ohne Data Scientist. Diese KI-Agenten kombinieren KI und Aktion, um komplexere kognitive Aufgaben zu bewältigen, wie z. B. das Erkennen und das automatische Ersetzen eines Produkts im Falle eines Bestandsmangels. Sie sind anpassungsfähig, können aus komplexen Unternehmensdaten lernen und sind in der Lage, schnell zu handeln, um eine schnelle Lösung und einen höheren ROI zu erzielen.

Highlights des Enterprise AI Agent:

Das neue AI Agent Studio ist allgemein verfügbar und bietet Entwicklern aller Ebenen Low-Code-Tools zur einfachen Erstellung, Verwaltung und Steuerung benutzerdefinierter KI-Agenten. Entwickler können mit dem Basismodell ihrer Wahl beginnen, darunter Modelle von AWS, Google Cloud und Microsoft Azure OpenAI Service und weitere.

Verbesserte Sicherheit und Governance stattet KI-Agenten mit integrierten Kontrollen zum Schutz und zur Überwachung der Nutzung von KI und Unternehmensdaten aus, um Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Zu den neuen Funktionen gehören die Überwachung und Prüfung der Leistung von Agenten und Modellen, Leitplanken für eine konsistente Nutzung sowie die Validierung durch den Menschen und sofortige Tests, um Halluzinationen zu begrenzen und die Qualität der Ergebnisse zu maximieren. Die zukünftige Datenmaskierung wird automatisch sensible Daten aus allen Eingaben, die von einem Modell verarbeitet werden, herausnehmen.

„AI Agent Studio hat meine Arbeitsabläufe gestrafft, meine Produktivität gesteigert und meine Arbeit grundlegend verändert", sagt Khaled Mostafa, Intelligent Automation Services Delivery Manager bei Magnoos Information Systems. „Die Möglichkeit, innerhalb einer einzigen Plattform nahtlos zwischen den Basismodellen führender Anbieter zu wechseln, hat meinen Prompt-Engineering-Prozess erheblich verbessert. Governance ist entscheidend und die Funktionen sind unglaublich robust und bieten detaillierte Einblicke in alle unsere Interaktionen mit diesen Modellen, was es mir viel leichter macht, GenAI-Funktionen in meine Automatisierungen einzubeziehen."

GenAI Process Models 2.0 – Beschleunigung des Entwicklungslebenszyklus mit einem KI-gestützten Schwungrad

Die zugrunde liegenden Motoren, die das AI + Automation Enterprise System antreiben, sind die einzigartigen GenAI Prozessmodelle von Automation Anywhere. Die GenAI Prozessmodelle 2.0 wurden exklusiv entwickelt, um eine schnellere Prozessfindung, eine um 30 Prozent schnellere Automatisierungserstellung, eine 90-prozentige Genauigkeit bei der Dokumentenverarbeitung und eine um 50 Prozent höhere Automatisierungsstabilität zu ermöglichen – über das hinaus, was LLMs allein leisten können. Die Modelle werden mit umfangreichen Metadaten aus mehr als 300 Millionen Prozessautomatisierungen abgestimmt, die auf der Cloud-nativen Plattform von Automation Anywhere laufen.

Zu den neuen Automatisierungslösungen für Entwickler, die auf den neuen GenAI-Prozessmodellen 2.0 aufbauen, gehören:

Neue Automator AI, allgemein verfügbar, ein umfassendes Set an generativen KI-Produkten und -Funktionen zur Beschleunigung des Automatisierungslebenszyklus, welche die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Automatisierungen schneller sowie einfacher machen. Zu den Funktionen gehören:

– Generative Recorder, ermöglicht es Teams, robustere UI-Automatisierungen mit einem generativen KI-Fallback zu erstellen, der automatisch Änderungen in einer Quellanwendungsschnittstelle erkennt und sich in Echtzeit selbst heilt, um die Arbeit fortzusetzen und so die Ausfallzeiten bei der Automatisierung um bis zu 50 Prozent zu reduzieren.

– Enhanced Autopilot, allgemein verfügbar, ermöglicht es funktionsübergreifenden Teams, in Rekordzeit von der Erkennung zur Automatisierung überzugehen, indem sie Prozessdokumentation mithilfe generativer KI schnell in einen Entwurf für die Prozessautomatisierung umwandeln. Autopilot ermöglicht jetzt Eingaben von jedem Mining-Tool im Format BPMN, um Automatisierungen zu erstellen.

Document Automation, das eine enorme Kundenresonanz und ein 9-faches jährliches Kundenwachstum verzeichnet, nutzt generative KI-Erweiterungen für die Echtzeitverarbeitung beliebiger Dokumenttypen, einschließlich unstrukturierter Dokumente, und erreicht eine Genauigkeit von mehr als 90 Prozent. Mit der neuen Funktion zum Extrahieren von Daten aus komplexen Tabellen, mehr als 30 unterstützten Sprachen und erweiterten Modelloptionen können Unternehmen nun Daten im Arbeitsfluss aus beliebigen Dokumenttypen schnell erfassen. Die Einrichtung und Bereitstellung von Modellen gelingt schneller und einfacher als je zuvor, mit einer neuen Test- und Einrichtungsfunktion und neuer Unterstützung für die Bereitstellung vor Ort.

„Automation Anywhere integriert weiterhin nahtlos KI und Automatisierung, um dem Klientel zu helfen, mehr aus ihren KI-Investitionen herauszuholen. Diese neuesten Erweiterungen und Plattformfunktionen, einschließlich KI-Agenten, machen KI-gestützte Automatisierung noch zugänglicher und ermöglichen es Unternehmen und Mitarbeitenden, KI auf neue Weise zu nutzen und intelligenter als je zuvor zu arbeiten", so Maureen Fleming, Programm-Vizepräsident für Intelligent Process Automation Research, IDC.

Beschleunigen Sie die Produktivität Ihres Unternehmens mit KI-Lösungen für Unternehmen

Um der Kundschaft zu helfen, schnell einen Mehrwert zu erzielen, bietet Automation Anywhere auch eine Reihe von KI-gestützten Lösungen an, um die Geschäftsergebnisse in allen wichtigen Geschäftsfunktionen zu beschleunigen.

Automation Co-Pilot , der überall eingebettete Unternehmensassistent für Unternehmen, ist dank einer neuen Integration mit Amazon Q Service jetzt konversationsfähig (im Vorschaustatus). Geschäftsanwender können jetzt in jeder Anwendung mit Chat-Funktionen schneller arbeiten, um bei Bedarf Fragen zu Wissensdatenbanken zu stellen, KI-Agenten aufzurufen oder Automatisierungen zu initiieren. Der unternehmenstaugliche Automation Co-Pilot kann in jede Anwendung eingebettet werden, in der ein Benutzer arbeitet, und in jedem System eines Unternehmens eingesetzt werden.

