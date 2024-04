Automation Anywhere 為支援業務轉型，在 Google Cloud 上為數百家企業提供由 Gemini 模型驅動的流程自動化

Automation Anywhere 現將 Google Cloud 的 Gemini 模型與其 AI 驅動的自動化平台整合,應用於強大的多模態用例,包括貸款承銷、醫院病患溝通、反洗錢 (AML) 等

拉斯維加斯2024年4月11日 /美通社/ -- AI 驅動自動化領域的領先企業 Automation Anywhere 今天宣佈擴大與 Google Cloud 的合作夥伴關係,充分利用生成式 AI 和自身專業的生成式 AI 自動化模型的綜合力量,為企業提供優化和改造其業務的強大解決方案。Automation Anywhere 藉由 Google Cloud 的 Gemini 模型和 Vertex AI 平台,推出可自訂的全新生成式 AI 解決方案,為各行各業的企業快速釋放新價值。當其他自動化服務提供商還在虛擬機上運行其內部軟件時,Automation Anywhere 已有 300 多家企業客戶在 Google Cloud 上原生運行高階流程自動化,令客戶能夠充分應用生成式 AI,提高整個系統和流程的生產力並節省成本。

Automation Anywhere 業界首創的生成式 AI 自動化模型是在領先的大型語言模型基礎上開發的,使用來自數千個領先企業應用程式的超過 1.5 億個自動化流程匿名元數據進行訓練,有望重新定義業務流程自動化的未來。這些模型深刻理解企業應用中的工作是如何完成的,可幫助企業開發和自動運行企業應用程式中的複雜流程及工作流,首先透過自然語言理解工作需求,將自然語言輸入轉化為步驟,隨後動態形成新的流程工作流。企業現在有能力自動化其 40% 至 80% 的企業流程和任務。

Automation Anywhere 的平台利用 Google Cloud 的 Gemini 模型和 Vertex AI 的高階功能,現可整合從文字到程式碼、音訊、圖像和影片等不同類型的資訊。藉此,員工可以使用自然語言請求跨系統的自動化,生成個人化內容,匯總大量文檔,並自動化工作流,而無需離開其首選應用程式。Automation Anywhere 利用預先訓練好的 Google 基礎模型來獲取大量數據、理解內容、回答問題、生成輸出,並將其轉化為命令,從而大規模推動自動化,加快企業範圍內的業務轉型,提高生產力,並為員工騰出寶貴的時間來處理更具戰略性的優先事項。

Automation Anywhere 的平台建立在多年 AI 工作的基礎上,可透過建立多模態自動化用例為客戶創造新價值:

變革核保程序: 在商業借貸和保險領域,生成式 AI 可以審查數百頁文件中的影片片段、圖像和文字,利用生成式 AI 驅動的助手來審查、總結和提交必要資訊,幫助加快核保程序。

在商業借貸和保險領域,生成式 AI 可以審查數百頁文件中的影片片段、圖像和文字,利用生成式 AI 驅動的助手來審查、總結和提交必要資訊,幫助加快核保程序。 簡化病患溝通: 生成式 AI 可以用病患的母語生成音訊格式的診後總結,協助醫生和臨床醫師向病患傳遞重要的醫療保健訊息,確保病患更好地了解護理細節。

生成式 AI 可以用病患的母語生成音訊格式的診後總結,協助醫生和臨床醫師向病患傳遞重要的醫療保健訊息,確保病患更好地了解護理細節。 自動準確擷取數據 :生成式 AI 驅動的助手可自動提取文字和圖像(包括零售條碼)、審查輸出結果、提供產品支援並授權退貨。在製藥領域,生成式 AI 可驗證包裝圖像數據,包括尺寸、顏色、標誌、使用說明、有效期限等,以確保品質標準。

:生成式 AI 驅動的助手可自動提取文字和圖像(包括零售條碼)、審查輸出結果、提供產品支援並授權退貨。在製藥領域,生成式 AI 可驗證包裝圖像數據,包括尺寸、顏色、標誌、使用說明、有效期限等,以確保品質標準。 打擊洗錢:Automation Anywhere 的智能自動化平台進一步幫助金融服務機構提高反洗錢 (AML) 合規計劃的效率和有效性,將 Google Cloud 反洗錢 AI 產品的結果無縫整合到調查工作流和可疑活動報告的生成中。

「與 Google Cloud 的合作讓我們有機會接觸到一流的機械學習模型生態系統(例如 MedLM),這是一個預先構建的解決方案,透過自動化診後總結,減少手動操作和減輕工作疲勞,減輕了醫生和醫療保健專業人員的負擔,」Automation Anywhere 產品總監 Adi Kuruganti 表示,「這只是其中一個有力的實例,說明了我們聯合開發的開箱即用的行業特定解決方案如何在安全負責的基於 AI 的解決方案中,在生成式 AI 驅動的自動化支援下,讓人們能夠最出色地完成工作。」

「我們很高興能與 Automation Anywhere 合作,為客戶帶來全新的生成式 AI 功能,」Google Cloud 技術合作夥伴關係總監 Ritika Suri 表示,「藉助 Gemini 模型,Automation Anywhere 可以增強跨行業的體驗,令企業能夠精簡和簡化許多耗時的任務。」

Automation Anywhere 能夠更好地支援企業的業務流程轉型,減少多達 40% 的人工工作量,同時為自動化專案提供九倍的投資回報。Automation Success Platform 可透過 Google Cloud Marketplace 部署。

