A Automation Anywhere supera as metas do primeiro trimestre, alavancada por negociações baseadas em IA generativa e pela atração de mais parceiros

Mais de 65% das reservas novas e upgrades foram gerados por clientes de automação com IA

SAN JOSE, Califórnia, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Automation Anywhere, líder em soluções de automação com IA, anunciou um forte desempenho no primeiro trimestre. Os negócios de automação com IA generativa, juntamente com as parcerias com hiperescaladores, continuam a alimentar o crescimento da empresa. Pelo terceiro trimestre consecutivo, a empresa continua demonstrando lucratividade por meio de um crescimento de dois dígitos e melhores margens. A solução GenAI (inteligência artificial generativa) da Automation Anywhere oferece uma plataforma unificada com escalabilidade e flexibilidade incomparáveis, que foi validada por meio de vários reposicionamentos da concorrência no primeiro trimestre do ano fiscal.

"Nossa estratégia de focar em IA e atrair clientes de grandes empresas continua a gerar crescimento e motivação para nós", disse Mihir Shukla, fundador e CEO da Automation Anywhere. "Continuamos a expandir grandes negócios plurianuais de mais de um milhão de dólares, demonstrando que nossa plataforma de automação com IA está motivando os clientes a adotar nossa solução em escala para ajudar a transformar seus negócios. Nosso foco continua sendo manter a aceleração da adoção de nossa plataforma de automação com IA, oferecer suporte excepcional a clientes e parceiros e acelerar o crescimento por meio da execução meticulosa de nossa estratégia."

O modelo exclusivo de automação de processos com GenAI da Automation Anywhere e as soluções de IA introduzidas no ano passado estão permitindo que os clientes avancem nas transformações do fluxo de trabalho e ofereçam resultados tangíveis com mais rapidez. Antigamente, uma organização passava meses compreendendo os processos a serem automatizados, mas hoje ela é capaz de alimentar quantidades significativas de dados não estruturados no modelo de automação de processos com GenAI da Automation Anywhere, possibilitando que ela saiba onde otimizar os fluxos de trabalho rapidamente, muitas vezes em questão de semanas. A Automation Anywhere também oferece agora a capacidade de as empresas desenvolverem e implantarem suas próprias soluções de processo com IA, criadas a partir de seus próprios dados. Isso não apenas reduz o tempo necessário para que os clientes vejam os resultados, mas também aumenta exponencialmente esses resultados.

Principais destaques comerciais

Grandes negócios superiores a US$ 200.000 representaram um crescimento de mais de 100% em relação ao ano anterior.

representaram um crescimento de mais de 100% em relação ao ano anterior. Mais de 65% das reservas novas e vendas adicionais foram geradas por clientes de automação com IA.

65% das reservas novas e vendas adicionais foram geradas por clientes de automação com IA. As parcerias com canais hiperescaladores superaram as metas de reservas do primeiro trimestre, com destaque para Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure.

A empresa cresceu em todas as principais regiões e quase todos os clientes já migraram totalmente para sua mais recente plataforma de automação com IA, permitindo que eles aproveitem os benefícios das ofertas de automação com GenAI.

"A incorporação da GenAI às plataformas de automação permite simplificar as habilidades de desenvolvimento necessárias para o aproveitamento da GenAI, otimizar fluxos de trabalho complexos e aumentar significativamente a produtividade, interrompendo o fluxo de trabalho e a forma como ele é realizado", comentou Maureen Fleming, vice-presidente do programa de IA e automação da IDC. "Com uma nova interface altamente contextual para realizar o trabalho, a GenAI, juntamente com ações automatizadas, simplifica a realização de tarefas - e o trabalho fluirá cada vez mais para nós, em vez de ficarmos pulando de aplicativo em aplicativo para fazer nosso trabalho."

Destaques da Divulgação do Primeiro Trimestre

A Automation Anywhere expandiu sua parceria com o Google Cloud para permitir novas soluções personalizáveis com GenAI que geram valor para empresas em todos os setores. Aproveitando os modelos Gemini do Google Cloud e a plataforma Vertex AI, a Automation Anywhere promove a automação em escala, acelerando a transformação dos negócios, aumentando a produtividade e liberando o tempo dos funcionários para o trabalho estratégico. Essas soluções GenAI estão melhorando as operações de mais de 300 clientes corporativos que executam automatizações avançadas de processos de forma nativa no Google Cloud.

A Petrobras economizou US $120 milhões em apenas três semanas. Com capacidade para trabalhar com dados de documentos não estruturados e criar automações usando linguagem natural, a Petrobras aproveitou o Automation Co-Pilot for Business Users em seu departamento tributário para solucionar possíveis imprecisões nas declarações de impostos, ao mesmo tempo em que cumpre as regras e regulamentações abrangentes e complexas. Ao automatizar seu sistema e processo de declaração de impostos, foi possível declarar os impostos em três dias sem exigir que os funcionários trabalhassem nos fins de semana durante a temporada de impostos, pela primeira vez em 15 anos.

milhões em apenas três semanas. Com capacidade para trabalhar com dados de documentos não estruturados e criar automações usando linguagem natural, a Petrobras aproveitou o Automation Co-Pilot for Business Users em seu departamento tributário para solucionar possíveis imprecisões nas declarações de impostos, ao mesmo tempo em que cumpre as regras e regulamentações abrangentes e complexas. Ao automatizar seu sistema e processo de declaração de impostos, foi possível declarar os impostos em três dias sem exigir que os funcionários trabalhassem nos fins de semana durante a temporada de impostos, pela primeira vez em 15 anos. A empresa uniu forças com a Alorica, líder global de soluções de experiência do cliente de última geração, para aprimorar as experiências do cliente e fornecer soluções de automação personalizadas.

A Automation Anywhere recebeu recentemente vários prêmios que reconhecem a liderança e a excelência da empresa. Entre eles estão o Great Places to Work Award 2024, o Gold Stevie® Awards for Achievement in Customer Service Automation, o Customer Service Training Team of the Year, o Silver Stevie® Award na categoria Customer Service Department of the Year, o Excellence in Customer Service 2024, concedido pelo Business Intelligence Group, e o prêmio CIO 100 2024.

O primeiro trimestre da Automation Anywhere terminou em 30 de abril de 2024. Como é uma empresa privada, a Automation Anywhere não divulga informações financeiras detalhadas.

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em automação de processos com IA que coloca a inteligência artificial para trabalhar em todas as organizações. A Automation Success Platform da empresa é alimentada por IA especializada, IA generativa e oferece descoberta de processos, RPA, orquestração de processos de ponta a ponta, processamento de documentos e análise, com uma abordagem que prioriza a segurança e a governança. A Automation Anywhere capacita organizações em todo o mundo a gerar ganhos de produtividade, promover a inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios. A empresa é guiada por sua visão de alimentar o futuro do trabalho, liberando o potencial humano por meio da automação com IA. Saiba mais em www.automationanywhere.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/541440/Automation_Anywhere_Logo.jpg

FONTE Automation Anywhere, Inc.