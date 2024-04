Automation Anywhere lleva la automatización de procesos impulsada por el modelo Gemini a cientos de empresas en Google Cloud para apoyar la transformación empresarial

Automation Anywhere integra ahora los modelos Gemini de Google Cloud con su plataforma de automatización impulsada por IA para potentes casos de uso multimodal que incluyen la suscripción de préstamos, las comunicaciones con pacientes hospitalizados, la lucha contra el blanqueo de capitales (AML por sus siglas en inglés) y más

LAS VEGAS, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, líder en automatización impulsada por IA, ha anunciado hoy una asociación ampliada con Google Cloud para aprovechar la potencia combinada de la IA generativa y sus propios modelos especializados de automatización de IA generativa con el fin de ofrecer a las empresas una solución potente para optimizar y transformar sus negocios. Automation Anywhere utiliza los modelos Gemini de Google Cloud y la plataforma Vertex AI para lanzar nuevas soluciones personalizables basadas en la inteligencia artificial generativa, lo que les permite a las empresas de diversos sectores generar valor rápidamente. Mientras que otros proveedores de automatización ejecutan su software local en una máquina virtual, Automation Anywhere cuenta con más de 300 clientes empresariales que ejecutan automatizaciones de procesos avanzados de forma nativa en Google Cloud, lo que les permite a los clientes poner en marcha la IA generativa para aumentar la productividad en todos los sistemas y procesos, así como el ahorro de costos.

Los innovadores modelos de automatización de IA generativa de Automation Anywhere se desarrollaron a partir de los principales modelos de lenguaje de gran tamaño y se entrenaron con metadatos anónimos de más de 150 millones de procesos de automatización en miles de aplicaciones empresariales líderes, y se espera que redefinan el futuro de la automatización de procesos empresariales. Estos modelos tienen un profundo conocimiento de cómo se realiza el trabajo a través de las aplicaciones empresariales y ofrecen a las empresas la capacidad de desarrollar y ejecutar procesos y flujos de trabajo complejos a través de las aplicaciones empresariales de forma automática, en primer lugar mediante la comprensión de la solicitud de trabajo a través del lenguaje natural, la conversión de las entradas del lenguaje natural en pasos y, luego, la creación dinámica de nuevos flujos de trabajo de procesos. Las empresas ahora tienen la capacidad de automatizar entre el 40 y el 80 por ciento de sus procesos y tareas.

Utilizando los modelos Gemini de Google Cloud y las capacidades avanzadas de Vertex AI, la plataforma de Automation Anywhere ahora puede integrar distintos tipos de información, desde textos hasta códigos, audios, imágenes y videos. Esto les permite a los empleados utilizar un lenguaje natural para solicitar automatizaciones en todos los sistemas, generar contenido personalizado, resumir documentos extensos y automatizar los flujos de trabajo sin salir de su aplicación preferida. Al aprovechar los modelos previamente entrenados de Google Foundation para incorporar grandes cantidades de datos, comprender contenidos, responder preguntas, producir resultados y transformarlos en comandos, Automation Anywhere puede impulsar la automatización a escala, acelerando la transformación empresarial en toda la compañía, impulsando la productividad y liberando tiempo valioso para que los empleados trabajen en prioridades más estratégicas.

La plataforma de Automation Anywhere se basa en años de trabajo de la IA y puede crear nuevo valor para los clientes mediante la creación de casos de uso de automatización multimodal:

Transformación de los procesos de suscripción: en préstamos comerciales y seguros, la IA generativa puede revisar secuencias de video, imágenes y textos de cientos de páginas de documentos, aprovechando el asistente impulsado por IA generativa para revisar, resumir y enviar la información necesaria en función de acelerar el proceso de suscripción.

en préstamos comerciales y seguros, la IA generativa puede revisar secuencias de video, imágenes y textos de cientos de páginas de documentos, aprovechando el asistente impulsado por IA generativa para revisar, resumir y enviar la información necesaria en función de acelerar el proceso de suscripción. Simplificación de las comunicaciones con los pacientes: la IA generativa puede generar resúmenes de alta posterior a la visita en formato de audio y en la lengua materna del paciente, lo que ayuda a médicos y clínicos a transmitir información sanitaria vital a sus pacientes para que comprendan mejor los detalles de su tratamiento.

la IA generativa puede generar resúmenes de alta posterior a la visita en formato de audio y en la lengua materna del paciente, lo que ayuda a médicos y clínicos a transmitir información sanitaria vital a sus pacientes para que comprendan mejor los detalles de su tratamiento. Automatización de la extracción de datos con precisión: los asistentes con tecnología de IA generativa pueden extraer textos e imágenes automáticamente, incluyendo los códigos de barras comerciales, revisar la salida, proporcionar ayuda para productos y autorizar devoluciones. En el sector farmacéutico, la IA generativa valida los datos de las imágenes de los envases, incluyendo el tamaño, los colores, el logotipo, las instrucciones de uso, las fechas de caducidad, etc., para garantizar los estándares de calidad.

los asistentes con tecnología de IA generativa pueden extraer textos e imágenes automáticamente, incluyendo los códigos de barras comerciales, revisar la salida, proporcionar ayuda para productos y autorizar devoluciones. En el sector farmacéutico, la IA generativa valida los datos de las imágenes de los envases, incluyendo el tamaño, los colores, el logotipo, las instrucciones de uso, las fechas de caducidad, etc., para garantizar los estándares de calidad. La lucha contra el blanqueo de capitales: la plataforma de automatización inteligente de Automation Anywhere les permite a las organizaciones de servicios financieros mejorar la eficiencia y la eficacia de sus programas de cumplimiento contra el blanqueo de capitales (AML), integrando sin problemas los resultados del producto AML AI de Google Cloud en el flujo de trabajo de investigación y la generación de informes de actividades sospechosas.

"Asociarnos con Google Cloud nos dio acceso a un ecosistema de los mejores modelos de aprendizaje automático de su clase, como MedLM por ejemplo, una solución preconstruida que alivia la carga de los médicos y profesionales de la salud mediante la automatización de los resúmenes después de la visita, reduciendo el trabajo manual y el agotamiento", dijo Adi Kuruganti, director de Producto de Automation Anywhere. "Este es solo un gran ejemplo de cómo nuestras soluciones conjuntas listas para usar y específicas del sector les permiten a las personas hacer su mejor trabajo con el apoyo de la automatización generativa impulsada por IA en una solución segura y responsable basada en IA".

"Nos complace asociarnos con Automation Anywhere para brindarles nuevas capacidades de IA generativa a los clientes", aseveró Ritika Suri, directora de Asociaciones Tecnológicas de Google Cloud. "Con los modelos Gemini, Automation Anywhere puede mejorar las experiencias en todas las industrias, permitiendo a las organizaciones agilizar y simplificar tareas que consumen mucho tiempo."

Automation Anywhere ha sido capaz de respaldar de mejor manera las transformaciones de los procesos comerciales de las empresas, reduciendo las cargas de trabajo manuales hasta en un 40 por ciento, a la vez que proporciona nueve veces el retorno de la inversión para los programas de automatización. La plataforma de éxito de automatización (Automation Success Platform) está disponible para implementarse a través de Google Cloud Marketplace.

