BingX lança suíte de Copy Trading, desenvolvida para fortalecer transparência e controle do usuário

CIDADE DO PANAMÁ, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e empresa Web3-AI, destacou hoje sua suíte de Copy Trading, reforçando a transparência, o controle e a confiança oferecidos pela solução ao interagir com os mercados de ativos digitais na plataforma.

Como a primeira exchange a oferecer copy trading em cripto, a suíte de Copy Trading da BingX conquistou adoção global consistente e reputação por sua confiabilidade de execução, superando 1,3 bilhão de ordens executadas, US$ 580 bilhões em volume acumulado de negociação e contando com 400 mil traders de elite.

A BingX continuou evoluindo sua oferta de Copy Trading por meio de recursos focados em acessibilidade, usabilidade e transparência, incluindo:

Suporte a ativos TradFi: Os usuários agora podem acessar oportunidades de copy trading em uma gama mais ampla de ativos, conectando instrumentos de finanças tradicionais aos mercados cripto e possibilitando estratégias de portfólio diversificadas dentro de um único ambiente.

Os usuários agora podem acessar oportunidades de copy trading em uma gama mais ampla de ativos, conectando instrumentos de finanças tradicionais aos mercados cripto e possibilitando estratégias de portfólio diversificadas dentro de um único ambiente. Integração com IA da BingX: A BingX integra inteligência artificial ao seu Pro Trader Recommender, ajudando usuários a identificar traders com base em métricas de desempenho, perfis de risco e consistência de estratégia — e não apenas popularidade.

A BingX integra inteligência artificial ao seu Pro Trader Recommender, ajudando usuários a identificar traders com base em métricas de desempenho, perfis de risco e consistência de estratégia — e não apenas popularidade. Copy Trading Plaza: Um hub centralizado onde os usuários podem explorar rankings de traders, dados históricos de performance e detalhes de estratégia, permitindo decisões mais informadas antes de comprometer capital.

Um hub centralizado onde os usuários podem explorar rankings de traders, dados históricos de performance e detalhes de estratégia, permitindo decisões mais informadas antes de comprometer capital. Execução com Slippage Zero Garantido: A BingX oferece proteção contra slippage em operações de copy trading, garantindo execução consistente mesmo em cenários de alta participação, incluindo grupos com mais de 1.000 copiadores.

A BingX oferece proteção contra slippage em operações de copy trading, garantindo execução consistente mesmo em cenários de alta participação, incluindo grupos com mais de 1.000 copiadores. Subcontas dedicadas: Permitem que os usuários separem operações de copy trading das negociações manuais, proporcionando gestão de portfólio mais clara e maior controle de risco.

"O Copy Trading foi desenvolvido para tornar estratégias profissionais mais acessíveis, sem sacrificar transparência ou controle do usuário", afirmou Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX. "Ao oferecer visibilidade clara sobre desempenho de traders, execução e configurações de risco, buscamos tornar o Copy Trading uma forma prática e estruturada para investidores de varejo participarem do mercado."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange global de criptomoedas e empresa Web3-AI que atende mais de 40 milhões de usuários em todo o mundo. Classificada entre as cinco maiores exchanges globais de derivativos cripto e pioneira em copy trading, a BingX atende às necessidades de usuários de todos os níveis de experiência.

Com uma ampla suíte de produtos e serviços impulsionados por inteligência artificial — incluindo futuros, spot, copy trading e ofertas TradFi — a BingX oferece ferramentas inovadoras projetadas para aumentar desempenho, confiança e eficiência dos traders.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e tornou-se a primeira exchange cripto oficial parceira da Scuderia Ferrari HP em 2026.

Para mais informações, visite: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926333/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5836858/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX