Automation Anywhere dévoile un nouveau système d'entreprise IA + automatisation qui permet aux entreprises de multiplier par 10 l'impact commercial grâce aux agents d'IA et à la transformation de flux de travail critiques

Les modèles de processus GenAI (IA générative) de 2e génération ainsi que le nouveau studio d'IA permettent la création démocratisée d'agents d'IA, le développement rapide de l'automatisation et un délai de rentabilité trois fois plus rapide

AUSTIN, Texas, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- Automation Anywhere, un leader de l'automatisation alimentée par l'IA, a annoncé son nouveau système d'entreprise IA + automatisation qui met l'IA au service de l'automatisation pour obtenir des résultats exponentiels. Dévoilée lors de l' Imagine 2024 , la nouvelle offre de la société intègre ses modèles de processus GenAI de deuxième génération pour accélérer la découverte, le développement et le déploiement des automatisations de processus d'IA. L'entreprise a également lancé de nouveaux agents d'IA destinés à la gestion de tâches cognitives complexes et à automatiser plus que jamais tous les systèmes d'une entreprise. Ces solutions aideront les organisations à réaliser des gains spectaculaires en matière d'efficacité, en leur permettant d'accomplir en quelques minutes seulement des tâches de processus qui prenaient des heures, tout en multipliant par trois la vitesse de rentabilité et par jusqu'à dix l'impact commercial sur tous les flux de travail commerciaux, y compris les activités liées au service à la clientèle, aux finances, à l'informatique et aux ressources humaines.

« Aujourd'hui, toutes les entreprises ont le même mandat inéluctable de croissance et de productivité qui nécessite de travailler plus intelligemment, et non plus durement, dans le but d'être plus productives, plus efficaces et plus innovantes, a déclaré Mihir Shukla, PDG et co-fondateur d'Automation Anywhere. L'automatisation est la base qui nous a permis d'arriver à mi-chemin de cet objectif. Toutefois, l'automatisation alimentée par les agents d'IA est la percée qui nous permettra d'aller encore plus loin pour automatiser les tâches qui semblent impossibles à automatiser, pour créer un nouveau modèle d'exploitation destiné aux entreprises et pour favoriser une transformation d'entreprise avec des résultats remarquables. »

Des tâches de base aux flux de travail cognitifs rapides avec des agents d'IA d'entreprise

Le nouveau AI Agent Studio propose une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire qui permet de créer des agents d'IA personnalisés. Les agents d'IA font passer l'automatisation au niveau supérieur grâce à leur capacité d'apprendre à partir des données d'entreprise, de prendre des décisions éclairées et de prendre des mesures responsables dans n'importe quel système d'entreprise, accélérant jusqu'à 90 % les processus. AI Agent Studio propose des outils low-code, ce qui permet aux développeurs de tous niveaux de compétences de créer rapidement des agents d'IA spécialisés destinés à les aider dans leurs cas d'utilisation spécifiques, et ce sans faire appel à un scientifique de données. Ces agents d'IA combinent l'IA et l'action pour traiter des tâches cognitives plus complexes, comme l'identification et le remplacement automatique d'un produit en cas de pénurie de stocks. Ces agents sont adaptables, capables d'apprendre à partir de données d'entreprise complexes et à même de prendre des mesures rapides, pour une résolution rapide et un retour sur investissement plus élevé.

Points forts des agents d'IA d'entreprise :

Le nouveau AI Agent Studio , généralement disponible, fournit aux développeurs de tous niveaux des outils low-code permettant de créer, de gérer et de régir facilement des agents d'IA personnalisés. Les développeurs peuvent commencer par utiliser le modèle fondamental de leur choix, y compris les modèles d'AWS, de Google Cloud, de Microsoft Azure OpenAI Service et plus encore.

De plus, les développeurs pourront utiliser les connaissances d'entreprise pour améliorer les agents d'IA grâce à un service natif de génération augmentée de récupération (RAG) et à Amazon Bedrock (à partir d'octobre). Enfin, les développeurs disposeront de tests rapides intégrés pour s'assurer que les résultats sont pertinents pour n'importe quel cas d'utilisation avant le déploiement des agents d'IA.

Les capacités améliorées de sécurité et de gouvernance dotent les agents d'IA de contrôles intégrés permettant de protéger et de surveiller la façon dont l'IA et les données de l'entreprise sont utilisées, afin d'assurer la sécurité et la conformité. Parmi les nouvelles fonctionnalités figurent la surveillance et l'audit des performances des agents et des modèles, des garde-fous qui assurent une utilisation cohérente, ainsi que la validation humaine et les tests rapides pour limiter les hallucinations et maximiser la qualité des résultats. La fonction Future Data Masking caviardera automatiquement les données sensibles de toute entrée traitée par un modèle.

« AI Agent Studio a véritablement rationalisé mon flux de travail, augmenté ma productivité et changé la donne, a déclaré Khaled Mostafa, responsable de la prestation des services d'automatisation intelligente chez Magnoos Information Systems. La capacité de basculer de manière transparente entre les modèles de base des principaux fournisseurs au sein d'une plateforme unique a considérablement amélioré mon processus d'ingénierie rapide. La solution propose une fonction de gouvernance essentielle et des fonctionnalités incroyablement robustes, offrant des informations détaillées sur toutes nos interactions avec ces modèles. Grâce à ces fonctionnalités, je peux intégrer bien plus sereinement les capacités d'IA générative dans mes automatisations. »

Modèles de processus GenAI 2.0 : Accélérer le cycle de vie du développement avec un volant d'inertie alimenté par l'IA

Les moteurs sous-jacents qui alimentent le système d'entreprise IA + automatisation sont les modèles de processus GenAI uniques d'Automation Anywhere. Les modèles de processus GenAI 2.0 sont exclusivement conçus pour accélérer la découverte des processus, réduire de 30 % le temps de création des automatisations, améliorer de 90 % la précision du traitement des documents et accroître de 50 % la résilience de l'automatisation, produisant des résultats bien supérieurs à ceux des LLM (grand modèle de langage) seuls. Les modèles sont alimentés par des métadonnées riches provenant de plus de 300 millions d'automatisations de processus exécutées sur la plateforme cloud-native d'Automation Anywhere.

Voici quelques-unes des nouvelles solutions d'automatisation pour développeurs basées sur les nouveaux modèles de processus GenAI 2.0 :

Le nouveau Automator AI , généralement disponible, est un ensemble complet de produits et de capacités d'IA générative destiné à accélérer le cycle de vie de l'automatisation, ce qui rend la création, le déploiement et la gestion des automatisations plus rapides et plus faciles. Les caractéristiques comprennent :

- Enregistreur génératif , qui permet aux équipes de créer des automatisations d'interface utilisateur plus résilientes grâce à un repli de l'IA générative qui détecte automatiquement les changements dans une interface d'application source et s'auto-répare en temps réel pour permettre un travail continu, réduisant jusqu'à 50 % les temps d'arrêt de l'automatisation.

, qui permet aux équipes de créer des automatisations d'interface utilisateur plus résilientes grâce à un repli de l'IA générative qui détecte automatiquement les changements dans une interface d'application source et s'auto-répare en temps réel pour permettre un travail continu, réduisant jusqu'à 50 % les temps d'arrêt de l'automatisation. - Autopilote amélioré, généralement disponible, permet aux équipes interfonctionnelles de passer de la découverte à l'automatisation en un temps record, en convertissant rapidement la documentation des processus en ébauche d'automatisation des processus à l'aide de l'IA générative. L'autopilote permet désormais d'entrer des données provenant de n'importe quel outil d'extraction au format BPMN pour créer des automatisations.

L'automatisation des documents, qui a reçu un retour extrêmement positif de la part des clients et a vu son nombre d'utilisateurs être multiplié par neuf par rapport à l'année précédente, tire parti des améliorations de l'IA générative pour traiter en temps réel n'importe quel type de document, y compris les documents non structurés, tout en atteignant une précision de plus de 90 %. Les entreprises peuvent désormais extraire rapidement dans le flux de travail des données de n'importe quel type de document grâce à la nouvelle capacité d'extraction de données de tableaux complexes, à la prise en charge de plus de 30 langues et aux options de modèles étendues. La configuration et le déploiement des modèles sont plus rapides et plus faciles que jamais grâce à une nouvelle expérience de test et de configuration, ainsi qu'une nouvelle assistance pour le déploiement sur site.

« Automation Anywhere continue d'intégrer de manière transparente l'IA et l'automatisation pour aider les clients à tirer davantage de leurs investissements en IA. Ces dernières améliorations et capacités de la plateforme, y compris les agents d'IA, rendent l'automatisation alimentée par l'IA encore plus accessible, permettant aux organisations et aux employés d'exploiter l'IA de nouvelles façons, en les aidant à travailler plus intelligemment que jamais »,a déclaré Maureen Fleming, vice-présidente des programmes de recherche en automatisation intelligente des processus chez IDC.

Accélérer la productivité commerciale grâce à des solutions d'IA pour entreprises

Pour aider les clients à atteindre rapidement de la valeur, Automation Anywhere fournit également une suite de solutions alimentées par l'IA destinée à aider à accélérer les résultats commerciaux dans toutes les fonctions commerciales clés.

Automation Co-Pilot , l'assistant d'entreprise qui s'intègre partout, est désormais conversationnel (version d'essai) grâce à une nouvelle intégration avec Amazon Q Service . Les utilisateurs professionnels peuvent désormais travailler plus rapidement sur toute application, grâce à des capacités de chat dédiées à l'assistance sur demande. Ces capacités leur permettent de poser des questions sur les bases de connaissances, d'appeler des agents d'IA ou de lancer des automatisations. L'Automation Co-Pilot, prêt à l'emploi pour les entreprises, peut être intégré dans n'importe quelle application dans laquelle un utilisateur travaille et agir sur n'importe quel système d'une organisation.

Service Operations Solution Accelerator, généralement disponible, aide les équipes à avoir un impact plus rapide sur l'entreprise grâce à des agents d'IA préchargés et à des flux de travail prédéfinis adaptés à une variété de cas d'utilisation des opérations de service. Les employés peuvent améliorer chaque interaction avec les clients non seulement en exécutant rapidement des automatisations de processus, mais aussi en faisant appel aux agents d'IA pour effectuer des tâches cognitives telles que la gestion des commandes, le traitement des retours et les questions-réponses. Au cours des prochains trimestres, de nouveaux Solution Accelerators seront déployés pour les secteurs de la finance, de l'informatique, des ressources humaines et de la santé, de la banque et de la fabrication.

