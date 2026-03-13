CIDADE DO PANAMÁ, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges globais de criptomoedas e empresa de Web3 com foco em IA, anunciou o lançamento do recurso Apelação Rápida no P2P, que oferece uma resolução significativamente mais ágil para disputas em negociações P2P, em apenas 15 minutos.

BingX lança Recurso de Apelação Rápida no P2P para Resolução de Disputas em Menos Tempo (PRNewsfoto/BingX)

O novo recurso foi desenvolvido para atender à necessidade de resoluções rápidas e eficientes em negociações P2P. A Apelação Rápida P2P simplifica o tratamento de casos relacionados a pagamentos, incluindo liberação de ativos e confirmação de pagamento, mantendo ao mesmo tempo os padrões e procedimentos de segurança da plataforma. Ao reduzir o tempo de processamento de 2 horas para 15 minutos, a BingX aumenta a eficiência e eleva a experiência geral de negociação P2P tanto para traders quanto para comerciantes.

"Na BingX, estamos comprometidos em criar uma plataforma simples, segura e ágil para todos os traders", comentou Vivien Lin, Chief Product Officer at BingX. "A introdução do recurso de Apelação Rápida para negociações P2P representa um passo importante para oferecer uma experiência otimizada à nossa comunidade, com um processo mais simples, maior segurança para traders e comerciantes e uma abordagem de resolução mais responsiva."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange líder em criptomoedas e empresa de Web3 com foco em IA, atendendo mais de 40 milhões de usuários em todo o mundo. Classificada entre as cinco maiores exchanges globais de derivativos cripto e pioneira em copy trading, a BingX atende às necessidades em constante evolução de usuários de todos os níveis de experiência.

Impulsionada por um portfólio abrangente de produtos e serviços com tecnologia de IA — incluindo futuros, spot, copy trading e soluções TradFi — a BingX oferece ferramentas inovadoras projetadas para aumentar desempenho, confiança e eficiência.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e se tornou a primeira exchange cripto parceira oficial da Scuderia Ferrari HP em 2026.

Para mais informações, visite: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889924/BingX_Introduces_P2P_Expedited_Appeal_Faster_Dispute_Resolution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5778842/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX