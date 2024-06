- Automation Anywhere supera los objetivos del primer trimestre, impulsado por acuerdos basados en inteligencia artificial generativa y una mayor atracción de socios

Más del 65 por ciento de las reservas nuevas y de ventas adicionales fueron impulsadas por clientes de automatización impulsada por IA.

SAN JOSE, Calif., 6 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , líder en soluciones de automatización impulsadas por IA, anunció un sólido desempeño en el primer trimestre. Los acuerdos de automatización impulsada por IA generativa junto con asociaciones de hiperescaladores continúan impulsando a la empresa. Por tercer trimestre consecutivo, la compañía continúa demostrando rentabilidad a través de un crecimiento de dos dígitos y mejores márgenes. La solución GenAI de Automation Anywhere ofrece una plataforma unificada con escalabilidad y flexibilidad inigualables, que fue validada a través de múltiples desplazamientos competitivos en el primer trimestre del año fiscal.

"Nuestra estrategia de centrarnos en la IA y atraer grandes clientes empresariales continúa generando crecimiento e impulso para nosotros", afirmó Mihir Shukla, fundador y consejero delegado de Automation Anywhere. "Continuamos expandiéndonos en grandes acuerdos de varios años por más de un millón de dólares, lo que demuestra que nuestra plataforma de automatización impulsada por IA está motivando a los clientes a adoptar nuestra solución a escala para ayudar a transformar sus negocios. Nuestro enfoque sigue siendo continuar acelerando la adopción de nuestra plataforma de automatización impulsada por IA, brindar soporte excepcionalmente bien a clientes y socios y acelerar el crecimiento a través de la ejecución meticulosa de nuestra estrategia".

El exclusivo modelo de automatización de procesos GenAI de Automation Anywhere y las soluciones de IA introducidas durante el año pasado están permitiendo a los clientes avanzar en las transformaciones del flujo de trabajo y proporcionar resultados tangibles más rápidos. Anteriormente, una organización pasaría meses comprendiendo los procesos para automatizar, pero hoy es capaz de introducir cantidades significativas de datos no estructurados en el modelo de automatización de procesos GenAI de Automation Anywhere, lo que le permite aprender dónde optimizar los flujos de trabajo rápidamente, a menudo en cuestión de semanas. Automation Anywhere ahora también ofrece a las empresas la capacidad de desarrollar e implementar sus propias soluciones de IA de procesos construidas a partir de sus propios datos. Esto no sólo reduce el tiempo que tardan los clientes en ver los resultados, sino que también aumenta exponencialmente los resultados para los clientes.

Aspectos destacados clave del negocio

Los grandes acuerdos que superaron los 200.000 dólares representaron un crecimiento de más del 100 por ciento año tras año.

Las asociaciones de canales de Hyperscaler superaron los objetivos de reservas del primer trimestre, destacados por Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure.

La compañía experimentó un crecimiento en todas las regiones clave y casi todos los clientes ahora han migrado completamente a su última plataforma de automatización impulsada por IA, lo que les permite aprovechar los beneficios de las ofertas de automatización impulsadas por GenAI.

"Integrar GenAI en plataformas de automatización simplifica las habilidades de desarrollo necesarias para aprovechar GenAI, optimiza flujos de trabajo complejos y mejora significativamente la productividad al interrumpir el flujo de trabajo y la forma en que se completa", comentó Maureen Fleming, vicepresidenta del programa de automatización e IA de IDC. "Con una nueva interfaz altamente contextual para realizar el trabajo, GenAI, junto con acciones automatizadas, simplifica la finalización de las tareas, y el trabajo fluirá cada vez más hacia nosotros en lugar de saltar de una aplicación a otra para hacer nuestro trabajo".

Aspectos destacados de los anuncios del primer trimestre

Automation Anywhere amplió su asociación con Google Cloud para permitir nuevas soluciones personalizables impulsadas por GenAI que liberan valor para empresas de todos los sectores. Al aprovechar los modelos Gemini de Google Cloud y la plataforma Vertex AI, Automation Anywhere impulsa la automatización a escala, acelera la transformación empresarial, aumenta la productividad y libera tiempo de los empleados para el trabajo estratégico. Estas soluciones GenAI están mejorando las operaciones de más de 300 clientes empresariales que ejecutan automatizaciones de procesos avanzadas de forma nativa en Google Cloud.

Petrobras ahorró 120 millones de dólares en solo tres semanas. Con la capacidad de trabajar con datos de documentos no estructurados y crear automatizaciones utilizando lenguaje natural, Petrobras aprovechó Automation Co-Pilot for Business Users dentro de su departamento de impuestos para resolver posibles imprecisiones en las declaraciones de impuestos y al mismo tiempo cumplir con las extensas y complejas reglas y regulaciones. Al automatizar su sistema y proceso de declaración de impuestos, esto dio como resultado la capacidad de presentar impuestos en un plazo de tres días sin necesidad de que los empleados trabajaran los fines de semana durante la temporada de impuestos por primera vez en 15 años.

La empresa unió fuerzas con Alorica, líder mundial en soluciones de experiencia del cliente de próxima generación, para mejorar las experiencias de los clientes y proporcionar soluciones de automatización personalizadas.

Automation Anywhere recibió recientemente varios premios que reconocen el liderazgo y la excelencia de la empresa. Estos incluyeron un premio Great Places to Work 2024, premios Gold Stevie® por logros en automatización del servicio al cliente, Equipo de capacitación de servicio al cliente del año, un premio Silver Stevie® en la categoría Departamento de servicio al cliente del año, Excelencia en servicio al cliente 2024 premio del Business Intelligence Group, y el premio 2024 CIO 100.

El primer trimestre de Automation Anywhere finalizó el 30 de abril de 2024. Como empresa privada, Automation Anywhere no divulga información financiera detallada.

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es líder en automatización de procesos impulsada por IA que pone la IA a trabajar en todas las organizaciones. La plataforma Automation Success Platform de la compañía está impulsada con IA especializada, IA generativa y ofrece descubrimiento de procesos, RPA, orquestación de procesos de extremo a extremo, procesamiento de documentos y análisis, con un enfoque que prioriza la seguridad y la gobernanza. Automation Anywhere permite a las organizaciones de todo el mundo generar ganancias de productividad, impulsar la innovación, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento empresarial. La empresa se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo liberando el potencial humano a través de la automatización impulsada por la IA. Obtenga más información en www.automationanywhere.com