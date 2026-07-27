A BitMine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas reservas de ETH atingiram 5,79 milhões de tokens e que o valor total de suas reservas em criptomoedas e em caixa soma US$ 11,8 bilhões.

Em 26 de julho de 2026, às 19h (horário do leste dos EUA; 20h, horário de Brasília), as participações da empresa em criptomoedas eram compostas por 5.787.414 ETH, a US$ 1.948 por ETH (segundo a Coinbase NASDAQ: COIN), 208 Bitcoins (BTC), participação de US$ 180 milhões na Beast Industries, e uma participação de US$ 61 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("projetos ambiciosos") e um total de caixa e títulos negociáveis de US$ 268 milhões. As reservas de ETH da BitMine representam 4,8% da oferta total de ETH, que é de 120,7 milhões de ETH.

"A BitMine recomprou 6,1 milhões de ações ordinárias na última semana, um aumento em comparação com os 5,5 milhões comprados na semana anterior. Aumentamos nossa recompra de ações, pois vemos a crescente relação ETH/BTC, apesar das probabilidades cada vez menores de aprovação da Lei Clarity em 2026, como um sinal de que os preços das criptomoedas estão se fortalecendo. De fato, essa proporção está agora em seu nível mais alto em três meses, em 0,3000, o que acreditamos ser um bom presságio para o fortalecimento futuro dos preços do ETH", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

"Os preços do ETH estão atingindo o valor máximo das últimas 10 semanas. Como muitos estrategistas técnicos destacaram, acreditamos que os próximos níveis-chave a serem superados são US$ 2.000 e US$ 2.500 para o ETH. Nosso consultor, Tom DeMark, da DeMark Analytics, vê esses níveis como metas de curto prazo, caso a comparação do ETH com o S&P 500 após outubro de 1987 continue válida", continuou ele.

"Com mais de 11 milhões de ações ordinárias recompradas, a BitMine realizou a maior recompra de ações ordinárias já registrada para qualquer tesouraria de ativos digitais em ETH ou Bitcoin", afirmou L Desde 1º de julho de 2026, a empresa recomprou 11,6 milhões de ações ordinárias no âmbito do programa de recompra de ações previamente autorizado no valor de US$ 4 bilhões.

"Na última semana, adquirimos 9.946 ETH. A Bitmine compra ETH todas as semanas desde o início da Estratégia de Tesouraria ETH em 30 de junho de 2025", afirmou Lee.

No dia 16 de julho de 2026, a Bitmine publicou a mais recente mensagem do presidente (link disponível aqui) referente ao mês de julho de 2026. O título da mensagem é "ETH é a cura para o Vale da Estranheza da Riqueza".

No início de 2026, a Bitmine lançou a MAVAN (Made in American Validator Network), sua plataforma de staking de nível institucional. Embora tenha sido originalmente desenvolvido para dar suporte ao tesouro Ethereum da Bitmine, o MAVAN pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking da categoria. Parte dos ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 26 de julho de 2026, o total de ETH em staking na Bitmine era de 4.917.189 (US$ 9,6 bilhões, a um preço de US$ 1.948 por ETH). "A Bitmine aplicou mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada pelo staking de ETH é de US$ 299 milhões em uma base anualizada (usando um rendimento de BMNR de 2,65% em 7 dias)", afirmou Lee.

"A projeção atual é de que as receitas anuais provenientes de staking cheguem a US$ 254 milhões. E esses 4,9 milhões de ETH representam 85% dos 5,79 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 2,65% (anualizado) em 7 dias", continuou Lee.

As reservas de criptomoedas da Bitmine são a maior tesouraria de Ethereum e a segunda maior tesouraria global, atrás apenas da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que supostamente detém 843.775 BTC, avaliados em cerca de US$ 59 bilhões. A BitMine continua sendo a maior detentora de reservas de ETH do mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação negociou um volume médio diário de US$ 597 milhões (média de cinco dias em 24 de julho de 2026), ocupando a 171ª posição nos EUA, atrás da Hewlett Packard Enterprise (170ª posição) e à frente da HCA Healthcare (172ª posição), entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e pesquisa da Fundstrat).

A administração da Bitmine acredita que a lei Genius e o projeto Crypto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") serão tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971, que pôs fim ao sistema de Bretton Woods e ao padrão-ouro do dólar americano. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs do mercado de ações e as infraestruturas financeiras e de pagamento que conhecemos hoje. Esses investimentos se mostraram superiores ao ouro.

A mensagem do presidente está disponível aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação dos resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser encontradas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para ficar a par das novidades, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de tesouraria Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais voltada para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada pela filosofia da "alquimia dos 5%", a empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva, alavancando atividades nativas do protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A empresa lançou a MAVAN (Made-in-America Validator Network), uma infraestrutura de staking dedicada aos ativos da BitMine, em 2026.

Para obter mais detalhes, siga a empresa no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas", conforme o significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). As declarações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam puramente históricas são declarações prospectivas, envolvendo riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projeta", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões semelhantes. Este documento contém declarações prospectivas. Essas declarações são referentes a: (i) os objetivos da Empresa em relação à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa "Alquimia de 5%" e a declaração de que a Bitmine está a 96% de alcançar esse objetivo; (ii) a estratégia de acumulação de ativos digitais e as operações de staking da Empresa, incluindo a informação de que a Bitmine possui 4.917.189 ETH em staking, o que representa US$ 9,6 bilhões, além de recompensas anuais projetadas de staking de ETH de aproximadamente US$ 299 milhões (quando todo o ETH da Bitmine estiver em staking pela MAVAN e seus parceiros) e receitas anuais projetadas de staking de aproximadamente US$ 254 milhões; e (iii) a expansão pretendida da MAVAN para atender a investidores institucionais e custodiantes. Parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking da categoria; (iv) o compromisso contínuo da Empresa em adquirir ETH semanalmente por meio de sua estratégia de tesouraria de ETH; (v) a crença da administração de que a lei GENIUS e o projeto Crypto da SEC são tão transformadores para os serviços financeiros quanto a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971, que encerrou o sistema de Bretton Woods e o padrão-ouro do dólar; (vi) expectativas em relação ao programa de recompra de ações no valor de US$ 4 bilhões e seu valor agregado para os acionistas, incluindo declarações de que a Bitmine executou a maior recompra de ações ordinárias de todos os tempos para qualquer tesouraria de ativos digitais de ETH ou Bitcoin; (vii) declarações sobre os níveis de preço esperados para o ETH e suas metas. Técnicas, incluindo a expectativa de que os próximos níveis-chave a serem ultrapassados sejam US$ 2.000 e US$ 2.500 para o ETH; (viii) declarações sobre o investimento da companhia na Eightco Holdings como uma forma de exposição indireta à OpenAI; (ix) a crença de que a relação ETH/BTC está em sua maior alta em três meses e a expectativa de que isso seja um bom presságio para o fortalecimento futuro dos preços do ETH; e (x) o crescimento e o avanço futuros da estratégia de tesouraria Ethereum da Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar diversos fatores, incluindo: Entre os riscos, estão: a capacidade da Bitmine de acompanhar as novas tecnologias e as mudanças nas necessidades do mercado; a capacidade da empresa de financiar seus negócios atuais, as operações de tesouraria do Ethereum, as atividades de recompra de ações e os negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; as condições de mercado que afetam o preço de negociação de suas ações ordinárias e preferenciais da série A; os desenvolvimentos regulatórios que afetam os ativos digitais, incluindo a promulgação e a implementação final da lei GENIUS e outras legislações pendentes e iniciativas da SEC; a volatilidade e a imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, a confiabilidade e a segurança de suas operações de staking; os riscos relacionados aos sistemas de IA e seu impacto nos mercados de criptomoedas; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados e o desempenho futuros reais podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão além do controle da Bitmine, incluindo aquelas estabelecidas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K, arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, bem como em todos os outros documentos arquivados na SEC, conforme alterados ou atualizados periodicamente. Cópias dos documentos da Bitmine arquivados na SEC estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. A BitMine não assume qualquer obrigação de atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.