Bitmine Immersion Technologies (BMNR) divulga a mensagem do presidente de julho: "O ETH é a cura para o 'Vale Inquietante da Riqueza'"

A Bitmine detém 4,8% do total de 120,7 milhões de moedas ETH

A Bitmine já percorreu 96% do caminho para a "Alquimia dos 5%" em apenas 12 meses

A Bitmine foi incluída no Índice Russell 1000 de grandes capitalizações em 26 de junho de 2026

As ações preferenciais da Série A da Bitmine são negociadas na NYSE sob o símbolo BMNP

A Bitmine continua contando com o apoio de um grupo de investidores institucionais de primeira linha, incluindo Cathie Wood, da ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e o investidor individual Thomas "Tom" Lee, para apoiar o objetivo da Bitmine de adquirir 5% do ETH

NORWALK, Connecticut, 18 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) A Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" ou a "Empresa"), uma empresa da rede Bitcoin e Ethereum com foco na acumulação de criptomoedas para investimento de longo prazo, anunciou hoje a divulgação da Mensagem do Presidente de julho, intitulada "O ETH é a cura para o 'Vale Inquietante da Riqueza'".

O Vale Inquietante O “Vale Inquietante da Riqueza”

Esta mensagem do presidente explica a convicção da empresa de que o Ethereum é uma interface essencial para proteger os seres humanos das implicações decorrentes do aumento da capacidade da IA e da sua consequente influência econômica cada vez maior:

O "Vale Inquietante da Riqueza" é a noção de que os seres humanos acabarão por se sentir incomodados com o crescente poder econômico e social de uma economia cada vez mais impulsionada pela IA agêntica e, em breve, pela interação entre máquinas.





Trata-se de uma versão do ensaio "Uncanny Valley", publicado em 1970 pelo roboticista japonês Masahiro Mori. Sua hipótese descreve a sensação inquietante que as pessoas costumam ter quando se deparam com algo que parece quase humano.





O mercado de criptomoedas enfrentou desafios macroeconômicos em 2026, incluindo a precificação, pelos mercados de títulos, de uma mudança para uma postura "mais agressiva" por parte dos bancos centrais globais, o lento avanço da Lei da Clareza (Clarity Act), o desempenho superior da IA (também conhecido como FOMO, ou medo de ficar de fora) e o desempenho inferior do setor financeiro. No decorrer de 2026, acreditamos que muitos desses obstáculos possam se transformar em oportunidades.





Embora muitos simplesmente atribuam isso ao "inverno das criptomoedas", o ano de 2026 trouxe muitos avanços fundamentais positivos, incluindo o anúncio, por parte de vários bancos, da tokenização de ativos, além do lançamento de novas soluções de Camada 2 (L2) do Ethereum, como a Robinhood Chain. Isso contrasta com os "invernos das criptomoedas" de 2018 e 2022, em que as dificuldades regulatórias e o colapso de instituições do setor de criptomoedas determinaram essas quedas.





O presidente acredita que o Ethereum está preparado para se beneficiar de dois fatores de crescimento exponencial: a construção de infraestruturas em blockchain por Wall Street e a IA agêntica (conforme discutido acima).





O presidente também fala sobre o posicionamento estratégico da Bitmine em relação aos principais fatores que levarão ao próximo ciclo de alta das criptomoedas, apoiando parceiros-chave de infraestrutura e fortalecendo o ecossistema Ethereum.

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para manter-se informado, cadastre-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

A Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa direciona seu capital excedente para se posicionar como a principal companhia de tesouraria de Ethereum do mundo, adotando uma estratégia inovadora de ativos digitais voltada a investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "Alquimia dos 5%", a empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouraria, alavancando atividades nativas do protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais detalhes, siga no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam estritamente históricas constituem declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projeta", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões semelhantes. Este documento contém, especificamente, declarações prospectivas relativas a: (i) as metas da Empresa quanto à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa "Alchemy of 5%" e a expectativa de que a Bitmine alcance essa meta em algum momento de 2026; (ii) as convicções e expectativas da Empresa em relação ao mercado de criptomoedas, incluindo a convicção de que os ventos contrários macroeconômicos enfrentados pelas criptomoedas em 2026 poderiam se transformar em ventos favoráveis; (iii) a convicção da Empresa de que o Ethereum é uma interface essencial para proteger os seres humanos das implicações decorrentes do aumento das capacidades da IA, incluindo a tese do "Vale Inquietante da Riqueza" sobre o crescente poder econômico e social de uma economia cada vez mais impulsionada pela IA autônoma; (iv) a convicção do presidente de que o Ethereum está posicionado para se beneficiar de dois fatores exponenciais de Wall Street: a construção de infraestruturas sobre blockchain e a IA autônoma; (v) a convicção da Empresa quanto ao posicionamento da Bitmine em relação aos importantes fatores impulsionadores do próximo ciclo de alta das criptomoedas, incluindo o apoio a parceiros-chave de infraestrutura e o fortalecimento do ecossistema Ethereum; e (vi) o crescimento e o avanço futuros da estratégia de tesouraria da Empresa em relação ao Ethereum. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve levar em consideração vários fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar o ritmo das novas tecnologias e das necessidades em constante mudança do mercado; a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, as operações de tesouraria do Ethereum e os negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; as condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias e das ações preferenciais da Série A da Empresa; os desdobramentos regulatórios que afetam os ativos digitais, incluindo a eventual promulgação e implementação da Lei GENIUS e de outras legislações pendentes e iniciativas da SEC; a volatilidade e a imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, a confiabilidade e a segurança das operações de staking da Empresa; os riscos relacionados aos sistemas de IA e seu impacto nos mercados de criptomoedas; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. O desempenho futuro real e os resultados efetivos podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações em razão de revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.