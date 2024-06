Automation Anywhere 第一季超越目標，生成式人工智能主導交易推動並擴大合作夥伴牽引力

人工智能驅動自動化的客戶推動超過 65% 新預訂和追加訂單

美國加州聖何西2024年6月6日 /美通社/ -- Automation Anywhere 是人工智能驅動自動化解決方案的先驅,今天宣佈第一季度表現強勁。生成式人工智能驅動自動化交易和超擴展器合作夥伴關係,繼續成為該公司的動力。該公司連續第三季度繼續透過雙位數增長和提升利潤率,展現盈利能力。Automation Anywhere 的 GenAI 解決方案提供具備無可匹敵可擴展及靈活度的統一平台,該平台在本財政年度第一季已透過多個競爭性置換完成驗證。

Automation Anywhere 創辦人兼行政總裁 Mihir Shukla 表示:「我們專注人工智能和吸引大企業客戶的策略,繼續為我們帶來成長和動力。我們繼續擴展超過一百萬美元的大型兼多年交易,這證明我們的人工智能驅動自動化平台正在推動客戶大規模採用我們的解決方案,從而協助他們的業務轉型。我們的重點仍然是繼續加速我們人工智能驅動自動化平台的採用,非常周到地支援客戶和合作夥伴,並透過周全執行的策略加速成長。」

Automation Anywhere 的獨家 GenAI 流程自動化模型,以及過去一年推出的人工智能解決方案,均協助客戶促進工作流程轉型,並提供更快兼實在的成果。過去,客戶需要花數個月的時間來了解和自動化流程。可是,現在客戶可以輸入大量非結構數據至 Automation Anywhere 的 GenAI 流程自動化模型,而可以於數週內迅速學習如何改善工作流程。Automation Anywhere 現在也給予客戶公司開發和部署的能力,客戶可以根據他們自己的資料,建立自己專屬的流程人工智慧解決方案。這不僅縮短客戶看到結果的所需時間,而且還可以大幅提升客戶的成果。

業務重點

超過 200,000 美元的大型交易,按年增長超過 100%。

超過 65% 新訂單和追加訂單,來自人工智能驅動自動化的客戶。

超大規模渠道合作夥伴關係(特別是 Amazon Web Services、Google Cloud 和 Microsoft Azure)的表現,遠超第一季預訂目標。

該公司在所有重點區域均錄得增長,差不多所有客戶現在都已完全遷移至最新人工智能驅動自動化平台,以便客戶實現 GenAI 驅動自動化服務的好處。

IDC 人工智能和自動化計劃副總裁 Maureen Fleming 表示:「我們在自動化平台嵌入 GenAI 至後,簡化利用 GenAI 好處所需的開發技能、盡量改善複雜的工作流程,並透過介入工作流程和完成方法來顯著提升生產力。GenAI 採用全新高度上下文相關介面來執行工作,與自動化操作相結合,簡化任務完成。工作將越來越配合我們,而並非我們轉換應用程式來完成工作。」

第一季公告摘要

Automation Anywhere已擴大與 Google Cloud 的合作夥伴關係,從而啟用全新 GenAI 驅動可定制的解決方案。這些解決方案可為各行各業企業,釋放潛在價值。Automation Anywhere 利用 Google Cloud 的 Gemini 模型和 Vertex 人工智能平台,推動大規模自動化、加速業務轉型、提高生產力,並縮短員工的工作時間,而為策略工作投入更多時間。這些 GenAI 解決方案在 Google Cloud 雲端中運行進階流程自動化,而正在改善 300 多間企業客戶的營運。

僅於三週內,Petrobras 節省 1.2 億美元。Petrobras 可以處理非結構化文件資料,並利用自然語言建立自動化功能。它利用稅務部門內的 Automation Co-Pilot for Business Users 來解決潛在報稅錯誤,同時遵守廣泛兼複雜的規則和法規。員工可以透過自動化報稅系統和流程,三天內完成報稅。員工更是首次 15 年來,毋需在報稅期間週末回到公司工作。

該公司攜手新一代客戶體驗解決方案的全球領袖 Alorica,提升客戶體驗和提供度身訂造的自動化解決方案。

Automation Anywhere 最近榮獲多個獎項,表揚本公司的領導能力和卓越工作。這些獎項包括 2024 年度最佳工作場所獎、Stevie® 客戶服務自動化成就金獎、Stevie® 年度最佳客戶服務培訓團隊金獎、Stevie® 年度客戶服務部門類別銀獎、Business Intelligence Group 頒發的 2024 年卓越客戶服務獎,以及 2024 CIO 100 獎。

Automation Anywhere 的第一季度截至 2024 年 4 月 30 日。Automation Anywhere 是一間私人公司,並未披露詳細財務資料。

關於 Automation Anywhere

Automation Anywhere 是人工智能驅動流程自動化領域的領導者,促進多個組織普及人工智能運用。本公司的 Automation Success Platform 是專業人工智能和生成式人工智能驅動,採用安全和治理優先的方法,提供流程探索、RPA、端到端流程協調、文件處理和分析功能。Automation Anywhere 協助全球企業提升生產力、推動創新、改善客戶服務,以及加速業務成長。本公司的願景是透過人工智能驅動自動化流程,充份發揮人類潛能,推動未來工作。如欲了解更多資料,請瀏覽 www.automationanywhere.com

SOURCE Automation Anywhere, Inc.