VILNIUS, Lituânia, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A BingX Charity, o braço humanitário da bolsa de criptomoedas BingX, compartilhou uma análise abrangente de sua parceria com a Whale and Dolphin Conservation (WDC) Concentrou-se na promoção do bem-estar da vida marinha, especialmente das baleias e dos golfinhos, através de campanhas e iniciativas estratégicas. Esta parceria começou em 2023 como parte do compromisso da BingX com a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social, alinhando os valores de inovação e proteção em todos os setores.

A BingX Charity e a WDC celebram conquistas na conservação marinha

Em 2023, a campanha "Don'tGototheShow" da WDC direcionou os turistas do Reino Unido para aumentar a conscientização sobre as questões éticas das atrações de baleias e golfinhos em cativeiro. Ao envolver os viajantes no Aeroporto de Bristol e gerar 2 milhões de impressões nas redes sociais, a WDC aumentou significativamente a sensibilização do público. A organização também lançou uma campanha contra a TUI, a maior empresa de viagens da Europa, instando-a a parar de promover atrações em cativeiro através de protestos pacíficos na Alemanha. Além disso, a WDC fez parceria com ONGs nas Caraíbas e no México para abordar experiências de natação com golfinhos, destacando preocupações éticas e ambientais ao realizar testes de qualidade da água em instalações em cativeiro. A WDC continua a trabalhar com agências de viagens e empresas de cruzeiros para eliminar tais ofertas, promovendo o turismo responsável.

Olhando para o futuro, a WDC está a desenvolver as suas estratégias para proteger eficazmente as baleias e os golfinhos num mundo em rápida mudança, investindo em novos talentos e estabelecendo objectivos ambiciosos a dez anos e planos a três anos. As futuras campanhas centrar-se-ão em três áreas principais: Baleias e Golfinhos são Importantes, Mares Seguros e Caça e Cativeiro. A WDC abordará ameaças críticas, como capturas acessórias, colisões com navios, poluição marinha e perturbações causadas por projetos offshore. Também promoverá o reconhecimento das baleias e dos golfinhos como espécies sensíveis e culturais e envolverá o público através da educação e da ciência cidadã. Além disso, a WDC continuará os seus esforços para acabar com a caça comercial de baleias, desafiar o cativeiro e promover a reabilitação e a libertação em santuários.

Refletindo sobre a parceria, a porta-voz da BingX, Vivien Lin, expressou sua admiração pelo trabalho impactante da WDC. "Estamos realmente impressionados e inspirados pelos resultados extraordinários que a WDC alcançou em tão pouco tempo. Seu compromisso inabalável com a conservação marinha é ao mesmo tempo inspirador e humilhante, e nós da BingX estamos orgulhosos de fazer parte desta importante causa. Apoiar a WDC} não apenas se alinha com nossos valores, mas também ressalta nossa crença em usar nossa plataforma para impulsionar mudanças positivas. Juntos, estamos avançando na proteção de baleias e golfinhos, garantindo sua proteção e bem-estar para as gerações futuras."

Lin também reconheceu que tanto a WDC quanto a BingX compartilham uma visão de longo prazo de fazer a diferença e que cada uma se esforça para ultrapassar os limites em seus respectivos setores. "O caminho para criar um impacto real e duradouro não é fácil, e é um caminho com o qual tanto a WDC quanto a BingX estão totalmente comprometidas. Seja defendendo os direitos e a proteção da vida marinha ou reestruturando a indústria de blockchain, reconhecemos que é necessária uma mudança significativa. Na BingX, continuaremos a perseguir a nossa missão de inovação, transparência e responsabilidade social, ao mesmo tempo que capacitamos os nossos usuários para fazerem parte de um futuro melhor. Ao trabalharmos em conjunto com a WDC, reafirmamos a nossa dedicação em tornar o mundo um lugar melhor, não apenas através dos nossos serviços, mas também através de iniciativas que apoiam o bem-estar ambiental e social", concluiu Lin.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo spot, derivativos, copy trading e gestão de ativos; tudo projetado para as novas necessidades de nossos usuários, desde iniciantes até profissionais. A BingX está comprometida em fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários por meio de ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação.

Em 2024, o BingX tornou-se um orgulhoso parceiro principal do Chelsea FC, marcando a sua estreia no mundo dos desportos.

Para necessidades de imprensa, entre em contato com [email protected]

Para mais informações, visite www.bingx.com/pt-br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2516526/image_5011679_35211083.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2516526/image_5011679_35211083.jpg

FONTE BingX