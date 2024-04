A Automation Anywhere leva a automação de processos baseada em modelos Gemini a centenas de empresas no Google Cloud para apoiar a transformação dos negócios

A Automation Anywhere agora integra os modelos Gemini do Google Cloud com sua plataforma de automação alimentada por IA para casos de uso multimodais poderosos, incluindo subscrição de empréstimos, comunicações com pacientes de hospitais, AML e muito mais

LAS VEGAS, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Automation Anywhere, líder em automação baseada em IA, anunciou hoje uma parceria ampliada com o Google Cloud para aproveitar o poder combinado da IA generativa e seus próprios modelos especializados de automação de IA generativa para oferecer às empresas uma solução poderosa para otimizar e transformar seus negócios. A Automation Anywhere está utilizando os modelos Gemini e a plataforma Vertex AI do Google Cloud para lançar novas soluções personalizáveis com IA generativa, liberando rapidamente novos valores para empresas de diversos setores. Enquanto outros fornecedores de automação executam seu software local em uma máquina virtual, a Automation Anywhere tem bem mais de 300 clientes corporativos executando automações de processos avançados nativamente no Google Cloud, permitindo que os clientes coloquem a IA generativa em ação para aumentar a produtividade em sistemas e processos e a economia de custos.

Os modelos de automação de IA generativa da Automation Anywhere, os primeiros do setor, foram desenvolvidos com base em grandes modelos de linguagem líderes e treinados com metadados anônimos de mais de 150 milhões de processos de automação em milhares de aplicativos corporativos líderes e devem redefinir o futuro da automação de processos de negócios. Esses modelos têm um entendimento profundo de como o trabalho é realizado em aplicativos corporativos e dão às empresas a capacidade de desenvolver e executar processos e fluxos de trabalho complexos em aplicativos corporativos automaticamente, primeiro entendendo a solicitação de trabalho via linguagem natural, convertendo entradas de linguagem natural em etapas e, em seguida, criando dinamicamente novos fluxos de trabalho de processo. As empresas agora têm o poder de automatizar de 40% a 80% de seus processos e tarefas corporativas.

Usando os modelos Gemini do Google Cloud e as capacidades avançadas do Vertex AI, a plataforma da Automation Anywhere agora pode integrar diferentes tipos de informações, desde texto até código, áudio, imagem e vídeo. Isso capacita os funcionários a usar linguagem natural para solicitar automações em sistemas, gerar conteúdo personalizado, resumir documentos densos e automatizar fluxos de trabalho sem sair de sua aplicação preferida. Ao alavancar os modelos de fundação pré-treinados da Google para ingerir grandes quantidades de dados, entender o conteúdo, responder perguntas, produzir saídas e transformá-las em comandos, a Automation Anywhere pode impulsionar a automação em escala, acelerando a transformação de negócios em toda a empresa, aumentando a produtividade e liberando tempo valioso para os funcionários trabalharem em prioridades mais estratégicas.

A plataforma da Automation Anywhere se baseia em anos de trabalho em IA e pode criar novo valor para os clientes criando casos de uso de automação multimodal:

• Transformação de processos de subscrição: Em empréstimos comerciais e seguros, a IA generativa pode revisar imagens de vídeo, imagens e texto de centenas de páginas de documentos, aproveitando o assistente alimentado por IA generativa para revisar, resumir e enviar as informações necessárias para ajudar a acelerar o processo de análise de riscos.

• Simplificação das comunicações com pacientes: A IA generativa pode gerar resumos de visita após a alta em formato de áudio no idioma nativo de um paciente, auxiliando médicos e clínicos na forma como transmitem informações vitais de saúde aos seus pacientes para garantir uma melhor compreensão dos detalhes de seu cuidado.

• Automação da extração de dados com precisão: Assistentes alimentados por IA generativa podem extrair automaticamente texto e imagens, incluindo códigos de barras de varejo, revisar a saída, fornecer suporte ao produto e autorizar devoluções. No setor farmacêutico, a IA generativa valida dados de imagem de embalagens, incluindo tamanho, cores, logotipo, instruções de uso, datas de validade e muito mais para garantir padrões de qualidade.

• Combate à lavagem de dinheiro: A plataforma de Automação Inteligente da Automation Anywhere permite que as organizações de serviços financeiros melhorem ainda mais a eficiência e a eficácia de seus programas de conformidade contra a lavagem de dinheiro (AML), integrando perfeitamente os resultados do produto de IA de AML do Google Cloud ao fluxo de trabalho de investigação e à geração de relatórios de atividades suspeitas.

"A parceria com o Google Cloud nos deu acesso a um ecossistema dos melhores modelos de aprendizado de máquina da categoria, como o MedLM, por exemplo, uma solução pré-construída que alivia a carga de médicos e profissionais de saúde ao automatizar resumos pós-visita, reduzindo o trabalho manual e o esgotamento", disse Adi Kuruganti, diretor de produtos da Automation Anywhere. "Esse é apenas um exemplo poderoso de como nossas soluções conjuntas e prontas para uso, específicas do setor, capacitam as pessoas a fazer o melhor trabalho possível, com o apoio da automação geradora baseada em IA em uma solução segura e responsável baseada em IA."

"Estamos satisfeitos com a parceria com a Automation Anywhere para levar novos recursos de IA generativa aos clientes", disse Ritika Suri, diretora de parcerias tecnológicas do Google Cloud. "Com os modelos Gemini, a Automation Anywhere pode aprimorar experiências em todos os setores, permitindo que as organizações otimizem e simplifiquem muitas tarefas demoradas."

A Automation Anywhere tem sido capaz de apoiar melhor as transformações dos processos de negócios das empresas e reduzir as cargas de trabalho manuais em até 40%, proporcionando, ao mesmo tempo, um retorno sobre o investimento nove vezes maior para os programas de automação. A Automation Success Platform está disponível para implantação por meio do Google Cloud Marketplace.

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é a líder em automação de processos com IA que coloca a IA para trabalhar em todas as organizações. A Automation Success Platform da empresa é alimentada por IA especializada, IA generativa e oferece descoberta de processos, RPA, orquestração de processos de ponta a ponta, processamento de documentos e análise, com uma abordagem que prioriza a segurança e a governança. A Automation Anywhere capacita organizações em todo o mundo a liberar ganhos de produtividade, impulsionar a inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios. A empresa é guiada por sua visão de alimentar o futuro do trabalho, liberando o potencial humano por meio da automação inteligente. Saiba mais em www.automationanywhere.com.

Automation Anywhere é uma marca comercial registrada/marca de serviço da Automation Anywhere, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2383572/Automation_Anywhere_Logo.jpg

FONTE Automation Anywhere